Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा134% बढ़ा यूपी पुलिस का भत्ता, अब कितनी आएगी सैलरी?

134% बढ़ा यूपी पुलिस का भत्ता, अब कितनी आएगी सैलरी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की हैं. स्मृति दिवस के अवसर पर उन्होंने, पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलग-अलग भत्तों बढ़ोतरी की घोषणा की है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले पुलिसकर्मियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की है. योगी आदित्यनाथ ने स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलग-अलग भत्तों बढ़ोतरी की घोषणा की है. सीएम योगी ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी भत्ता में की है. इसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल अलाउंस में लगभग 300 रुपये की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा सीएम   ने फील्ड ड्यूटी में तैनात आरक्षियों और मुख्य आरक्षियों के भत्तें में भी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वर्दी भत्ते में हुई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तीन बड़े ऐलानों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी वर्दी भत्ते में की है. पीपीएस अधिकारियों के वर्दी भत्ते में नई दरों के अनुसार 134.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पीपीएस अधिकारियों का वर्दी भत्ता 6,400 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है.

मोटरसाइकिल भत्ता बढ़कर भी हुआ 1000 रुपये

यूपी सरकार की ओर से यह फैसला आने के बाद फील्ड ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का मोटरसाइकिल भत्ता भी सरकार ने 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब उन्हें हर महीने 300 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इस तरह मोटरसाइकिल भत्ते में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

सिपाही और हेड कांस्टेबल भत्ता भी बढ़ा

योगी सरकार ने फील्ड ड्यूटी में तैनात आरक्षी यानी कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल के मोबाइल भत्तों में भी बढ़ोतरी की है. पहले इन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 2500 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है. इसका मतलब है कि सिपाही और हेड कांस्टेबल के भत्ते में लगभग 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह से फील्ड ड्यूटी में तैनात आरक्षियों यानी कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल के भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें-रेलवे में बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी की ट्रेनिंग, 2008 पदों पर हो रही भर्ती

CM योगी ने की पुलिस अधिकारियों की तारीफ

इन घोषणाओं के मौके पर सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की.  सीएम योगी ने कहा कि एक समय था, जब पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने से पहले सोचते थे. अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होते ही सत्ता के गलियारों से पुलिस के पास फोन आ जाते थे. ऐसे में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर ही गाज गिर जाती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उत्तर प्रदेश में पुलिस खुलकर अपराधियों पर कार्रवाई कर सकती है. सीएम योगी ने कहा कि 2017 आते ही हमने पुलिस के हाथों की राजनीतिक बेड़ी को तोड़कर फेंक दिया.

2012 से 2017 के बीच 815 दंगे हुए

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि 2012 से 1017 के बीच उत्तर प्रदेश में 815 दंगे हुए थे. इन राज्य में इन दंगों का असर आम लोगों की दुकानों, मजदूरों की आजीविका और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है. सीएम ने उस समय की कानून व्यवस्था की मुश्किलों को खत्म कर पुलिस को राजनीतिक मुक्त रखने की बात भी कही. 

ये भी पढ़ें-CA इंटर रिजल्ट जारी, दोनों ग्रुप में सिर्फ 13.21% छात्र पास, यहां चेक करें स्कोर 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
शिक्षा
रेलवे में बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी की ट्रेनिंग, 2008 पदों पर हो रही भर्ती
रेलवे में बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी की ट्रेनिंग, 2008 पदों पर हो रही भर्ती
शिक्षा
CA इंटर रिजल्ट जारी, दोनों ग्रुप में सिर्फ 13.21% छात्र पास, यहां चेक करें स्कोर 
CA इंटर रिजल्ट जारी, दोनों ग्रुप में सिर्फ 13.21% छात्र पास, यहां चेक करें स्कोर 
शिक्षा
UGC का विश्वविद्यालयों को अल्टीमेटम, फीस वापसी में कटौती की तो कार्रवाई
UGC का विश्वविद्यालयों को अल्टीमेटम, फीस वापसी में कटौती की तो कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली कॉन्सर्ट की इजाजत, अब दीपके ने कह दी ऐसी बात
दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली कॉन्सर्ट की इजाजत, अब दीपके ने कह दी ऐसी बात
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
क्रिकेट
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अर्धशतक, पहले टी20 में संजू सैमसन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अर्धशतक, पहले टी20 में संजू सैमसन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
OTT पर कब और कहां देख सकते हैं तमन्ना भाटिया की 'द वन'? सामने आई गई डिटेल्स
OTT पर कब और कहां देख सकते हैं तमन्ना भाटिया की 'द वन'? सामने आई गई डिटेल्स
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
शिक्षा
UGC का विश्वविद्यालयों को अल्टीमेटम, फीस वापसी में कटौती की तो कार्रवाई
UGC का विश्वविद्यालयों को अल्टीमेटम, फीस वापसी में कटौती की तो कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम परिवार से मिले अखिलेश यादव, क्या हुई बात? बड़े बेटे अदीब आजम ने बताया
आजम परिवार से मिले अखिलेश यादव, क्या हुई बात? बड़े बेटे अदीब आजम ने बताया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget