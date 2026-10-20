रेलवे स्टेशन मास्टर्स के 1200 पदों पर होगी भर्ती, पहली बार RRB अजमेर को मिली जिम्मेदारी  

रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है. रेलवे की ओर से इस बार आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर्स भर्ती परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं कुछ रिपोर्ट के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर इसी महीने 1200 से ज्यादा स्टेशन मास्टरों के पदों के लिए आधिकारिक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है. वही आपको बता दें कि यह पहली बार है जब स्टेशन मास्टर की भर्ती परीक्षा अलग से होगी. अब तक स्टेशन मास्टर भर्ती आरआरबी एनटीपीसी यूजी के तहत हुआ करती थी, लेकिन इस साल नियमों में बदलाव किया गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल देशभर में कुल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड मौजूद है. ऐसे में 21 बोर्ड से जुड़े उम्मीदवारों की परीक्षा कराने का जिम्मा अजमेर आरआरबी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस भर्ती में 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष संजीव कुमार के अनुसार इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है, जिसमें 1200 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा और यह भर्ती ग्रुप C के लिए होगी.

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कंप्यूटर आधारित हो सकती है परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार स्टेशन मास्टर्स की आने वाली इस भर्ती के लिए इस बार परीक्षा दो चरणों की बजाय एक ही चरण में आयोजित की जा सकती हैं. कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार स्टेशन मास्टर भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म करने का फैसला किया गया है. उम्मीदवार अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बजाय सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर आधारित परीक्षा देंगे. माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. वहीं इस परीक्षा में बेसिक साइंस, गणित एवं डेटा विश्लेषण से 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 और मेंटल रीजनिंग से 20 अंक के सवाल होंगे.इसके अलावा यह भी सामने आया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जाएगा.

कौन से उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन?

रेलवे स्टेशन मास्टर की इस भर्ती को लेकर यह भी सामने आया है कि इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. वहीं इस भर्ती पर चयनित उम्मीदवारों को सैलरी पे लेवल-6 और मेडिकल मानक ए-2 के आधार पर दी जाएगी. यह बेसिक सैलरी 35400 होगी. इस परीक्षा में वेटेज 70 प्रतिशत एवं सीबीटी एग्जाम के लिए वेटेज 30 प्रतिशत निर्धारित है.

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