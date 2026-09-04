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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC-NET June 2026 Re-Exam के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC-NET June 2026 Re-Exam के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC-NET June 2026 Re-Exam के 9 और 10 सितंबर को होने वाली English, Commerce और Sociology परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. यहां जानें इसे डाउनलोड करने का तरीका.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Sep 2026 11:36 PM (IST)
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UGC-NET June 2026 के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी Re-Exam में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 9 और 10 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि कैंडिडेट्स कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?

किन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हुए?

NTA की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, 9 और 10 सितंबर 2026 को UGC-NET June 2026 के तहत इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के री-एग्जाम होने हैं. संबंधित कैंडिडेट्स अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां से डाउनलोड करें UGC-NET एडमिट कार्ड?

UGC-NET June 2026 Re-Exam का एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. उम्मीदवारों को वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा. उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंटआउट भी निकालकर रख लें.

एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी जरूर करें चेक

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दर्ज सभी जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए. खास तौर पर नाम, विषय, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े निर्देश अच्छी तरह जांच लें. अगर एडमिट कार्ड पर किसी तरह की जानकारी गलत है या उसे लेकर कोई समस्या है तो समय रहते NTA से संपर्क करें. 

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले पढ़ लें निर्देश

NTA ने उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है. उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए. परीक्षा केंद्र का पता भी पहले ही देख लेना बेहतर रहेगा, ताकि परीक्षा वाले दिन वहां पहुंचने में देरी न हो.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो तो क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को UGC-NET June 2026 Re-Exam का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है या वेबसाइट पर लॉगिन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो वह NTA की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है. उम्मीदवार 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी समस्या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. 

परीक्षा से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखें

UGC-NET परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट और UGC-NET पोर्टल पर जारी सूचनाओं को ही देखें. सोशल मीडिया या दूसरे अनधिकृत स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा न करें.

ये भी पढ़ें: DRDO में 8-9 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू, ITI पास वालों को मिलेगी नौकरी

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 11:36 PM (IST)
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UGC NET NTA
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