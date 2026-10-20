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हिंदी न्यूज़शिक्षाइन पांच भर्तियों पर आवेदन आज हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे करें आवेदन

इन पांच भर्तियों पर आवेदन आज हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे करें आवेदन

देश के अलग-अलग संस्थाओं और आयोगों में निकली भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज बंद हो रही है.  इन भर्तियों में सेल भिलाई, APPSC, NIT अगरतला, इग्नू और गुजरात हाईकोर्ट जैसे प्रमुख संस्थान शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज यानी 20 अक्टूबर का दिन बहुत जरूरी है. दरअसल देश के अलग-अलग संस्थाओं और आयोगों में निकली कई भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज बंद हो रही है.  इन भर्तियों में सेल भिलाई, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, एनआईटी अगरतला, इग्नू और गुजरात उच्च न्यायालय जैसे प्रमुख संस्थान शामिल है. ऐसे में अगर आप भी इन पदों के लिए जरूरी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द इन भर्तियों के लिए आवेदन करें.

पांच भर्तियों में आवेदन की आज आखिरी तारीख

सेल भिलाई

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट में 710 पदों पर भर्ती निकली थी. इनमें 516 पद ट्रेड, 124 पद डिप्लोमा और 70 पद ग्रैजुएट अप्रेंटिस के हैं. इन पदों पर आज आवेदन की आखिरी तारीख है. वहीं इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को स्टाइपेंड के रूप में 9,600 से 12,300 रुपये प्रतिमाह तक मिलेंगे.

इग्नू टीचिंग वेकेंसी

इग्नू में भी 42 पदों पर टीचिंग वेकेंसी निकली थी. इसमें 20 पद प्रोफेसर के, 16 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और 6 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के थे. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज है, जबकि भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है. ऐसे में संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट, नेट, पीएचडी जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आज जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं.

गुजरात हाई कोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट में भी 30 पदों पर वैकेंसी निकली थी. इनमें 29 पद लाइब्रेरियन के और लाइब्रेरियन सह अनुसंधान सहायक का 1 पद शामिल है. वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए, जबकि भर्ती में उम्मीदवारों को सैलरी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक मिलेगी. वहीं इसमें जनरल कैटिगरी के लिए 1500 रुपये और आरक्षित कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रखी गई है. इस भर्ती की लिखित परीक्षा 29 नवंबर को संभावित है.

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अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग

अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी 135 पदों पर भर्ती निकली थी. इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद शामिल है. इनमें सिविल सेवा के 60, पुलिस सेवा के 10 और सहायक अनुभाग अधिकारी के 38 पद शामिल है. वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इस भर्ती से जुड़ी परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है. वहीं उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं

एनआईटी अगरतला

एनआईटी अगरतला में भी 51 पदों पर भर्ती निकली थी. इसमें तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट जैसे पद शामिल है. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस और एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 750 रुपये फीस जमा करनी होगी. इस भर्ती के लिए चयन सीबीटी आधारित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन आज शाम 5 बजे तक कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Education News JObs News Govt Jobs 2026
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