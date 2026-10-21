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SBI में AI और डेटा एक्सपर्ट्स के लिए नौकरी का मौका, SCO के पदों पर आवेदन शुरू

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एआई और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर जैसे स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं. बैंक इन रोल के लिए फिक्स्ड टर्म बेसिस पर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं. बैंक इन रोल के लिए फिक्स्ड टर्म बेसिस पर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहता है. वहीं इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेंट को फॉर्म भरने से पहले अपनी पसंदीदा पोस्ट के लिए उम्र सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी शर्तों को भी चेक करना होगा. 

भर्ती के लिए जरूरी योग्यता 

इस भर्ती के लिए पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग रखी गई है. भर्ती में जीएम एवं चीफ एआई ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री, एमसीए या कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए. वहीं डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री, एमसीए या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आवेदन करने के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी डेटा साइंस, एआई, मैनेजमेंट या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री होनी चाहिए. इनके अलावा एंटरप्राइजेज एआई आर्किटेक्ट पद पर उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा और आवेदन की तारीख 

इस भर्ती में जीएम एवं चीफ एआई ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवार की आयु 40 से 55 वर्ष तय की गई है. वहीं डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर 35 से 50 वर्ष है. एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पदों पर 30 से 45 वर्ष और एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट पदों पर उम्मीदवार की आयु 30 से 45 वर्ष होनी चाहिए. वहीं इन पदों पर उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

कितने चरणों में होगा चयन?

इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू और सीटीसी नेगोशिएशन शामिल है. इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी. डिटेल्ड नोटिफिकेशन में लिस्टेड पहले चार पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को अपने वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पर 10 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देना होगा. एप्लीकेंट्स को इस पद के लिए अपनी टेक्निकल स्किल्स पिछले प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस पर चर्चा करने के लिए की तैयारी करने की सलाह दी गई है. 

 कैसे करें आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
  • इसके बाद करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें. 
  • अब स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन सर्च करें.
  • इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ें. 
  • अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और जरूरी पर्सनल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी भरें. 
  • इसके बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • अब लास्ट में फॉर्म को अच्छे से चेक करें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Education News SBI Jobs JObs News
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