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हिंदी न्यूज़शिक्षाराष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन का मौका, कल तक भरें फॉर्म

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन का मौका, कल तक भरें फॉर्म

RMS में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 या 9 में एडमिशन कराने चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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अगर आप भी अपने बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 या कक्षा 9 में एडमिशन कराने चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है. दरअसल एनटीए के अनुसार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के माध्यम से होने वाले एंट्रेंस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है.

इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल यानी 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे. इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म भरें जाएंगे. ऐसे में अगर अपने बच्चों का एडमिशन आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर लें.

RMS CET 2026 के लिए एलिजिबिलिटी 

कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाली उम्मीदवारों को कक्षा 5 में पास होना जरूरी है या फिर बच्चा कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा हो. हालांकि उन्हें राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय में एडमिशन की तिथि से पहले कक्षा 5 पास करना अनिवार्य है. वहीं कक्षा 9 में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश की तिथि से पहले किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 पास होना जरूरी है. कक्षा 9 में एडमिशन के लिए करने वाले उम्मीदवार को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सैनिक विद्यालयों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है. 

RMS CET 2026 के लिए आयु सीमा 

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. इसमें 31 मार्च 2027 को ध्यान में रखकर उम्र 10 से 16 साल के बीच होनी चाहिए. ऐसे में इसमें कक्षा 6 में एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए. वहीं कक्षा 9 में एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए. 

कितनी लगेगी आवेदन फीस?

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस का पेमेंट करना होगा. इसमें जनरल, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं एससी-एसटी और युद्ध में शहीदों के आश्रितों को 750 रुपये फीस देनी होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को लागू विलंब शुल्क और भुगतान संबंधी निर्देशों के लिए आधिकारिक पोर्टल को देखना होगा. 

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RMS CET 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाएं.
  • होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर CET 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें. 
  • इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में छात्र और पेरेंट्स की पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • छात्र के पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • अब अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर लें. 

क्या है राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय?

राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय रक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित अंग्रेजी मीडियम का आवासीय सार्वजनिक विद्यालय हैं. यह विद्यालय रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ-साथ आम नागरिकों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं. भारत में पांच राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय हैं. यह हिमाचल प्रदेश के चैल में, राजस्थान के अजमेर और धौलपुर में और कर्नाटक के बेलगाम और बेंगलुरु में स्थित है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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Education News Military School
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