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हिंदी न्यूज़शिक्षाEIL में कई पदों पर निकली भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

EIL में कई पदों पर निकली भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने 109 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों में एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 और एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक्सपीरियंस इंजीनियरों के लिए भर्ती निकाली है. यह भर्ती 109 पदों के लिए निकाली गई है. इन पदों में एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 और एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 शामिल है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 से 2 नवंबर 2026 तक खुली है. वहीं आपको बता दें कि इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार नाइजीरिया, इथोपिया और भारत में फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन डिवीजन में काम करेंगे. 

इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्टर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि यह भर्ती मानव संसाधन विकास विभाग/भर्ती/विज्ञापन/2026-27/11 के तहत की जा रही है. इसके अलावा इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगा. 

भर्ती के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? 

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेट 4 और 1 पदों के लिए इस भर्ती में अलग-अलग योग्यताएं रखी गई है. पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से सिविल, मैकेनिकल, वेल्डिंग, एनडीटी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए.

  विभाग                                 पद
एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II-       19
एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III-       47
एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV-       36
एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड II-         7

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आयु सीमा और सैलरी 

इस भर्ती के लिए आयु सीमा अलग-अलग पदों के अनुसार अलग-अलग है. जैसे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है. एसोसिएट ग्रेड 3 के पदों पर अधिकतम आयु 41 वर्ष है और एसोसिएट ग्रेड 4 के पदों पर अधिकतम आयु 45 वर्ष है. इसके अलावा एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर अधिकतम आयु 37 वर्ष है.  इन सभी पदों पर सैलरी भी पदों के अनुसार अलग-अलग है. जैसे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 के पदों पर सैलरी 72,000 से लेकर 80,000 रुपये हैं. एसोसिएट ग्रेड 3 के पदों पर 86,400 से 96,000 तक सैलरी हैं. एसोसिएट ग्रेड 4 के पदों पर सैलरी 1,00,800 से 1,12,000 रुपये हैं.  वहीं एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर 72,000 से 80,000 रुपये तक सैलरी है. 

EIL इंजीनियर के लिए ऐसे करें आवेदन 

  • EIL इंजीनियर के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करें. 
  • अब अंकों के प्रतिशत को बगैर बदलाव के जस का तस भरें
  • इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह जांच कर सबमिट कर दें. 
  • लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज निकाल लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Education News EIL Recruitment 2026
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