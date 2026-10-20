EIL में कई पदों पर निकली भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक्सपीरियंस इंजीनियरों के लिए भर्ती निकाली है. यह भर्ती 109 पदों के लिए निकाली गई है. इन पदों में एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 और एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 शामिल है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 से 2 नवंबर 2026 तक खुली है. वहीं आपको बता दें कि इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार नाइजीरिया, इथोपिया और भारत में फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन डिवीजन में काम करेंगे.

इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्टर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि यह भर्ती मानव संसाधन विकास विभाग/भर्ती/विज्ञापन/2026-27/11 के तहत की जा रही है. इसके अलावा इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगा.

भर्ती के लिए क्या है क्वालिफिकेशन?

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3, एसोसिएट इंजीनियर ग्रेट 4 और 1 पदों के लिए इस भर्ती में अलग-अलग योग्यताएं रखी गई है. पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से सिविल, मैकेनिकल, वेल्डिंग, एनडीटी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए.

विभाग पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II- 19

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III- 47

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड IV- 36

एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड II- 7

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आयु सीमा और सैलरी

इस भर्ती के लिए आयु सीमा अलग-अलग पदों के अनुसार अलग-अलग है. जैसे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है. एसोसिएट ग्रेड 3 के पदों पर अधिकतम आयु 41 वर्ष है और एसोसिएट ग्रेड 4 के पदों पर अधिकतम आयु 45 वर्ष है. इसके अलावा एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर अधिकतम आयु 37 वर्ष है. इन सभी पदों पर सैलरी भी पदों के अनुसार अलग-अलग है. जैसे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 के पदों पर सैलरी 72,000 से लेकर 80,000 रुपये हैं. एसोसिएट ग्रेड 3 के पदों पर 86,400 से 96,000 तक सैलरी हैं. एसोसिएट ग्रेड 4 के पदों पर सैलरी 1,00,800 से 1,12,000 रुपये हैं. वहीं एसोसिएट ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों पर 72,000 से 80,000 रुपये तक सैलरी है.

EIL इंजीनियर के लिए ऐसे करें आवेदन

EIL इंजीनियर के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करें.

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इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह जांच कर सबमिट कर दें.

लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज निकाल लें.

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