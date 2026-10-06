ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानए वायुसेना अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित की सैलरी कितनी, क्या मिलती हैं सुविधाएं?

नए वायुसेना अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित की सैलरी कितनी, क्या मिलती हैं सुविधाएं?

आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का नया प्रमुख घोषित किया गया है. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. वह 31 अक्टूबर 2026 को एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का नया प्रमुख घोषित किया गया है. वह 31 अक्टूबर 2026 को एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे. फिलहाल वह वॉइस एयर चीफ मार्शल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और वह 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे. आशुतोष दीक्षित एपी सिंह की जगह लेंगे. आपको बता दें कि आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम के अधिकारी हैं, उन्हें कारगिल युद्ध के दौरान भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहा है. वह 20 तरह के लड़ाकू विमान उड़ाने में माहिर है और अब देश की वायु सेना की कमान संभालेंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि नए वायुसेना अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित की सैलरी कितनी है और उन्हें कौन-कौन से सुविधा मिलती है. 

भारतीय वायु सेना के प्रमुख को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल-18 के तहत सैलरी मिलती है. इस पद का बेसिक पे करीब 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह होता है. इसके अलावा सैन्य सेवा से जुड़े अधिकारियों को मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है. यह राशि करीब 15,500  रुपये प्रतिमाह होती है. इसके साथ नियमों के अनुसार चीफ को अलग-अलग भत्ते भी दिए जाते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
पंजाब 10-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का शेड्यूल जारी, जानें कब होंगे पेपर
पंजाब 10-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का शेड्यूल जारी, जानें कब होंगे पेपर
शिक्षा
अब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 
अब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 
शिक्षा
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 

एयर चीफ को कौन-कौन से मिलते हैं भत्ते?

एयर चीफ मार्शल को पद और सरकारी नियमों के अनुसार कई तरह की सुविधा मिलती है. इनमें महंगाई भत्ता,  हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे लागू भत्ते शामिल है. वहीं एचआरए की जरूरत उस स्थिति में होती है, जब सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है. वहीं महंगाई भत्ता समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार बदलता रहता है. इसके अलावा पद की जिम्मेदारियां और तैनाती से जुड़े दूसरे भत्ते भी सैलरी पैकेज का हिस्सा होते हैं. 

ये भी पढ़ें-बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार

सरकारी आवास से लेकर इलाज तक की सुविधा 

वायु सेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सरकारी आवास की सुविधा मिलती है. सरकारी आवास उपलब्ध होने की स्थिति में अलग से एचआरए का प्रावधान उसी हिसाब से लागू होता है. वहीं इसके अलावा परिवहन और मेडिकल सुविधाएं भी मिलती है. इन मेडिकल सुविधाओं का लाभ अधिकारी के साथ उसके परिवार को भी दिया जाता है. वहीं रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी मिलती है.

नए वायुसेना अध्यक्ष की उपलब्धियां और पढ़ाई 

आशुतोष दीक्षित ने 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था. वह एनडीए, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं. उनके पास 3500 घंटे से ज्यादा उड़ान का एक्सपीरियंस है. वह स्वदेशी एलसीए तेजस सहित कई विमान कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं. 1 जुलाई 2026 को उन्होंने वाइस एयर चीफ का पद संभाला था. अब 31 अक्टूबर को वह एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे. वहीं आशुतोष दीक्षित एपी सिंह की जगह लेंगे.

ये भी पढ़ें-एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
New Air Force Chief Ashutosh Dixit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पंजाब 10-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का शेड्यूल जारी, जानें कब होंगे पेपर
पंजाब 10-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का शेड्यूल जारी, जानें कब होंगे पेपर
शिक्षा
अब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 
अब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 
शिक्षा
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc March Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
इंडिया
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
इंडिया
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
ऑटो
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
लाइफस्टाइल
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget