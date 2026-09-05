Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाइलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन शुरू, 959 सीटों के लिए 25 सितंबर तक आवेदन

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन शुरू, 959 सीटों के लिए 25 सितंबर तक आवेदन

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो गए है. इस बार यूनिवर्सिटी और संघटक महाविद्यालय में इस बार कुल 959 पीएचडी सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 05 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यूनिवर्सिटी और संघटक महाविद्यालय में इस बार कुल 959 पीएचडी सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 2 सितंबर से शुरू हो चुकी है और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2026 तय की गई है. अब उम्मीदवार इसी तारीख तक आवेदन की के साथ फीस भी जमा कर सकेंगे. वहीं आपको बता दें कि इस बार पीएचडी एडमिशन के लिए कुल 49 विषयों का भी प्रावधान है, लेकिन इनमें से 4 विषयों में कोई सीट उपलब्ध नहीं है. 

कब होगी परीक्षा?

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर 2026 से शुरू हुआ है. उम्मीदवार 25 सितंबर तक आवेदन फॉर्म भरने के साथ आवेदन फीस भी जमा कर सकते हैं. पीएचडी एडमिशन परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा और रिजल्ट की तारीख बाद में अपडेट की जाएगी. आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.

959 सीटों पर होना है पीएचडी एडमिशन 

इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके संघटक कॉलेज को मिलाकर 959 सीटें उपलब्ध है. इनमें से 470 सीटें यूनिवर्सिटी परिसर में है, जबकि 489 सीटें संघटक महाविद्यालय में रखी गई है. यूनिवर्सिटी परिसर की सीटों में विषयवार काफी अंतर है. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा 84 सीटें हैं, इसके बाद कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 75, फिजिक्स में 74 और विधि में 56 सीटें हैं. हिंदी में भी 50 सीटें उपलब्ध है. इसके अलावा अंग्रेजी और दर्शनशास्त्र शास्त्र में 45-45 सीटें, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में 43, गणित में 34, कंप्यूटर साइंस में 28, अर्थशास्त्र में 27 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 23 सीटें हैं. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी 4 सीटें निर्धारित की गई है. 

संघटक कॉलेज में 489 सीटें 

पीएचडी की बाकी 489 सीटें यूनिवर्सिटी के संघटक महाविद्यालय में है. इनमें सबसे ज्यादा 203 सीटें इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है. इसके बाद सीएमपी में 89, एसएस खन्ना में 46 और जगत तारन में 36 सीटें उपलब्ध है. इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ही विधि विषय की 38 सीटें है.

कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा क्वालीफाइंग परीक्षा से छूट 

यूनिवर्सिटी ने कुछ कैटेगरी के उम्मीदवारों को क्वालीफाइंग परीक्षा की अनिवार्यता से छूट दी है. इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके संघटक कॉलेज के नियमित एवं स्थाई शिक्षक इस प्रावधान के तहत आते हैं. इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष की सेवा लेने वाले और कर्नल रैंक के सशस्त्र बलों के अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय आवेदक और न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले निर्धारित अंशकालिक आवेदकों को भी क्वालीफाइंग परीक्षा से छूट दी गई है. 

ये भी पढ़ें-AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका

पीएचडी में एडमिशन के लिए आवेदन 

पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन फीस भी अलग-अलग वर्गों के अनुसार निर्धारित है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस देनी होगी. वहीं एससी-एसटी और पीएच उम्मीदवारों को 300 रुपये जमा करना होगा. 

पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन 

  • उम्मीदवारों को सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा. 
  • उसके बाद यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा. 
  • अब अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी.
  • आवेदन में संबंधित सब्जेक्ट क्वालीफाइंग परीक्षा और दूसरी जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी.
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर निर्धारित आवेदन फीस जमा करनी होगी. 
  • सभी जानकारी को ध्यान से जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा 
  • आवेदन पूरा होने के बाद उसकी कॉपी और पेमेंट की रसीद सुरक्षित रखें.

ये भी पढ़ें-UGC-NET June 2026 Re-Exam के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Education Allahabad University Phd Admission 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP में 4 महीनों में होंगी 7 बड़ी परीक्षाएं, जानें कौन-से एग्जाम लिस्ट में?
UP में 4 महीनों में होंगी 7 बड़ी परीक्षाएं, जानें कौन-से एग्जाम लिस्ट में?
शिक्षा
AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका
AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका
शिक्षा
MP में शुरू हुआ हिंदी मीडियम BTech, फाइनल ईयर में मिलेंगे 2 लाख रुपये
MP में शुरू हुआ हिंदी मीडियम BTech, फाइनल ईयर में मिलेंगे 2 लाख रुपये
शिक्षा
Air Force में कैसे बनते हैं एयर मार्शल, कितने प्रमोशन के बाद मिलता है यह पद?
Air Force में कैसे बनते हैं एयर मार्शल, कितने प्रमोशन के बाद मिलता है यह पद?
Advertisement

वीडियोज

Janmashtami 2026: चारों ओर मचा शोर..आ गए माखन चोर!
Swatantra Bharadwaj Arrest | Breaking News: स्वतंत्र के समर्थन में हिंदू संगठन का प्रदर्शन
Bihar Flood Alert News: बिहार में आएगी नेपाल जैसी त्रासदी? | Ganga | Gandak | ABP
Mathura Janmashtami 2026 | Breaking News: जन्माष्टमी के रंग से रंगे लोग, भारी उत्साह
Breaking News | Bihar Flood Alert News: आधा हिंदुस्तान पानी-पानी! | Ganga | Delhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
विश्व
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रेंडिंग
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल
iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget