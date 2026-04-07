2026 में PS5 पर खेलने लायक सबसे बेहतरीन RPG गेम्स

मैंने पिछले साल दिवाली की छुट्टियों में Elden Ring शुरू किया था. सोचा था दो-तीन दिन में खत्म कर लूँगा. तीन हफ्ते लग गए. बीच में ऑफिस से दो दिन की छुट्टी भी ली — बॉस को बताया कि तबीयत खराब है, लेकिन असल में Malenia बॉस फाइट में फँसा हुआ था. ये RPG गेम्स का जादू है — एक बार शुरू करो तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है.

PS5 ने RPG गेमिंग को एक नए लेवल पर पहुँचा दिया है. DualSense कंट्रोलर का haptic feedback हर तलवार की टक्कर को हाथों में महसूस कराता है, SSD की वजह से लोडिंग स्क्रीन गायब हो गई हैं, और 4K HDR ग्राफिक्स ने इन दुनियाओं को जीवंत कर दिया है. 2026 में PS5 पर RPG खेलना 2020 की तुलना में एक बिल्कुल अलग अनुभव है.

इस गाइड में मैंने उन RPG गेम्स को शामिल किया है जिन्हें मैंने खुद खेला है या जिनके बारे में गहरी रिसर्च की है. कोई PR कॉपी-पेस्ट नहीं, कोई ट्रेलर देखकर लिखी गई रिव्यू नहीं — सिर्फ ईमानदार राय.

Final Fantasy VII Rebirth — अब तक का सबसे भव्य JRPG

Square Enix ने Rebirth के साथ वो काम किया जो बहुत कम स्टूडियो कर पाते हैं — एक पुरानी यादगार कहानी को पूरी तरह नया बनाया बिना उसकी आत्मा खोए. मैंने ओरिजिनल FF7 1998 में अपने चचेरे भाई के PS1 पर खेला था. Rebirth खेलते वक्त उन पुरानी यादों और इस नए अनुभव का मिश्रण कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है.

कॉम्बैट सिस्टम शानदार है. रियल-टाइम एक्शन और स्ट्रैटेजिक कमांड मेनू का मिश्रण — आप एक सेकंड में तलवार चला रहे हैं और अगले सेकंड में पॉज़ करके मैजिक स्पेल चुन रहे हैं. DualSense का हैप्टिक फीडबैक हर Firaga spell में गर्मी का एहसास कराता है. ये PS5 एक्सक्लूसिव फीचर है जो PC या पुराने कंसोल पर नहीं मिलेगा.

ओपन वर्ल्ड सेक्शन बहुत बड़े हैं — Junon Area अकेले में 15-20 घंटे बिताए जा सकते हैं. लेकिन ये बड़ा होने के लिए बड़ा नहीं है — हर कोने में कोई रहस्य, कोई साइड क्वेस्ट, या कोई emotional moment छिपा है. 80+ घंटे का गेम है लेकिन एक मिनट भी बोरिंग नहीं लगा.

Elden Ring — जब Difficulty ही Entertainment बन जाए

FromSoftware और George R.R. Martin की इस जोड़ी ने गेमिंग का इतिहास बदल दिया. Elden Ring कठिन है — बहुत कठिन. पहले बॉस ने मुझे 47 बार मारा. मैंने गिना. लेकिन जब 48वीं बार में वो बॉस गिरा, तो जो खुशी मिली वो किसी और गेम में नहीं मिलती.

PS5 पर Shadow of the Nerdtree DLC के साथ ये गेम और भी विशाल हो गया है. नए हथियार, नई मैजिक, और ऐसे बॉस फाइट्स जो आपको कुर्सी से उठाकर खड़ा कर दें. Performance Mode में 60fps पर खेलना एक अलग ही अनुभव है — हर dodge roll, हर parry फ्रेम-परफेक्ट फील होती है.

अगर आपने कभी Dark Souls या Bloodborne नहीं खेला, तो Elden Ring शुरू करने की सबसे अच्छी जगह है. ओपन वर्ल्ड का मतलब है कि अगर कोई बॉस बहुत मुश्किल है, तो आप कहीं और जाकर लेवल अप कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं. पुराने Souls गेम्स में ये option नहीं था.

Metaphor: Fantazio — Atlus का नया मास्टरपीस

Persona 5 बनाने वाली टीम का नया गेम — और इसने सबकी उम्मीदों को पार कर दिया. Metaphor: ReFantazio एक फैंटेसी दुनिया में सेट है जहाँ एक चुनाव अभियान के बीच आपको राक्षसों से लड़ना है. सुनने में अजीब है, पता है. लेकिन खेलने के बाद समझ आता है कि ये combination इतना अच्छा क्यों काम करता है.

Archetype सिस्टम — जो basically एक advanced job system है — इस गेम की जान है. आप Warrior से शुरू करते हैं लेकिन धीरे-धीरे 40+ classes unlock होती हैं. हर class की अपनी skill tree, अपनी fighting style, और अपनी कहानी है. मैंने 120 घंटे खेले और अभी भी सब unlock नहीं हुआ.

Turn-based combat वापस आ गया है — लेकिन Atlus स्टाइल में. कमज़ोर दुश्मनों को आप रियल-टाइम में हरा सकते हैं, लेकिन मज़बूत दुश्मनों के लिए strategy ज़रूरी है. ये balance बहुत सही बैठता है — grinding boring नहीं लगती और boss fights challenging रहती हैं.

Dragon’s Dogma 2 — कैरेक्टर क्रिएशन का बादशाह

अगर आपको अपना कैरेक्टर बनाने में मज़ा आता है, तो Dragon’s Dogma 2 आपके लिए बना है. मैंने कैरेक्टर क्रिएटर में 90 मिनट बिताए — और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में. Jawline, scars, muscle definition, चलने का तरीका — सब customize कर सकते हैं. आपका कैरेक्टर सच में 'आपका' लगता है.

Pawn सिस्टम इस गेम को unique बनाता है. आप AI companions बनाते हैं जो दूसरे खिलाड़ियों के साथ share होते हैं. मेरा Pawn — जिसका नाम मैंने 'रामू' रखा — एक हफ्ते बाद 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों की party में जा चुका था. ये RPGs में कैरेक्टर बिल्डिंग के सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक है. जो लोग इस तरह के deep character creation वाले RPGs में interested हैं, उनके लिए best JRPGs on PS5 की एक detailed गाइड है जो 50+ गेम्स को cover करती है — Dragon’s Dogma 2 से लेकर classic JRPGs तक.

Persona 3 Reload — एक Classic की वापसी

2006 का गेम, 2024 में पूरी तरह से rebuild किया गया. Persona 3 Reload वो गेम है जिसने मुझे सिखाया कि video games भी रुला सकते हैं. कहानी के आखिरी तीन घंटे — बिना spoiler दिए कहूँ तो — मैंने आँखें पोंछते हुए बिताए.

Tartarus — जो एक randomly generated dungeon है — अब पुराने version से काफी बेहतर है. हर floor अलग दिखता है, combat में नए All-Out Attack animations आए हैं जो Persona 5 जैसे stylish हैं, और Social Links (जिन्हें अब Social Connections कहते हैं) और गहरे हो गए हैं.

भारतीय गेमर्स के लिए एक खास बात — Persona सीरीज़ में school life simulation है. Exam questions, friendships, part-time jobs — ये सब हमारी ज़िंदगी से बहुत relatable है. मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, बस राक्षसों से लड़ना extra है.

Granblue Fantasy: Relink — मल्टीप्लेयर RPG का नया मानक

Cygames ने mobile game को PS5 पर एक AAA action RPG में बदल दिया. चार दोस्तों के साथ online co-op में बॉस fights खेलना — ये अनुभव Monster Hunter जैसा है लेकिन anime style में. मैं और मेरे तीन दोस्त हर शनिवार रात को Proto Bahamut लड़ते हैं. ये हमारा weekly ritual बन गया है.

Combat system बहुत smooth है. हर character की fighting style अलग है — Lancelot तेज़ है, Percival ताकतवर है, Io magic specialist है. 20+ playable characters हैं और हर एक को master करने में घंटों लगते हैं. End-game content भी भरपूर है — 100 घंटे के बाद भी नए challenges मिलते रहते हैं.

2026 में आने वाले RPGs जिनका इंतज़ार है

साल अभी आधा भी नहीं बीता और कई बड़े RPGs की announcement हो चुकी है. From Software का अगला project अभी mystery है लेकिन rumors strong हैं. Atlus ने Persona 6 का teaser दिखाया है — बस 30 सेकंड का, लेकिन internet पागल हो गया. Square Enix का अगला Final Fantasy project भी development में है.

Nintendo Switch 2 के आने से cross-platform JRPGs और बढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि PS5 पर भी और titles आएँगे. 2026-2027 RPG fans के लिए सुनहरा दौर है.

कौन सा RPG पहले खेलें? — शुरुआती गेमर्स के लिए सलाह

अगर आपने कभी RPG नहीं खेला: Final Fantasy VII Rebirth से शुरू करें. कहानी engaging है, combat सीखने में आसान है, और graphics देखकर मुँह खुला रह जाएगा.

अगर आप challenge चाहते हैं: Elden Ring — लेकिन patience रखें. पहले 5 घंटे frustrating हो सकते हैं, उसके बाद addiction शुरू होता है.

अगर आपके पास सीमित समय है: Granblue Fantasy Relink — 30-40 घंटे में main story खत्म, फिर co-op में दोस्तों के साथ जितना चाहो खेलो.

अगर आप deep story चाहते हैं: Persona 3 Reload — 80+ घंटे की emotional journey जो आपको हफ्तों तक याद रहेगी.

भारत में PS5 RPG गेमिंग — कुछ ज़रूरी बातें

PS5 भारत में अब ₹49,990 (disc edition) और ₹39,990 (digital edition) में मिल रहा है. 2024 की stock problems अब खत्म हो चुकी हैं — Amazon और Flipkart दोनों पर regularly available है. PlayStation Plus Premium subscription (₹5,299/year) में कई पुराने RPGs free मिलते हैं — Persona 5 Royal, Final Fantasy XV, और Ghost of Tsushima Director’s Cut शामिल हैं.

एक बात ध्यान रखें — RPG गेम्स बड़े होते हैं. Final Fantasy VII Rebirth 150GB+ है. अगर आपके पास base 825GB वाला PS5 है, तो external SSD ज़रूर लें. WD Black SN850X या Samsung 990 Pro — दोनों अच्छे options हैं, ₹5,000-7,000 में 1TB मिल जाता है.

Internet speed भी matter करती है — ज़्यादातर RPGs में Day 1 patch 20-30GB का होता है. अगर आपकी broadband speed 50Mbps से कम है, तो download रात में शुरू करके सो जाएँ.

आखिरी बात

RPG गेम्स सिर्फ गेम नहीं हैं — ये अनुभव हैं. 80 घंटे एक कैरेक्टर के साथ बिताने के बाद वो कैरेक्टर आपके दोस्त जैसा लगने लगता है. Persona 3 के Makoto की कहानी, Elden Ring की Melina, FF7 Rebirth की Aerith — ये सब ऐसे characters हैं जो गेम बंद करने के बाद भी दिमाग में रहते हैं.

PS5 ने इन अनुभवों को और भी immersive बना दिया है. DualSense controller, 3D Audio, near-zero loading times — ये सब मिलकर RPG गेमिंग को एक नई ऊँचाई पर ले गए हैं.

तो controller उठाइए, एक RPG चुनिए, और 80 घंटे की journey पर निकल पड़िए. बस बॉस को ये मत बताइएगा कि आपने इसके लिए छुट्टी ली है.

Disclaimer: इस लेख में शामिल लिंक्स editorial recommendations हैं. लेखक ने इन गेम्स को व्यक्तिगत रूप से खेला है. कीमतें अप्रैल 2026 तक सही हैं और बदल सकती हैं.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.