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हिंदी न्यूज़ऑटोआ रही है Electric Thar, पहली बार दिखा धांसू लुक

आ रही है Electric Thar, पहली बार दिखा धांसू लुक

महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक SUV थार EV पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है. विजन T इंस्पायर्ड लुक, 5-डोर बॉडी और बड़े अलॉय व्हील्स की पूरी डिटेल जानें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 04:58 PM (IST)
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जब भी महिंदा ऑटोमोबाइल कंपनी की बात होती है और कंपनी की सबसे चर्चित कार थार की बात न हो ऐसा कभी होता ही नहीं है. थार का हमारे देश में अलग ही भौकाल और रुतबा है. जिसके चलते जिनके पास भी यह गाड़ी है उनका स्वैग रोड पर देखने को मिलता है. जबकि इस बीच महिंद्रा की सबसे चर्चित ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी थार इलेक्ट्रिक आखिरकार पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करती हुई कैमरे में कैद हो गई है.

बता दें कि, लीक हुई फोटो में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का बॉक्सी सिलुएट, रगेड डिजाइन और 5-डोर लेआउट साफ नजर आ रहा है. महिंद्रा अपनी इस इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर कार पर तेजी से काम कर रहा है और यह जल्द ही अपने प्रोडक्शन रेडी अवतार में उतरने की तैयारी कर रही है. अगर आप भी थार के इलेक्ट्रिक वर्जन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस स्पाई शॉट में सामने आई गाड़ी की 4 सबसे बड़ी और खास बातें.

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इंस्पायर्ड एग्रेसिव फ्रंट लुक

आपको बता दें कि, टेस्टिंग के दौरान देखी गई थार इलेक्ट्रिक का फ्रंट प्रोफाइल बेहद मस्कुलर और दमदार दिखाई देता है. इसमें दो-स्तरीय पैटर्न वाली चौड़ी ग्रिल दी गई है. जिसके दोनों तरफ चौकोर शेप की हेडलैंप हाउसिंग मिलती है जिसमें LED लाइटिंग दी गई है.

वहीं, इसके अलावा फ्लैट क्लैमशेल बोनट, बिल्कुल सीधा खड़ा विंडस्क्रीन, बड़े आयताकार ORVMs और मजबूत फ्रंट बंपर इसे वही आइकोनिक बॉक्सी लुक देते हैं जिसके लिए थार पूरी दुनिया में जानी जाती है.

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20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स

इलेक्ट्रिक थार के साइड प्रोफाइल को देखने से साफ होता है कि थार इलेक्ट्रिक को 5-दरवाजों वाले प्रैक्टिकल लेआउट के साथ तैयार किया जा रहा है. इसमें फ्लैट रूफ और सीधे पिलर्स दिए गए हैं.

जिसमें यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए दरवाजों के नीचे मजबूत साइड स्टेप्स लगे हैं. सबसे खास बात इसके बड़े पहिए हैं. वायरल तस्वीरों में लगभग 19 या 20 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स नजर आ रहे हैं. कॉन्सेप्ट मॉडल के बेहद एग्रेसिव टायर्स की तुलना में इस टेस्ट कार में रोड-ओरिएंटेड और रेगुलर टायर्स लगे हुए हैं.

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देखने को मिलेगा नया रियर लुक

जबकि कार के पिछले हिस्से में बड़ा रियर ग्लास और हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप दिखाई देता है. हालांकि, इस टेस्ट कार के टेलगेट पर बाहर की तरफ स्पेयर व्हील लगा हुआ नहीं दिखा. जिसे प्रोडक्शन मॉडल में जोड़े जाने की पूरी उम्मीद है.

बता दें कि, सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव गाड़ी के अंडरबॉडी में देखने को मिला है. जहां रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का सेटअप नजर आ रहा है. पारंपरिक रियर एक्सल से यह बदलाव गाड़ी की राइड क्वालिटी और ऑन-रोड कम्फर्ट को काफी शानदार बना देगा.

देखने को मिलेगा आधुनिक केबिन

जानकारी दें दे कि, लीक इंटीरियर तस्वीरों से पता चलता है कि केबिन के अंदर इल्यूमिनेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और A-पिलर्स के पास मजबूत ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं. विजन T और हालिया स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की तरह इसमें भी महिंद्रा का नया बड़ा पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की पूरी संभावना है.

जबकि इसके अलावा ऑफ-रोडिंग क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ दोनों एक्सल पर डुअल-इलेक्ट्रिक मोटर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Oct 2026 04:58 PM (IST)
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