नवमी पर नौ कन्याएं जुटाना मुश्किल हो रहा है? कम बच्चियों के पूजन पर यह बात जान लें

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनवमी पर कन्या पूजन के लिए 9 बच्चियां नहीं मिल रहीं? क्या कम कन्याओं के साथ भी पूरी हो सकती है पूजा?

नवमी पर कन्या पूजन के लिए 9 बच्चियां नहीं मिल रहीं? क्या कम कन्याओं के साथ भी पूरी हो सकती है पूजा?

Kanya Pujan With Less Than 9 Girls: नवमी पर कन्या पूजन के लिए नौ बच्चियां नहीं मिल रहीं तो क्या करें? जानिए देवीभागवत में संख्या के विकल्प और नौ कन्याओं का संकल्प लेने पर जरूरी बात.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Oct 2026 09:12 AM (IST)
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Kanya Pujan: नवमी पर हलवा, पूरी और चने तैयार हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए नौ बच्चियां नहीं मिल रहीं. आसपास के घरों में भी पूजन होने से कई बार दो-तीन बच्चियां ही आ पाती हैं. ऐसे में क्या पूजा रोककर बाकी कन्याओं का इंतजार करना चाहिए? क्या नौ की संख्या पूरी न होने से नवरात्रि की पूजा अधूरी रह जाती है?

कम कन्याओं के साथ भी कन्या पूजन किया जा सकता है. देवीभागवत महापुराण में कुमारी पूजन के लिए केवल नौ कन्याओं की बाध्यता नहीं बताई गई है. उसमें एक कन्या के प्रतिदिन पूजन सहित संख्या के अलग-अलग विकल्प मिलते हैं. इसलिए नौ बच्चियां एक साथ न जुटने को पूजा निष्फल होने का कारण मानना सही नहीं होगा. हालांकि किसी विशेष संकल्प में आपने नौ कन्याओं का पूजन तय किया है, तो वह अलग स्थिति है.

कन्याओं की संख्या पर देवीभागवत में क्या लिखा है?

देवीभागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में कहा गया है-

एकैकां पूजयेन्नित्यमेकवृद्ध्या तथा पुनः .  
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्रत्येकं नवकं च वा ॥

नवरात्रि व्रत के इस विधान में प्रतिदिन एक कन्या के पूजन, संख्या क्रमशः बढ़ाने और नौ कन्याओं के पूजन जैसे विकल्प दिए गए हैं. इसका संदर्भ पूरे नवरात्रि अनुष्ठान से है. यह केवल नवमी पर संख्या घटाने का अलग निर्देश नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट करता है कि कुमारी पूजन का एक ही मान्य स्वरूप नहीं है.

इसी आधार पर सामान्य घरेलू पूजा में यह कहना उचित नहीं कि नौ से कम बच्चियां हुईं तो कन्या पूजन माना ही नहीं जाएगा.

दो, तीन या पांच कन्याएं आएं तो क्या करें?

जितनी बच्चियां उपलब्ध हों, उनका आदरपूर्वक पूजन और भोजन कराएं. केवल संख्या पूरी करने के लिए उन्हें देर तक बैठाकर रखना या अलग-अलग घरों से बार-बार बुलाना जरूरी नहीं है.

व्यावहारिक रूप से पूजन इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं-

- बच्चियों और उनके अभिभावकों की सहमति से उन्हें आमंत्रित करें.
- स्वच्छ आसन दें और अपनी पारिवारिक पद्धति के अनुसार पूजन करें.
- ताजा भोजन परोसें. जो बच्ची पहले भोजन कर चुकी हो, उसे दोबारा खाने के लिए मजबूर न करें.
- अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा या उपयोगी भेंट देकर सम्मानपूर्वक विदा करें.

यह सामान्य घरेलू पूजन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन है. किसी विशेष अनुष्ठान के नियम हों तो उसका पालन कराने वाले आचार्य से व्यवस्था समझ लें.

क्या केवल एक कन्या का पूजन भी हो सकता है?

एक कन्या का पूजन भी ग्रंथ में वर्णित है. देवीभागवत में प्रतिदिन एक कन्या की पूजा का विकल्प मिलता है. इसलिए एक बच्ची का पूजन अपने आप में अमान्य नहीं कहा जा सकता.

नौ कन्याओं का संकल्प लिया हो तो?

घर में हर साल नौ कन्याएं आती रही हैं और इस बार कम आई हैं, यह एक परिस्थिति है. विधिवत संकल्प में नौ कन्याओं के पूजन का उल्लेख किया गया है, यह दूसरी परिस्थिति है.

दूसरी स्थिति में पुरोहित को बताएं कि कितनी बच्चियां उपलब्ध हैं. वे अपनाई गई पद्धति के अनुसार संकल्प पूरा करने का मार्ग बता सकते हैं. अपनी ओर से यह नियम न बना लें कि एक बच्ची को नौ बार भोजन परोसने या नौ उपहार देने से नौ कन्याओं का संकल्प स्वतः पूरा हो गया.

क्या ज्यादा खर्च करने से ही पूजन पूरा होता है?

देवीभागवत के इसी अध्याय के श्लोक 39 में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करने और सामर्थ्य होते हुए कंजूसी न करने की बात कही गई है. इसका आशय अपनी क्षमता के अनुरूप सत्कार करना है. महंगे उपहार की कोई तय राशि यहां नहीं दी गई है.

भोजन, दक्षिणा और उपहार की होड़ में बच्चियों की सुविधा पीछे नहीं छूटनी चाहिए. किसी बच्ची का पेट भर चुका है तो उसका सम्मानपूर्वक स्वागत करें, खाने का दबाव न बनाएं.

नवमी पर नौ बच्चियां न मिलने से घबराकर पूजा रोकने की जरूरत नहीं है. सामान्य घरेलू पूजन में उपलब्ध कन्याओं का आदरपूर्वक पूजन करें. निश्चित संख्या का विशेष संकल्प लिया है तो उसके समापन की विधि आचार्य से पूछें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Navami Kanya Pujan Navratri 2026
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