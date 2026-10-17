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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से यात्रा में सतर्कता, स्टाफ संबंधी चुनौतियां, ऑफिशियल टूर व दांपत्य में संयम

आज का वृषभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से यात्रा में सतर्कता, स्टाफ संबंधी चुनौतियां, ऑफिशियल टूर व दांपत्य में संयम

आज का वृषभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से हठधर्मिता व यात्रा में नुकसान की आशंका, स्टाफ की दिक्कतें, ऑफिशियल टूर, दांपत्य में सद्भाव रखें! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव हठधर्मिता, यात्रा में रुकावटें, स्टाफ संबंधी दिक्कतें, प्रोडक्शन में देरी, ऑफिशियल टूर व पारिवारिक खींचतान स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में जिद्द और हठधर्मिता बढ़ सकती है; अपनी इस हठ के कारण किसी यात्रा में आर्थिक या शारीरिक नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बेवजह की हठ से बचें और यात्राओं में अत्यधिक सावधानी बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए समय पर माल तैयार करने में बाधाओं, बाजार की तेजी के बीच स्टाफ संबंधी दिक्कतों और वित्तीय नुकसान से बचने का रहेगा.

समय पर माल तैयार न होने से नुकसान की आशंका: बाजार में त्योहारी मांग बहुत अधिक रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी या समय पर माल तैयार न हो पाने के कारण आपको किसी बड़े ऑर्डर या सौदे में वित्तीय नुकसान होने की आशंका बन रही है; उत्पादन प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखें.

मार्केट में तेजी के बीच कर्मचारियों से जुड़ी दिक्कतें: बाजार में जबरदस्त तेजी के चलते बिजनेस में स्टाफ अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कुछ व्यावहारिक दिक्कतें और असहयोग की स्थिति सामने आ सकती है; कर्मचारियों के साथ सख्ती के बजाय समझदारी से पेश आएं ताकि काम न रुके.

आर्थिक लेन-देन में सतर्कता: पूंजी प्रवाह बनाए रखने के लिए आज किसी भी बड़े उधार या अनियोजित खर्च से बचें; हर कार्य की पहले से बैकअप प्लानिंग बनाकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन ऑफिशियल टूर, सहकर्मियों से कहासुनी से बचने और टारगेट हासिल करने में आने वाली अड़चनों का रहेगा.

फेस्टिव सीजन में काम की अधिकता व ऑफिशियल टूर: त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते ऑफिस में काम का अत्यधिक दबाव बना रहेगा; किसी अत्यंत आवश्यक व आधिकारिक कार्य के सिलसिले में आपको अचानक ऑफिशियल टूर (Official Tour) पर जाना पड़ सकता है.

टारगेट पूरा करने में अड़चन व सहयोगी से कहासुनी: एंप्लॉयड पर्सन आज दूसरों की तरह आसानी से अपने निर्धारित टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे मानसिक खीझ हो सकती है; ऑफिस में किसी कार्य या फाइल को लेकर किसी सहयोगी (Co-worker) के साथ कहासुनी या बहस होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को फील्ड में परेशानियां: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज बाजार में ग्राहकों को समझाने और डील क्लोज करने में कई प्रकार की व्यावहारिक परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा; धैर्य से काम लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा पारिवारिक जीवन में समस्याएं और जीवनसाथी संग सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहा है.

जीवनसाथी संग प्यार और सद्भाव बनाए रखें: घरेलू जीवन में कुछ जटिल समस्याएं और तनावपूर्ण स्थितियां सामने आ सकती हैं; ऐसे नाजुक समय में अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी भी बात पर तकरार करने से बचें और उनके साथ प्यार, समझदारी व सद्भाव बनाए रखें.

पारिवारिक संवाद में धैर्य: परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी हठधर्मिता को आड़े न आने दें; शांत रहकर घरेलू विवादों को सुलझाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और दिनचर्या (Health & Routine)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा और अतिगंड योग के प्रभाव से मानसिक बेचैनी, सिरदर्द, थकान और पैरों में जकड़न की समस्या हो सकती है. हठ में आकर कोई शारीरिक जोखिम भरा काम न करें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें. समय पर हल्का व सुपाच्य सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल या नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कुष्ठ रोगी को काले उड़द या कंबल/वस्त्र दान करें; इससे आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाला हठ, नुकसान, यात्रा कष्ट और स्टाफ संबंधी बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी और पारिवारिक शांति बहाल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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