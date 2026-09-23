धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 24 September 2026: गुरुवार को धृति योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, कन्या को रुका धन और धनु को बड़ा मुनाफा!

Kal Ka Rashifal 24 September 2026: गुरुवार को धृति योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, कन्या को रुका धन और धनु को बड़ा मुनाफा!

Kal Ka Rashifal 24 September 2026: कल का राशिफल, धृति योग खोलेगा इन 3 राशियों की किस्मत के ताले, दूर होंगी व्यापारिक अड़चनें और बढ़ेगी आय. जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal, 24 September 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल रात 11:19 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 10:35 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

यह भी पढ़ें- Pitru Paksha 2026: पूर्णिमा श्राद्ध 26 को और प्रतिपदा 27 को, आखिर पितृ पक्ष किस दिन से मानें?

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
सिंह राशिफल 22 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं पर मिलेगी विजय, अतिगण्ड योग से बड़ा सौदा, ट्रांसफर व नई जिम्मेदारी की खुशखबरी
सिंह राशिफल 22 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं पर मिलेगी विजय, अतिगण्ड योग से बड़ा सौदा, ट्रांसफर व नई जिम्मेदारी की खुशखबरी
राशिफल
कन्या साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शॉर्टकट से बचें, कागजी जांच रखें पूरी; ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, संतान की चिंता संभव
कन्या साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शॉर्टकट से बचें, कागजी जांच रखें पूरी; ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, संतान की चिंता संभव
राशिफल
कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन
कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन
राशिफल
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला

गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की कृपा के साथ-साथ धृति योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के जातकों को व्यापार में बड़ा मुनाफा, फंसा हुआ धन वापस मिलने, सरकारी कार्यों में सफलता और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं 24 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (24 सितंबर 2026, गुरुवार)

  • तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (रात 11:19 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी
  • नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (सुबह 10:35 बजे तक), तत्पश्चात शतभिषा
  • चन्द्र राशि: कुंभ राशि (चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष)
  • शुभ योग: धृति योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक
  • दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. परिजनों का सहयोग आपकी योजनाओं को बल देगा. हालांकि, छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें और धैर्य बनाए रखें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ संभाल लेंगे. व्यापारियों को नए सौदों और साझेदारी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं; कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें. वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मविश्वास से संवाद करें.

करियर और शिक्षा: अधूरे कार्यों को पूरा करने का उत्तम अवसर है. नई योजनाओं की पूरी जानकारी जुटाकर ही आगे बढ़ें. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अधिक व्यस्तता से थकान और अनिद्रा के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है. हल्का भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और बीच-बीच में विश्राम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और बड़े निवेश से पहले बजट का ध्यान रखें.

प्रेम जीवन: बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है; जल्दबाजी न करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: ग्रे

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और लाल रंग का प्रयोग करें.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है. घर में आपकी बात को महत्व मिलेगा. किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद तनाव दे सकता है, इसलिए अत्यधिक हठ से बचें.

व्यापार और नौकरी: पुराने संपर्कों और ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. सौदे को अंतिम रूप देने से पहले दस्तावेज जांच लें. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा; एकाग्रता बनाए रखने से प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे. करियर का कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. तला-भुना भोजन सीमित करें और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें, अन्यथा शरीर में भारीपन रह सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ेंगे, फिर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी. किसी के कहने पर बिना जांचे-परखे निवेश न करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. व्यस्तता के बीच रिश्ते को समय दें. अविवाहितों को किसी परिचित के जरिए नए रिश्ते का संकेत मिल सकता है.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: पर्पल

उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद खाद्य सामग्री (चावल, दूध या चीनी) का दान करें.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्यतः अनुकूल रहेगा. आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देने से बचें ताकि गलतफहमी न हो. दोस्तों और बड़ों की सलाह से मनोबल बढ़ेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरी में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे. व्यापारियों के नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे; एक साथ कई काम शुरू करने से बचें.

करियर और शिक्षा: इंटरव्यू और बैठकों में आपकी बात का गहरा प्रभाव पड़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल और परिणाम देने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक व्यस्तता से सिरदर्द या थकान हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें, खुली हवा में टहलें और नींद का नियमित समय रखें.

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति संतुलित रहेगी. अतिरिक्त कमाई के मौके मिल सकते हैं, जिसमें मेहनत लगेगी. ऑनलाइन शॉपिंग और छोटी-मोटी गैर-जरूरी खरीदारी पर रोक लगाएं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में बातचीत और रोमांच बढ़ेगा. पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. सिंगल लोगों को सोशल सर्कल से किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिलेगा.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: ऑलिव ग्रीन

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल प्रदान करेगा. घरेलू मामलों में किसी भी बात को मन में दबाकर न रखें, संवाद से समाधान निकालें. भावुक होकर किसी पर तुरंत भरोसा न करें.

व्यापार और नौकरी: ग्राहकों की नब्ज पहचानकर बनाई गई रणनीति से व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. जॉब स्विच करने से पहले विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करें.

करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक क्षमता की सराहना होगी. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य: अत्यधिक सोचने की आदत से मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद लें और ध्यान व योग का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए विकल्प सामने आ सकते हैं, हालांकि घरेलू खर्चे भी बने रहेंगे. निवेश संबंधी फैसले भावनाओं के बजाय तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. पार्टनर आपकी दिक्कतों को समझेगा. परिवार से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्वक चर्चा करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: सिल्वर

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और निर्णयों में आपकी सलाह को प्राथमिकता मिलेगी. किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों को नेतृत्व का अवसर मिलेगा और अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापार विस्तार की योजनाएं बनेंगी; बड़े निर्णय से पहले संसाधनों का आकलन करें.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी. छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का अनुकूल समय है; प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत रंग लाएगी.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यभार से थकान हो सकती है. शरीर में पानी की कमी न होने दें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु योजना बनाकर चलना आवश्यक है. आय के साथ अतिरिक्त खर्चे भी आएंगे. दिखावे से बचें और बजट को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा. विवाह की योजना बना रहे जातकों के लिए पारिवारिक बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन: आपकी व्यावहारिक सोच से घर का कोई उलझा हुआ मसला सुलझ जाएगा. परिजनों की बात ध्यान से सुनकर भरोसा कायम रखें. हर बात में मीन-मेख निकालने की आदत से बचें.

व्यापार और नौकरी: व्यवस्थित कार्यशैली की बदौलत कार्यक्षेत्र में दबाव नियंत्रित रहेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से महत्वपूर्ण जानकारी और सहयोग प्राप्त होगा.

करियर और शिक्षा: पुराने प्रोजेक्ट में सुधार का मौका मिलेगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी रणनीति में सकारात्मक बदलाव लाएं.

स्वास्थ्य: तनाव के कारण पाचन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. खाली पेट न रहें, संतुलित आहार लें और शांत वातावरण में समय बिताएं.

आर्थिक स्थिति: खर्चों को नियंत्रित रखने की जरूरत है. कोई पुराना बकाया धन वापस मिल सकता है. संतुलित सोच के साथ ही निवेश संबंधी निर्णय लें.

प्रेम जीवन: छोटी बातों को तूल न दें और पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से बातचीत नए और सकारात्मक मोड़ ले सकती है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: रॉयल ब्लू

उपाय: गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं.

तुला राशिफल

पारिवारिक जीवन: सूर्य के राशि प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का उत्तम समय है. घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक चर्चा हो सकती है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. आपकी निर्णय क्षमता अधिकारियों का ध्यान खींचेगी. व्यापार में साझेदार के साथ खुली बातचीत करें और उनकी राय भी सुनें.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा; अध्ययन में मन लगेगा. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या विशेष सराहना के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, परंतु काम के दबाव से मानसिक थकान हो सकती है. नियमित योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संतुलन बना रहेगा. साझेदारी या संपर्कों के माध्यम से आय के नए साधन बन सकते हैं. सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ सकता है; दीर्घकालिक बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: दांपत्य व प्रेम संबंधों में नया आकर्षण और सामंजस्य देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे. अविवाहितों को नया साथी मिल सकता है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और मां लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. हालांकि, अपनों पर अत्यधिक संदेह करने से बचें ताकि घरेलू शांति बाधित न हो. धैर्यपूर्वक बातचीत को प्राथमिकता दें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीतिक सोच आपको आगे रखेगी. व्यापार में रणनीति बदलने से लाभ होगा और पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा: किसी अनुभवी व प्रभावशाली व्यक्ति से हुआ संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ देगा. छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा; भावनाओं में बहकर कोई शैक्षणिक निर्णय न लें.

स्वास्थ्य: देर रात तक जागने से बचें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. अत्यधिक थकान महसूस होने पर काम के बीच आराम अवश्य लें और भरपूर पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश या अटके हुए भुगतानों से धन लाभ के संकेत हैं. अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए भविष्य की बचत को हाथ न लगाएं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में गहराई रहेगी. शक या गलतफहमी को तुरंत बातचीत से दूर करें. सिंगल लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में सामंजस्य रहेगा, हालांकि कामकाज की व्यस्तता के कारण परिजनों को समय कम दे पाएंगे. किसी बड़े-बुजुर्ग का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होगा. घरेलू मांगलिक कार्यों पर खर्च हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यभार अधिक रहेगा, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें. व्यापार विस्तार की योजनाओं में जल्दबाजी से बचें और संसाधनों का सही मूल्यांकन करें.

करियर और शिक्षा: शिक्षा, कंसल्टेंसी और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में नई दिशा मिलेगी. उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े छात्रों को अनुभवी मेंटर की सलाह से लाभ होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान को अनदेखा न करें. बाहर का भोजन सीमित करें ताकि पेट संबंधी समस्या न हो. नियमित टहलने की आदत बनाएं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. यात्रा और घरेलू आवश्यकताओं पर अचानक खर्च बढ़ सकते हैं; बिना पूरी पड़ताल के पूंजी न लगाएं.

प्रेम जीवन: व्यस्तता के कारण पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है; संवाद के लिए समय निकालें. सिंगल जातकों की सामाजिक संपर्कों के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में तालमेल रहेगा. हर समस्या को अकेले सुलझाने की जिद छोड़ें और अनुभवी सदस्यों की सलाह लें. माता-पिता का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उच्चाधिकारियों का भरोसा आप पर मजबूत होगा. व्यापार में पुराने संपर्कों से नए कारोबारी अवसर मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: कठिन परिश्रम का अनुकूल परिणाम मिलेगा. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और अनुशासित दिनचर्या से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रास्ते खुलेंगे.

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा जिससे सेहत पर अनुकूल असर दिखेगा. घुटनों या जोड़ों में अकड़न से बचाव के लिए हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें.

आर्थिक स्थिति: नियमित आय से दैनिक आवश्यकताएं पूरी होंगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश करते समय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा. शांत बातचीत से घरेलू मतभेद सुलझेंगे. अविवाहितों के लिए विवाह का नया प्रस्ताव आ सकता है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: हरा

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में मेल-मिलाप का वातावरण रहेगा. पारिवारिक मसलों में पुराने मित्रों से उपयोगी सलाह मिल सकती है. अपनों से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें और व्यवहार में संतुलन बनाएं.

व्यापार और नौकरी: नौकरी में टीमवर्क से बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. पुराने सहकर्मियों से मिली जानकारी अटके काम पूरे कराएगी. कारोबारियों के लिए नेटवर्क विस्तार का अच्छा समय है.

करियर और शिक्षा: प्रोजेक्ट्स में आपकी लीक से हटकर सोच सराही जाएगी. जरूरी काम टालने की आदत से बचें. करियर में नए स्थान या यात्रा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य: यात्रा और व्यस्तता से नींद का चक्र प्रभावित हो सकता है. स्क्रीन से समय-समय पर ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने निवेश से धीरे-धीरे लाभ होगा. यात्रा या इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च हो सकता है; आकर्षक ऑफर्स के झांसे में न आएं.

प्रेम जीवन: रिश्तों में आपसी समझ और मित्रता का भाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: नीला

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और तिल-गुड़ का दान करें.

मीन राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. परिजनों की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी. किसी सदस्य की बात को दिल से लगाकर तनाव न बढ़ाएं.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी और वरिष्ठों के सामने नए विचार रखने का मौका मिलेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ होगा; भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखें.

करियर और शिक्षा: छात्रों का रुझान रचनात्मक विषयों में रहेगा. पुराना अधूरा प्रोजेक्ट या कोर्स पूरा करने के लिए दिन उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, फिर भी काम के बीच आराम की उपेक्षा न करें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लें और समय पर भोजन करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकते हैं. किसी के कहने पर बिना जांचे-परखे निवेश करने की जल्दबाजी न करें.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा. छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी. सिंगल लोगों की किसी सामाजिक गतिविधि के दौरान नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें और उन्हें पीले मिष्ठान्न का भोग लगाएं.

26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 24 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
सिंह राशिफल 22 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं पर मिलेगी विजय, अतिगण्ड योग से बड़ा सौदा, ट्रांसफर व नई जिम्मेदारी की खुशखबरी
सिंह राशिफल 22 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं पर मिलेगी विजय, अतिगण्ड योग से बड़ा सौदा, ट्रांसफर व नई जिम्मेदारी की खुशखबरी
राशिफल
कन्या साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शॉर्टकट से बचें, कागजी जांच रखें पूरी; ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, संतान की चिंता संभव
कन्या साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शॉर्टकट से बचें, कागजी जांच रखें पूरी; ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, संतान की चिंता संभव
राशिफल
कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन
कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन
राशिफल
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव
'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget