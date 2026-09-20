Kal Ka Rashifal, 21 September 2026 (कल का राशिफल): सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत मंगलकारी और विशेष ऊर्जावान रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:02:45 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूर्ण रात्रि तक विद्यमान रहेगा. योग की बात करें तो कल शाम 04:05:56 बजे तक अत्यंत शुभ व कल्याणकारी शोभन योग रहेगा, जिसके बाद अतिगण्ड योग का संयोग बनेगा.

सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर होता है. शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शोभन योग के दुर्लभ संगम से कई राशियों के जातकों को करियर में नए अवसर, व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं 21 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (21 सितंबर 2026, सोमवार)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी (रात 20:02:45 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी

भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी (रात 20:02:45 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक)

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक) करण: तैतिल (सुबह 07:00:48 बजे तक), तत्पश्चात गर (रात 20:02:45 बजे तक)

तैतिल (सुबह 07:00:48 बजे तक), तत्पश्चात गर (रात 20:02:45 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: शोभन योग (शाम 16:05:56 बजे तक), तत्पश्चात अतिगण्ड योग

शोभन योग (शाम 16:05:56 बजे तक), तत्पश्चात अतिगण्ड योग वार: सोमवार (भगवान शिव और चंद्र देव की उपासना का दिन)

पारिवारिक जीवन: घर में सौहार्द और आपसी समझ बनी रहेगी. किसी बड़े फैसले में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, निजी मामलों में बाहरी लोगों का दखल न होने दें; घरेलू बातों को बाहर साझा करने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. पुराने संपर्कों से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग हैं; जल्दबाजी से बचें.

करियर और शिक्षा: कार्यक्षमता और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने पर सफलता मिलेगी. छात्र एकाग्रता बनाए रखें, परिणाम अनुकूल रहेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव से थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, खान-पान संतुलित रखें और ध्यान का अभ्यास करें.

आर्थिक स्थिति: अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद है और आय के नए साधन बनेंगे. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: लव पार्टनर के साथ संवाद से पुराने मतभेद सुलझेंगे. अविवाहितों को विवाह का आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: लाल

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक निर्णयों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें ताकि वैचारिक मतभेद न बढ़ें. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन कार्यक्षमता से स्थिति संभाल लेंगे. व्यापारिक योजनाओं की समीक्षा करें और जल्दबाजी में कोई बदलाव न करें.

करियर और शिक्षा: मौजूदा काम को व्यवस्थित करने का उत्तम समय है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का शुभ फल मिलेगा.

स्वास्थ्य: लगातार बैठकर काम करने से शरीर में जकड़न या थकान महसूस हो सकती है. हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त आराम लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने निवेश से सामान्य लाभ होगा. फिजूलखर्ची से बचें और किसी को बड़ी रकम उधार देने से परहेज करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और खुलकर बातचीत करें. अविवाहितों की किसी पुराने परिचित से पुनः बातचीत शुरू हो सकती है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का नीला

उपाय: जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और मांगलिक कार्य पर चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे तथा आपकी राय को महत्व मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: बातचीत की कला से कारोबारी बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं. नए ग्राहक जुड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं.

करियर और शिक्षा: किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात नए रास्ते खोलेगी. मीटिंग्स में आपका प्रभाव रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग हैं.

स्वास्थ्य: लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में खिंचाव व मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच छोटे ब्रेक लें और पौष्टिक भोजन करें.

आर्थिक स्थिति: पुराने भुगतानों की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. आमदनी बेहतर रहेगी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग व अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. बातचीत के माध्यम से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 21 बार जप करें.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और अटका हुआ घरेलू कार्य पूरा होगा. परिजनों की जरूरतों की अनदेखी न करें और किसी की बात से आहत होने पर धैर्य रखें.

व्यापार और नौकरी: कारोबार में सोच-समझकर उठाया गया जोखिम बड़ा लाभ देगा. नई साझेदारी की शर्तें ध्यान से पढ़ें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से साख बढ़ेगी.

करियर और शिक्षा: करियर को लेकर बनाई गई योजनाएं साकार होंगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

स्वास्थ्य: भावनात्मक तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार और पुराने निवेश से आर्थिक लाभ के योग हैं. हालांकि जोखिम भरे सौदों में पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही पूंजी लगाएं.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को सफेद वस्तु का दान करें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर के किसी सदस्य से वैचारिक बहस टालें. अपनी बात थोपने के बजाय स्थिति को समझें. बड़े-बुजुर्गों के परामर्श से शांति का वातावरण बनेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और अधिकारी प्रभावित होंगे. व्यापारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.

स्वास्थ्य: ऊर्जावान बने रहेंगे, पर काम की अधिकता से थकान व सिरदर्द हो सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और आराम का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: जमीन-जायदाद से लाभ और पुराना बकाया मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. दिखावे पर खर्च न करें और बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर पर अपनी इच्छा न थोपें. दांपत्य जीवन में पुराने मसलों को शांति से सुलझाएं.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे और परिजनों के साथ मधुर संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. ग्राहकों की मांग के अनुसार बनाई गई रणनीति से व्यापारियों को लाभ होगा; दस्तावेजों की सावधानी से जांच करें.

करियर और शिक्षा: सूझबूझ से अटके काम पूरे होंगे. कार्यशैली की सराहना होगी और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह से तनाव न लें. पाचन क्रिया दुरुस्त रखने के लिए हल्का भोजन करें और नियमित सैर करें.

आर्थिक स्थिति: आय के नियमित स्रोतों से धन लाभ होगा. पुराने निवेश से शुभ समाचार मिल सकता है. खर्चों का सटीक हिसाब-किताब रखें.

प्रेम जीवन: रिश्ते में विश्वास गहरा होगा. पार्टनर आपकी व्यस्तता का सम्मान करेगा. अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: पर्पल

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद को मूंग दाल का दान करें.

पारिवारिक जीवन: रोजमर्रा की उलझनों से राहत मिलेगी और परिवार के साथ आनंददायक योजना बनेगी. दूसरों की जिम्मेदारियां बेवजह अपने सिर न लें.

व्यापार और नौकरी: टीमवर्क से शानदार परिणाम मिलेंगे. प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कारोबारियों को विशेष लाभ होगा. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें.

करियर और शिक्षा: नए करियर अवसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: तनाव कम होने से स्वास्थ्य बेहतर होगा. गर्दन या कमर में दर्द से बचाव के लिए एक ही मुद्रा में देर तक न बैठें; योग करें.

आर्थिक स्थिति: जमीन या वाहन के सौदे से धन लाभ के योग हैं. भावनाओं में बहकर खर्च न करें और गैर-जरूरी खरीदारी से बचें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर के साथ घूमने का मौका मिलेगा. अविवाहित जातक नए रिश्ते में जल्दबाजी न दिखाएं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और शुक्रवार के उपाय के रूप में सफेद वस्तु का दान करें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: पुराने अनुभवों से घर की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे. छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें और वर्तमान पर ध्यान दें.

व्यापार और नौकरी: पुराने ग्राहकों से कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. नौकरी में प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्य संबंधी गोपनीय बातें किसी से साझा न करें.

करियर और शिक्षा: अनुभवी व्यक्ति की सलाह करियर को सही दिशा देगी. विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिलने से परीक्षा परिणामों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य: अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें और तनाव से बचें. नियमित वॉक करें और पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: आय स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक खर्च आ सकते हैं. निवेश से पहले जोखिम और दस्तावेज अवश्य जांचें; उधार देने में सतर्क रहें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी. शक और संशय को रिश्ते में जगह न दें. जीवनसाथी की सलाह घरेलू मामलों में बहुत काम आएगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: मैरून

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. दूर रहने वाले किसी स्वजन से सुखद संपर्क होगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को दूरदराज के क्षेत्रों से बड़ा व्यापारिक अवसर मिल सकता है. व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी; सामान व कागजात सुरक्षित रखें.

करियर और शिक्षा: शिक्षा, कंसल्टेंसी, यात्रा और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हालांकि यात्रा की अधिकता से थकान हो सकती है. शरीर में पानी की कमी न होने दें.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आय में वृद्धि होगी. अचानक होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा. पार्टनर के साथ भावी योजनाओं पर सहमति बनेगी. अविवाहितों की किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से बात आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन: काम के साथ-साथ परिवार को भी समय दें ताकि घर में नाराजगी न हो. बुजुर्गों की सलाह से घरेलू मसले सुलझेंगे; शाम का समय सुकून भरा रहेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की सूचना मिल सकती है. पुराने प्रोजेक्ट्स से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा.

करियर और शिक्षा: नई तकनीक सीखने और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने का श्रेष्ठ समय है. छात्रों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. काम के दौरान छोटे ब्रेक लेना जरूरी होगा.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश या बकाया राशि की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. प्रॉपर्टी में निवेश से पहले कानूनी दस्तावेज अवश्य जांचें.

प्रेम जीवन: दांपत्य व प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी. खुलकर बात करने से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. विवाह के मामलों में परिवार की सहमति मिल सकती है.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: भूरा

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव को नारियल अर्पित करें.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: संवाद और संयम से काम लें. अनावश्यक बहस से बचें और अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन ठोस प्रगति होगी. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र के जातकों को नए अवसर मिलेंगे. अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा.

करियर और शिक्षा: अनुशासित दिनचर्या से पुराने अटके काम पूरे होंगे. छात्रों को नियमित अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: ऊर्जा में गिरावट या सुस्ती महसूस हो सकती है. देर रात तक जागने से बचें, हल्का भोजन लें और सुबह की सैर करें.

आर्थिक स्थिति: आमदनी नियमित रहेगी, परंतु घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं. किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर निवेश न करें; बजट का पालन करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर से स्पष्ट बातचीत रखें ताकि कोई गलतफहमी न पनपे. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक निर्णय लेना हितकारी रहेगा.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: स्लेटी

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

मीन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल अनुकूल रहेगा. अत्यधिक भावुक होकर कोई फैसला न लें. परिजनों के साथ खुलकर बात करने से सभी उलझनें सुलझेंगी.

व्यापार और नौकरी: कारोबार में बड़ा प्रोजेक्ट या नया ग्राहक मिलने के मजबूत योग हैं. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी; वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

करियर और शिक्षा: रचनात्मकता और प्रतिभा को कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान मिलेगी. शिक्षा व कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, फिर भी अनियमित नींद और भावनात्मक दबाव से बचें. ध्यान व प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: अटका भुगतान मिलने से राहत मिलेगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. बिना पूरी जानकारी के बड़े निवेश से बचें; लंबी अवधि की योजना बनाएं.

प्रेम जीवन: भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: गुलाबी

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान करें.

FAQs

21 सितंबर 2026 सोमवार को किन राशियों को बड़ा धन लाभ होगा?

कन्या, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को मां कूष्मांडा की कृपा से अचानक बड़ा धन लाभ, व्यापार में मुनाफा और नए व्यावसायिक अवसर मिलने के मजबूत योग हैं.

कल नवरात्रि के चौथे दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए?

नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए और उन्हें मालपुआ या मीठे का भोग लगाना चाहिए.

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