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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु राशि वालों के लिए आज ग्रोथ का बड़ा मौका, क्या बिजनेस, जॉब और रिलेशनशिप सब जगह मिलेगी सफलता?

धनु राशि वालों के लिए आज ग्रोथ का बड़ा मौका, क्या बिजनेस, जॉब और रिलेशनशिप सब जगह मिलेगी सफलता?

Saggitarius Horoscope: आज धनु राशि वालों के लिए करियर और रिश्तों में बड़ा अपग्रेड आने वाला है? चंद्रमा 7वें भाव में है, जिससे पार्टनरशिप और रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं. जानिए पूरा सच.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 04:20 AM (IST)
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  • छात्रों को मानसिक सुकून और परिवारिक रिश्तों में मधुरता अनुभव होगी।

Aaj Ka Dhanu Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 7वें भाव में गोचर आपके रिश्तों, पार्टनरशिप और सामाजिक संतुलन को मजबूत बना रहा है. आज का दिन सहयोग और तालमेल का है.

अगर आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बड़े अवसर आपके हाथ लग सकते हैं. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज अकेले से ज्यादा टीमवर्क आपको आगे ले जाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद हो सकता है. पार्टनरशिप में नया तालमेल बनेगा और आपका पार्टनर कोई ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दे सकता है, जिससे टर्नओवर कई गुना बढ़ सकता है.

आपके पिता का अनुभव और आपकी नई सोच मिलकर किसी बड़ी मुनाफे वाली डील को फाइनल कर सकते हैं. विदेशी निवेशकों से फंड मिलने के भी मजबूत योग हैं, जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ तेज होगी. लेकिन ध्यान रहे जोश में आकर ओवरकमिटमेंट करना बाद में दिक्कत दे सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत पॉजिटिव है. नई टेक्नोलॉजी सीखने का आपका उत्साह आपको ऑफिस में “संकटमोचक” बना सकता है.

आपकी स्किल्स की वजह से सीनियर्स आप पर भरोसा बढ़ाएंगे और इंक्रीमेंट या प्रमोशन के संकेत मजबूत हो सकते हैं. अगर आप अपडेटेड रहते हैं, तो आज का दिन आपके करियर में टर्निंग पॉइंट बन सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): घर से दूर रह रहे छात्रों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. आपको मानसिक सुकून और अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.

जो छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इसका फायदा जल्दी दिख सकता है. लेकिन जो सिर्फ सोच रहे हैं, उनके लिए दिन सामान्य ही रहेगा रिजल्ट मेहनत से ही आएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है. पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी.

आप घरेलू कार्यों में भी सहयोग करेंगे, जिससे जीवनसाथी का सम्मान और प्यार दोनों बढ़ेगा. आज आपका व्यवहार रिश्तों को और गहरा बनाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप खुद को फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें रूटीन और डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, वरना एनर्जी गिर सकती है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे सौभाग्य और स्थिरता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में फायदा होगा?
हां, पार्टनरशिप और विदेशी निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं.

2. क्या आज करियर में ग्रोथ संभव है?
बिल्कुल, नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी सीखने से प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बनते हैं.

3. क्या आज रिश्तों में सुधार होगा?
हां, पति-पत्नी और परिवार के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी और समझ बढ़ेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में आज धनु राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

आज आप खुद को फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हालांकि, लापरवाही न करें और रूटीन व डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, वरना एनर्जी गिर सकती है।

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