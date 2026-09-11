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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChatGPT पर 1980s Photo Trend, शुक्र-राहु से क्या है इसका कनेक्शन?

ChatGPT पर 1980s Photo Trend, शुक्र-राहु से क्या है इसका कनेक्शन?

ChatGPT पर 1980s AI Photo Trend क्यों वायरल हो रहा है? जानें Retro Photo बनाने का Prompt, जरूरी सावधानी और शुक्र के स्वाती गोचर से इसका ज्योतिषीय संबंध.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Sep 2026 12:51 PM (IST)
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1980s AI Photo Trend: सोशल मीडिया पर अचानक लोग आज के चेहरे को 1980 के दशक में ले जाते दिख रहे हैं. किसी ने पुरानी फिल्म जैसा हेयरस्टाइल बनाया है, कोई शिफॉन साड़ी और हल्की पीली रोशनी में नजर आ रहा है, तो कोई अपनी तस्वीर को पुराने फोटो एलबम जैसा रूप दे रहा है.

यह सिर्फ एक नया AI फिल्टर नहीं है. लोग नई तकनीक की मदद से उस दौर में लौटना चाहते हैं, जिसे उन्होंने शायद खुद देखा भी नहीं. दिलचस्प बात यह है कि 11 सितंबर को शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश भी हो रहा है. ज्योतिष में शुक्र सुंदरता और तस्वीरों से जुड़ा है, जबकि स्वाती नक्षत्र का स्वामी राहु तकनीक, नया प्रयोग और भ्रम जैसी चीजों का प्रतीक माना जाता है.

 
 
 
 
 
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ऐसे में सवाल है कि क्या इस वायरल Retro Photo Trend में शुक्र और राहु का कोई संकेत छिपा है?

1980s Photo Trend में आखिर हो क्या रहा है?

लोग अपनी सामान्य फोटो को AI टूल में अपलोड करके उसे 1980 के दशक की तस्वीर जैसा बना रहे हैं. इसमें चेहरे की पहचान लगभग वही रहती है, लेकिन कपड़े, बालों का स्टाइल, रोशनी, बैकग्राउंड और फोटो के रंग पुराने जमाने जैसे कर दिए जाते हैं.

कहीं तस्वीर पुराने बॉलीवुड पोस्टर जैसी लगती है तो कहीं किसी पारिवारिक एलबम से निकली फोटो जैसी. हल्के धुंधले रंग, फिल्म कैमरे जैसा grain और पीली रोशनी इस लुक को ज्यादा असली बनाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ChatGPT Download की खोज 10 सितंबर को तेजी से बढ़ी. 1980s AI photo prompt ChatGPT से जुड़ी खोज में 700 प्रतिशत तक उछाल दर्ज किया गया. इसका मतलब यह नहीं कि इतने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया. यह Google पर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी का आंकड़ा है.

शुक्र गोचर से इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुंदरता, पहनावा, कला, फोटो, फिल्म, आकर्षण और लोगों की पसंद से जोड़ा जाता है. शुक्र जब सक्रिय होता है तो सजने-संवरने, नया लुक अपनाने और अपनी तस्वीरों को बेहतर दिखाने की इच्छा बढ़ने की मान्यता है.

11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा से निकलकर स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है. अलग-अलग पंचांगों में गणना पद्धति के कारण समय में कुछ अंतर मिल सकता है. शुक्र गोचर पंचांग अनुसार आज समय रात 11:19 बजे हो रहा है.

स्वाती नक्षत्र का स्वामी राहु है. ज्योतिष में राहु का संबंध ऐसी तकनीक से जोड़ा जाता है जो असली और बनाई गई तस्वीर के बीच का फर्क कम कर दे. इंटरनेट, अचानक फैलने वाला क्रेज, पहचान का बदला हुआ रूप और स्क्रीन पर तैयार होने वाली नई छवि भी राहु के प्रतीक माने जाते हैं.

यहां शुक्र तस्वीर को सुंदर बना रहा है और राहु उसे डिजिटल दुनिया में नया रूप दे रहा है. इसी कारण ज्योतिष की भाषा में इस ट्रेंड को शुक्र-राहु के मेल का दिलचस्प उदाहरण माना जा सकता है.

 
 
 
 
 
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हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि शुक्र गोचर ने यह ट्रेंड शुरू किया है. ट्रेंड गोचर से पहले ही बढ़ चुका था. ग्रहों से इसका संबंध एक ज्योतिषीय और प्रतीकात्मक व्याख्या है, वैज्ञानिक कारण नहीं.

नई तकनीक में लोग पुराना जमाना क्यों खोज रहे हैं?

आज के फोन बहुत साफ और चमकदार तस्वीर लेते हैं, फिर भी लोगों को हल्की धुंधली और पुराने रंगों वाली फोटो पसंद आ रही है. इसकी एक बड़ी वजह nostalgia यानी बीते समय की याद और उससे मिलने वाला अपनापन हो सकता है.

जिन लोगों ने 1980 का दशक देखा है, उन्हें ऐसी तस्वीरों में अपना बचपन, पुराने फिल्मी सितारे या घर के एलबम याद आ सकते हैं. Gen Z के लिए वही दौर नया और अलग है. उनके लिए पुरानी साड़ी, बड़े बाल, फिल्म कैमरा और फीके रंग एक खास aesthetic बन गए हैं.

ज्योतिष में शुक्र पसंद और आकर्षण का प्रतीक है. राहु उस चीज को अचानक बड़ा कर सकता है, जो बाकी लोगों से अलग दिखाई दे. इसलिए एक व्यक्ति की बनाई Retro Photo जब सोशल मीडिया पर पसंद की जाती है तो हजारों लोग उसी तरह की तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं.

ऐसी फोटो बनानी है तो यह Prompt आजमाएं

अपनी साफ और सामने से ली गई फोटो के साथ यह निर्देश दे सकते हैं:

इस फोटो को 1980s Indian candid photograph में बदलें. चेहरे की पहचान, चेहरा, त्वचा का रंग और शरीर का आकार न बदलें. पुराने भारतीय कपड़े, हल्की पीली रोशनी, 35mm film grain, थोड़े फीके रंग और उस समय के अनुसार साधारण बैकग्राउंड जोड़ें. आधुनिक चीजें हटा दें. तस्वीर किसी असली पुराने एलबम की लगे, केवल retro filter जैसी नहीं.

बेहतर नतीजे के लिए पुरानी बॉलीवुड फिल्म, 1980s family album, retro studio portrait या old Indian restaurant जैसा साफ संदर्भ भी जोड़ा जा सकता है.

फोटो अपलोड करने से पहले यह जरूर देखें

ट्रेंड मजेदार है, लेकिन किसी AI टूल में फोटो डालने से पहले उसकी privacy policy और settings देखना जरूरी है. ऐसी तस्वीर अपलोड न करें जिसमें घर का पता, स्कूल आईडी, ऑफिस कार्ड, गाड़ी का नंबर या कोई निजी दस्तावेज दिखाई दे रहा हो.

AI से बनी तस्वीर साझा करते समय उसे AI-generated बताना भी बेहतर है. इससे देखने वाले उसे असली पुरानी फोटो या वास्तविक घटना न समझें.

आखिर पुरानी तस्वीर ही क्यों?

आज एक दिन में सैकड़ों फोटो खींची जाती हैं, लेकिन उनमें से कितनी तस्वीरें सच में याद बन पाती हैं? शायद यही वजह है कि लोग AI से अपनी फोटो उस दौर जैसी बनवा रहे हैं, जब तस्वीरें कम खिंचती थीं, लेकिन वर्षों तक संभालकर रखी जाती थीं.

ज्योतिष में शुक्र सुंदरता और लगाव का कारक है. स्वाती का स्वामी राहु नई तकनीक और बनाई हुई छवि से जुड़ा माना जाता है. इस समय दोनों के संकेत एक ही तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, चेहरा आज का है, लेकिन उसे देखकर जो एहसास चाहिए, वह पुराने समय का है.

शायद लोगों को 1980s वाला चेहरा नहीं चाहिए. उन्हें उस दौर की वह सादगी चाहिए, जब फोटो खिंचवाने से पहले लोग फिल्टर नहीं, अपने पास खड़े इंसान को देखते थे.

AI तस्वीर को पुराना बना सकता है, लेकिन उसमें याद आपको ही बनानी होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 12:51 PM (IST)
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