1980s AI Photo Trend: सोशल मीडिया पर अचानक लोग आज के चेहरे को 1980 के दशक में ले जाते दिख रहे हैं. किसी ने पुरानी फिल्म जैसा हेयरस्टाइल बनाया है, कोई शिफॉन साड़ी और हल्की पीली रोशनी में नजर आ रहा है, तो कोई अपनी तस्वीर को पुराने फोटो एलबम जैसा रूप दे रहा है.

यह सिर्फ एक नया AI फिल्टर नहीं है. लोग नई तकनीक की मदद से उस दौर में लौटना चाहते हैं, जिसे उन्होंने शायद खुद देखा भी नहीं. दिलचस्प बात यह है कि 11 सितंबर को शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश भी हो रहा है. ज्योतिष में शुक्र सुंदरता और तस्वीरों से जुड़ा है, जबकि स्वाती नक्षत्र का स्वामी राहु तकनीक, नया प्रयोग और भ्रम जैसी चीजों का प्रतीक माना जाता है.

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ऐसे में सवाल है कि क्या इस वायरल Retro Photo Trend में शुक्र और राहु का कोई संकेत छिपा है?

1980s Photo Trend में आखिर हो क्या रहा है?

लोग अपनी सामान्य फोटो को AI टूल में अपलोड करके उसे 1980 के दशक की तस्वीर जैसा बना रहे हैं. इसमें चेहरे की पहचान लगभग वही रहती है, लेकिन कपड़े, बालों का स्टाइल, रोशनी, बैकग्राउंड और फोटो के रंग पुराने जमाने जैसे कर दिए जाते हैं.

कहीं तस्वीर पुराने बॉलीवुड पोस्टर जैसी लगती है तो कहीं किसी पारिवारिक एलबम से निकली फोटो जैसी. हल्के धुंधले रंग, फिल्म कैमरे जैसा grain और पीली रोशनी इस लुक को ज्यादा असली बनाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ChatGPT Download की खोज 10 सितंबर को तेजी से बढ़ी. 1980s AI photo prompt ChatGPT से जुड़ी खोज में 700 प्रतिशत तक उछाल दर्ज किया गया. इसका मतलब यह नहीं कि इतने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया. यह Google पर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी का आंकड़ा है.

शुक्र गोचर से इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुंदरता, पहनावा, कला, फोटो, फिल्म, आकर्षण और लोगों की पसंद से जोड़ा जाता है. शुक्र जब सक्रिय होता है तो सजने-संवरने, नया लुक अपनाने और अपनी तस्वीरों को बेहतर दिखाने की इच्छा बढ़ने की मान्यता है.

11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा से निकलकर स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है. अलग-अलग पंचांगों में गणना पद्धति के कारण समय में कुछ अंतर मिल सकता है. शुक्र गोचर पंचांग अनुसार आज समय रात 11:19 बजे हो रहा है.

स्वाती नक्षत्र का स्वामी राहु है. ज्योतिष में राहु का संबंध ऐसी तकनीक से जोड़ा जाता है जो असली और बनाई गई तस्वीर के बीच का फर्क कम कर दे. इंटरनेट, अचानक फैलने वाला क्रेज, पहचान का बदला हुआ रूप और स्क्रीन पर तैयार होने वाली नई छवि भी राहु के प्रतीक माने जाते हैं.

यहां शुक्र तस्वीर को सुंदर बना रहा है और राहु उसे डिजिटल दुनिया में नया रूप दे रहा है. इसी कारण ज्योतिष की भाषा में इस ट्रेंड को शुक्र-राहु के मेल का दिलचस्प उदाहरण माना जा सकता है.

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हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि शुक्र गोचर ने यह ट्रेंड शुरू किया है. ट्रेंड गोचर से पहले ही बढ़ चुका था. ग्रहों से इसका संबंध एक ज्योतिषीय और प्रतीकात्मक व्याख्या है, वैज्ञानिक कारण नहीं.

नई तकनीक में लोग पुराना जमाना क्यों खोज रहे हैं?

आज के फोन बहुत साफ और चमकदार तस्वीर लेते हैं, फिर भी लोगों को हल्की धुंधली और पुराने रंगों वाली फोटो पसंद आ रही है. इसकी एक बड़ी वजह nostalgia यानी बीते समय की याद और उससे मिलने वाला अपनापन हो सकता है.

जिन लोगों ने 1980 का दशक देखा है, उन्हें ऐसी तस्वीरों में अपना बचपन, पुराने फिल्मी सितारे या घर के एलबम याद आ सकते हैं. Gen Z के लिए वही दौर नया और अलग है. उनके लिए पुरानी साड़ी, बड़े बाल, फिल्म कैमरा और फीके रंग एक खास aesthetic बन गए हैं.

ज्योतिष में शुक्र पसंद और आकर्षण का प्रतीक है. राहु उस चीज को अचानक बड़ा कर सकता है, जो बाकी लोगों से अलग दिखाई दे. इसलिए एक व्यक्ति की बनाई Retro Photo जब सोशल मीडिया पर पसंद की जाती है तो हजारों लोग उसी तरह की तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं.

ऐसी फोटो बनानी है तो यह Prompt आजमाएं

अपनी साफ और सामने से ली गई फोटो के साथ यह निर्देश दे सकते हैं:

इस फोटो को 1980s Indian candid photograph में बदलें. चेहरे की पहचान, चेहरा, त्वचा का रंग और शरीर का आकार न बदलें. पुराने भारतीय कपड़े, हल्की पीली रोशनी, 35mm film grain, थोड़े फीके रंग और उस समय के अनुसार साधारण बैकग्राउंड जोड़ें. आधुनिक चीजें हटा दें. तस्वीर किसी असली पुराने एलबम की लगे, केवल retro filter जैसी नहीं.

बेहतर नतीजे के लिए पुरानी बॉलीवुड फिल्म, 1980s family album, retro studio portrait या old Indian restaurant जैसा साफ संदर्भ भी जोड़ा जा सकता है.

फोटो अपलोड करने से पहले यह जरूर देखें

ट्रेंड मजेदार है, लेकिन किसी AI टूल में फोटो डालने से पहले उसकी privacy policy और settings देखना जरूरी है. ऐसी तस्वीर अपलोड न करें जिसमें घर का पता, स्कूल आईडी, ऑफिस कार्ड, गाड़ी का नंबर या कोई निजी दस्तावेज दिखाई दे रहा हो.

AI से बनी तस्वीर साझा करते समय उसे AI-generated बताना भी बेहतर है. इससे देखने वाले उसे असली पुरानी फोटो या वास्तविक घटना न समझें.

आखिर पुरानी तस्वीर ही क्यों?

आज एक दिन में सैकड़ों फोटो खींची जाती हैं, लेकिन उनमें से कितनी तस्वीरें सच में याद बन पाती हैं? शायद यही वजह है कि लोग AI से अपनी फोटो उस दौर जैसी बनवा रहे हैं, जब तस्वीरें कम खिंचती थीं, लेकिन वर्षों तक संभालकर रखी जाती थीं.

ज्योतिष में शुक्र सुंदरता और लगाव का कारक है. स्वाती का स्वामी राहु नई तकनीक और बनाई हुई छवि से जुड़ा माना जाता है. इस समय दोनों के संकेत एक ही तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, चेहरा आज का है, लेकिन उसे देखकर जो एहसास चाहिए, वह पुराने समय का है.

शायद लोगों को 1980s वाला चेहरा नहीं चाहिए. उन्हें उस दौर की वह सादगी चाहिए, जब फोटो खिंचवाने से पहले लोग फिल्टर नहीं, अपने पास खड़े इंसान को देखते थे.

AI तस्वीर को पुराना बना सकता है, लेकिन उसमें याद आपको ही बनानी होगी.

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