Aaj Ka Rashifal 14 October 2026: आज बुधवार को नवरात्रि का चौथा दिन है और मां कूष्मांडा की पूजा होगी. आज के राशिफल में वृषभ के लिए साझेदारों से तालमेल, कन्या के लिए जरूरी बातचीत और कुंभ के लिए दफ्तर की जिम्मेदारियां अहम बताई गई हैं.

मकर को पुराने संपर्कों से मदद मिलने की संभावना है. वहीं, मेष को नए सौदे की शर्तें समझने और धनु को त्योहार की खरीदारी के बीच खर्च का हिसाब रखने की सलाह दी गई है.

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, किसी के लिए सहयोग से काम आगे बढ़ाने का अवसर है, तो किसी को अपनी जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं तय करनी होंगी.

नौकरी में मिला नया काम हो, व्यापार की बातचीत या घर का कोई फैसला, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए पढ़ें धन, कामकाज, परिवार, प्रेम और सेहत से जुड़े संकेत.

मेष राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

गहन शोध, अचानक सामने आने वाली जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालने और वित्तीय फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए आज का दिन विशेष सतर्कता की मांग करेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी अपनी राशि के स्वामी मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, पैतृक संपत्ति व शोध के स्थान) में संचरण करेगा. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए का भोग अर्पित करने से मानसिक व्याकुलता शांत होगी, ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और अनचाही अड़चनों से मुक्ति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बहीखातों की जांच, टैक्स-ऑडिट से जुड़े कागजात व्यवस्थित करने और पुराने स्टॉक के विश्लेषण के साथ बीतेगा. अगर आप रिसर्च, इंश्योरेंस, मेडिकल, केमिकल, तकनीकी सेवाओं या स्क्रैप और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम में हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से किसी भी नए बड़े सौदे या पार्टनरशिप डीड पर बिना कानूनी पड़ताल किए हस्ताक्षर करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में गॉसिप या दूसरों के आंतरिक विवादों से दूरी बनाकर रखें और अपने रूटीन असाइनमेंट्स को तय समय पर शांति से पूरा करें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास नियंत्रण और संतुलन साधने की जरूरत रहेगी. किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश, सट्टेबाजी या जल्दबाजी में दिए गए उधारी लेन-देन से बचें. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय या धन का हस्तांतरण न करें. नवरात्र पूजा और घरेलू जरूरतों में खर्च सीमित रहेगा, लेकिन गुप्त या अनियोजित खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण पावन, सात्विक और शांत बना रहेगा. घर के बुजुर्गों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ बातचीत में वाणी की मधुरता बनाए रखें. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' और आत्ममंथन का शानदार दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस या प्रतियोगी परीक्षा की सेल्फ-स्टडी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और रिसर्च स्किल्स को धार देगा. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर और मन दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

वृषभ राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

साझेदारी में पारदर्शिता बरतने, दैनिक व्यवसाय में तालमेल साधने और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके सातवें भाव (दैनिक व्यवसाय, साझेदारी और दांपत्य जीवन के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और साझेदारी के कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद साधने, फेस्टिव सीजन की प्री-बुकिंग्स को अंतिम रूप देने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बिठाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप रिटेल, पार्टनरशिप फर्म, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से साझेदारों के साथ मिलकर बनाई गई योजनाएं भविष्य में दीर्घकालिक लाभ देंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ आपकी बातचीत फलदायी रहेगी, जिससे जरूरी मीटिंग्स और संयुक्त प्रोजेक्ट्स समय पर सुलझ जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और नियमित आवक बनाए रखने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, साझेदारी या नियमित व्यापारिक बिक्री से धन हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या अनजान व्यक्ति के साथ अनुबंध करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक जरूरतों में खर्च संतुलित रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका सबसे बड़ा संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. जीवनसाथी की सलाह आज किसी व्यावहारिक मामले में बहुत काम आ सकती है. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात करने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, सोशल और कोलेबोरेटिव रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या नेटवर्किंग इवेंट में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी टीम-बॉन्डिंग और फोकस को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर लगातार सक्रिय रहने के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में स्फूर्ति बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

मिथुन राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने, विरोधियों पर बौद्धिक बढ़त हासिल करने और दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से मानसिक दृढ़ता मिलेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बहीखातों को दुरुस्त रखने, पेंडिंग ऑर्डर्स को निपटाने और सप्लायर्स के साथ लेन-देन को स्पष्ट करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप कानून, मेडिकल, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स या किसी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी सक्रियता देखने को मिलेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक योजनाएं विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आप अपने जरूरी व लंबित असाइनमेंट्स को तय समयसीमा के भीतर पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और नियंत्रित रहेगा. किसी पुराने बकाए या अटके हुए बिल का भुगतान वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक जरूरतों में खर्च संतुलित रहेगा, फिर भी गैर-जरूरी खरीदारी से दूरी बनाकर रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. ननिहाल पक्ष या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग व मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी फोकस्ड, प्रैक्टिकल और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग असाइनमेंट, इंटरव्यू या स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और विश्लेषण क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और चुस्त महसूस करेंगे. हालांकि बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए खान-पान में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बहुत ज्यादा तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. समय पर पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

कर्क राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

बौद्धिक क्षमताओं का सदुपयोग करने, रचनात्मक योजनाओं को गति देने और संतान व परिवार से जुड़े मामलों में संबल पाने के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और रचनात्मक प्रतिभा के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आंतरिक प्रसन्नता बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नए विचारों को लागू करने, त्योहारी मांग के अनुरूप डिस्प्ले और मार्केटिंग सुधारने तथा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, कला, इवेंट्स, गारमेंट्स, आभूषण या खान-पान के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी प्रगति और ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और धैर्यवान कार्यशैली नए ग्राहकों का भरोसा जीतने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रचनात्मक रहेगा. दफ्तर में जटिल समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने में आपकी भूमिका सराही जाएगी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी कार्य, कमीशन या सुरक्षित निवेश से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा निवेश करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और बच्चों की जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. बच्चों की किसी उपलब्धि या उनकी रचनात्मकता से मन में प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, आपसी रिश्ता और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और इंस्पायरिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, कोडिंग प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डीप-फोकस को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने या स्क्रीन पर वक्त बिताने से शाम को आंखों में थकान या पेट में हल्का भारीपन लग सकता है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

सिंह राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

घरेलू सुख-सुविधाओं को संवारने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने और कार्यक्षेत्र में अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके चौथे भाव (सुख, माता, भूमि-भवन और वाहन के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग अर्पित करने से घर-परिवार में सुख-शांति का वास होगा और आत्मबल में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन कार्यस्थल के आंतरिक प्रबंधन, बहीखातों की समीक्षा और आगामी त्योहारी सीजन के स्टॉक को व्यवस्थित करने के लिए बेहतरीन रहेगा. अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन, निर्माण सामग्री, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू सामान के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य से बेहतर बनी रहेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा निर्णय लेने के बजाय अपने स्थापित नेटवर्क को मजबूत करना ही हितकर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स को घर या कार्यस्थल से शांतिपूर्वक पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और व्यावहारिक रहेगा. घर की सुख-सुविधाओं या मेंटेनेंस से जुड़ा कोई पुराना विचार आज अमल में आ सकता है. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्र पूजा और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और आत्मीय बना रहेगा. माता जी और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे मन में संतोष रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, आपसी रिश्ता और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, पीसफुल और स्टेबल रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या पर्सनल स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डीप-फोकस को मजबूती देगा. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने से शाम को पीठ या कंधों में हल्की अकड़न हो सकती है. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में स्फूर्ति बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

कन्या राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

साहस और पराक्रम में वृद्धि, संपर्कों के विस्तार और भाई-बहनों व सहयोगियों के साथ तालमेल साधने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद, साहस और भाई-बहन के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से आत्मबल में वृद्धि होगी, अनिर्णय की स्थिति समाप्त होगी और प्रयासों में सफलता मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों को जोड़ने, मार्केटिंग और प्रमोशन की रूपरेखा तैयार करने तथा सप्लायर्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम रहेगा. अगर आप ट्रांसपोर्ट, मीडिया, एडवरटाइजिंग, पब्लिकेशन, स्टेशनरी, ई-कॉमर्स, डिलीवरी नेटवर्क या खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, तो दिनभर अच्छी चहल-पहल बनी रहेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी स्पष्ट और कूटनीतिक बातचीत बड़े सौदों को अंतिम रूप देने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सक्रिय रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ मिलकर पेंडिंग प्रेजेंटेशन या फाइलों को समय से पहले निपटाने में सफलता मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में की गई किसी मेहनत, छोटे प्रोजेक्ट या कमीशन के काम से धन प्राप्त होने के अच्छे संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक जरूरतों में खर्च सीमित रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे घरेलू जिम्मेदारियां आसान लगेंगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, कम्युनिकेटिव और सोशल रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर लगातार भागदौड़ और फोन कॉल्स के चलते शाम को कंधों या हाथों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

तुला राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

वाणी में संतुलन साधने, धन संचय को व्यवस्थित करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को सलीके से निभाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से वाणी में सौम्यता आएगी, आर्थिक रुकावटें समाप्त होंगी और कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नकदी प्रवाह को संभालने, बहीखातों को अद्यतन करने और ग्राहकों के साथ मधुर संवाद से सौदों को पक्का करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप आभूषण, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, बैंकिंग, खाद्य सामग्री, खुदरा व्यापार या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी आवक देखने को मिलेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं और पुराने निवेशों से जुड़े मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. दफ्तर में आपके तार्किक और संतुलित विचारों को सराहना मिलेगी, जिससे टीम में आपकी साख और मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और धन लाभ कराने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी कार्य, निवेश या पुराने बकाए से धन की आवक होने के मजबूत संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्र पूजा और पारिवारिक जरूरतों में खर्च सीमित व तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा और आपसी जुड़ाव गहरा होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, प्रैक्टिकल और फाइनेंस-फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, कॉलेज प्रेजेंटेशन या स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी तार्किक सोच और एकाग्रता को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के शोर और दिखावे से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, नए संकल्पों को गति देने और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन काफी शक्तिशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से आत्मबल मजबूत होगा, मन का संकोच दूर होगा और चेहरे पर नई आभा व तेज का संचार होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन आगे बढ़कर फैसले लेने, ग्राहकों के साथ सीधा तालमेल बनाने और त्योहारी सीजन की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप लीडरशिप, मैनेजमेंट, तकनीक, मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग, दैनिक व्यापार या किसी स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके निर्णय सटीक साबित होंगे. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण सहयोगियों को प्रभावित करेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में जटिल मामलों को सुलझाने में आपकी पहल की सराहना होगी और उच्चाधिकारियों का विश्वास आप पर और बढ़ेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे या प्रयासों से धन लाभ की नई संभावनाएं बनेंगी. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा वित्तीय लेन-देन करने या बड़ा अनुबंध साइन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्र पूजा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में खर्च सीमित और तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण बेहद पावन, सात्विक और ऊर्जावान बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, आपसी रिश्ता और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी कॉन्फिडेंट, शार्प और करिश्माई रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब इंटरव्यू, कोडिंग चैलेंज, कॉलेज प्रेजेंटेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डीप-फोकस को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर लगातार भागदौड़ और मानसिक सक्रियता के चलते शाम को सिर या आंखों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

धनु राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

खर्चों पर समझदारी से नियंत्रण रखने, दूरगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और आत्ममंथन के जरिए मानसिक शांति पाने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत और मोक्ष के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग अर्पित करने से मन का संशय दूर होगा, अनावश्यक व्यय नियंत्रित होंगे और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बाहरी संपर्कों, सप्लायर्स से लेन-देन की समीक्षा और स्टॉक के बैकएंड प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल रहेगा. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों, दूर-दराज के व्यापार, ई-कॉमर्स, अस्पताल, फार्मा या लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और सुचारू बनी रहेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से किसी भी दूरगामी सौदे या नए अनुबंध में कागजी शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में गॉसिप और राजनीति से दूर रहकर अपने असाइनमेंट्स पर टिके रहें; आपकी शांति और फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज बजट पर सख्त नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. पूजा-पाठ, घर की व्यवस्था या यात्रा से जुड़े अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचें. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने, उधारी देने या नए निवेश से पूरी तरह बचें. सुरक्षित और तय बचत पर टिके रहना ही हितकर रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, शांत और सात्विक बना रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक चर्चाएं आपके मन को शांति देंगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर तर्क-वितर्क से बचें; एक-दूसरे को स्पेस देना रिश्ते में मधुरता बनाए रखेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप और विजनरी रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की दिखावे वाली लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' और अपनी प्राथमिकताओं को रीसेट करने का दिन है. अगर आप विदेश में पढ़ाई, स्कॉलरशिप, कोडिंग प्रोजेक्ट, रिसर्च या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और रिसर्च स्किल्स को मजबूती देगा. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में स्फूर्ति बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

मकर राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

लाभ के नए रास्ते तलाशने, व्यावसायिक संपर्कों का विस्तार करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देने के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, सामाजिक नेटवर्क और इच्छापूर्ति के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक आपके राशि स्वामी शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके प्रयास सफल होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बड़े क्लाइंट्स से जुड़ने, थोक आपूर्ति के अनुबंध पक्के करने और त्योहारी सीजन की मांग को भुनाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप निर्माण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, प्रशासन, फाइनेंस या होलसेल सप्लाई से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी रौनक और लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से व्यावसायिक नेटवर्क और पुराने संपर्कों से अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. दफ्तर में आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे, जिससे किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी स्थिति और मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी मजबूत और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, पुराने निवेश या व्यावसायिक अनुबंध से अच्छा धन लाभ होने के स्पष्ट संकेत हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में जल्दबाजी में बड़ा ऑनलाइन जोखिम लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. नवरात्र पूजा और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और आत्मीय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन में उत्साह रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य की साझा योजनाओं पर बातचीत करने से आपसी विश्वास और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एंबिशियस, नेटवर्किंग-ओरिएंटेड और कॉन्फिडेंट रहने वाली है. अगर आप किसी जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल सबमिशन, हैकाथॉन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपके डीप-फोकस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को निखारेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर लगातार भागदौड़ और एक्टिव रहने के कारण शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

कुंभ राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने, उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने और जिम्मेदारियों को दक्षता से पूरा करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके दसवें भाव (कर्म, करियर, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक आपके राशि स्वामी शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बाजार में अपनी साख मजबूत करने, बड़े कॉर्पोरेट या थोक ऑर्डर्स की शर्तें तय करने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बनाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, रियल एस्टेट, हार्डवेयर या किसी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो दिनभर सक्रियता और व्यावसायिक गति बनी रहेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी रणनीतिक योजनाएं प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. दफ्तर में सीनियर्स और उच्चाधिकारी आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना करेंगे, जिससे किसी लंबित प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए व्यावसायिक प्रयासों, निवेश या नियमित कार्यों से धन की आवक सुचारू रूप से बनी रहेगी. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या अनजान व्यक्तियों के साथ अनुबंध करने से पूरी तरह बचें. नवरात्र पूजा और पारिवारिक आवश्यकताओं में खर्च सीमित और तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और गरिमामय बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे किसी उलझन को सुलझाने में मदद मिलेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी प्रोफेशनल, फोकस्ड और एंबिशियस रहने वाली है. अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू, कोडिंग टास्क, हैकाथॉन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डीप-थिंकिंग को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और सजग महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम और भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

मीन राशि: 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

भाग्य का संबल पाने, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने और दूरगामी योजनाओं को गति देने के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक यानी आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन और लंबी यात्रा के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 28:03 (यानी 15 अक्टूबर तड़के 04:03 बजे) तक शनि के नक्षत्र अनुराधा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:38 बजे तक आयुष्मान योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) है. मां कूष्मांडा की आराधना करने और देवी को मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलेगी, भाग्य की रुकावटें दूर होंगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर-दराज के ग्राहकों से संपर्क साधने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बनाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, धार्मिक सामग्री, कानूनी सलाह, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या ई-कॉमर्स से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी प्रगति और साख में वृद्धि देखने को मिलेगी. अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से अनुभवी मेंटर्स और वरिष्ठ सलाहकारों का मार्गदर्शन व्यावसायिक योजनाओं को मजबूती देगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. दफ्तर में जटिल प्रोजेक्ट्स को सुलझाने में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पेंडिंग असाइनमेंट्स समय पर निपट जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी कार्य, दूर के क्लाइंट या पुराने सुरक्षित निवेश से रुका हुआ धन मिलने के अच्छे आसार हैं. बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. दोपहर 12:07 से दोपहर 01:33 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस समयावधि में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी लगाने या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. नवरात्र पूजा और पारिवारिक जरूरतों में खर्च सीमित व तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के चौथे दिन का वातावरण बेहद पावन, सात्विक और आत्मीय बना रहेगा. पिता या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद आपके मन को संबल देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा; वे पूजा-पाठ और गृहस्थी के प्रबंध को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, आपसी रिश्ता और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी विजनरी, ऑप्टिमिस्टिक और इंस्पायरिंग रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या रिसर्च प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डीप-थिंकिंग को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार और शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए ॐ देवी कूष्मांडायै नमः मंत्र का मानसिक जप करें और मालपुए या हरी इलायची का भोग लगाएं.

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