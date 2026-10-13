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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

Happy Navratri Day 4 Wishes: 14 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर होती है मां कूष्मांडा की पूजा. इस पावन अवसर पर अपनों को ये भक्तिमय शुभकामना संदेश भेजकर सुख-समृद्धि की कामना करें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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Happy Navratri 2026 Day 4 Maa Kushmanda Wishes: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 14 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि का चौथा दिन है. यह दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इन्हें 'कूष्मांडा' कहा गया है. इस शुभ अवसर पर मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा कर साधक अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

नवरात्रि के इस पावन पर्व को आप भक्ति-भाव के साथ ही उत्साहपूर्वक भी मनाएं और अपनों को नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामना संदेश भेजकर जय मां कुष्मांडा कहें. यहां देखिए नवरात्रि के चौथे दिन के सुंदर और भक्तिमय संदेश.

मां कुष्मांडा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे.
जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो.
जय माता दी!

हे मां कुष्मांडा!
अपनी मंद मुस्कान से हमारे जीवन को उज्जवल कर दें.
आपकी कृपा से हर कष्ट दूर हो और जीवन में सुख-शांति बनी रहे.
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!


Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

सूरज चंद्र की रोशनी से जग को रौशन करने वाली,
मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली,
हे मां कुष्मांडा, हमें शक्ति और साहस प्रदान करें.

असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मां,
ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाली मां,
आपके चरणों में फूल चढ़ाकर हम आपका आशीर्वाद पाते हैं.
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!


Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

लाल चुनरी ओढ़े जब आती हैं माता,
हर भक्त का मन हर्षित हो जाता,
दुख-दर्द मिटाकर खुशियां लाती हैं,
मां कूष्मांडा सबके बिगड़े काम बनाती हैं.

कुमकुम भरे कदमों से आए मां आपके द्वार,
सुख-समृद्धि मिले आपको अपार,
दुख-दर्द मिटे जीवन के सारे,
जय हो मां कुष्मांडा हमारी!


Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

जब जब याद किया तुझे ए मां
तूने आंचल में अपने आसरा दिया
कलयुगी इस जहां में, एक तूने ही सहारा दिया.

सुबह-सुबह लो मां कूष्मांडा का नाम,
दूर होंगे रोग, दोष, दुख और पूरे होंगे बिगड़े काम.
जय मां कूष्मांडा..Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

हर पल खुशी आपके कदम चूमे
नवरात्रि में हम सब मिलकर झूमे
हो ना कभी आपका दुख से सामना
बोलो जय का कूष्मांडा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Maa Kushmanda Navratri 2026 Shardiya Navratri 2026 Happy Navratri 2026 Wishes
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