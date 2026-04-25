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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोइन 6 राशियों को इंसानों से ज्यादा पसंद आते हैं जानवर, Pet Lovers की लिस्ट में आपकी राशि तो नहीं?

इन 6 राशियों को इंसानों से ज्यादा पसंद आते हैं जानवर, Pet Lovers की लिस्ट में आपकी राशि तो नहीं?

Astrology: वैदिक ज्योतिष में कुछ राशियां ऐसी भी हैं, जिन्हें आज की भीड़ भाड़ की बजाय पालतू जानवरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. जानिए कौन-सी हैं वो राशियां जिन्हें Pet Lover कहा जाता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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  • जानवरों का निस्वार्थ प्रेम इन राशि वालों को सुकून देता है।

Astrology: क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें भीड़ के बजाय एकांत में अपने पालतू जानवरों के साथ रहना पसंद है? ज्योतिष के मुताबिक, कुछ खार राशियां ऐसी हैं जिनका पालतू जानवारों के साथ मनुष्यों की तुलना में ज्यादा गहरा संबंध होता है.

बेजुबान जानवरों द्वारा दिखाया गया निस्वार्थ प्रेम और वफादारी उन्हें ज्यादा सुकून देती है. आइए जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में जो मनुष्यों की तुलना में पालतू जानवारों की संगति को ज्यादा महत्व देती हैं. 

6 राशियां जो असल में पेट लवर हैं

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक स्वभाव से भावुक और संवेदनशील होते हैं. वे आमतौर पर लोगों की मौजूदगी में भावनात्मक रूप से आहत होने से घबराते हैं. इसी कारण से वे जानवरों के आसपास सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं.

वे अपने पालतू जानवरों की देखभाल छोटे बच्चे की तरह करते हैं. ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव में काफी रहस्यमय होते हैं और आसानी से लोगों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब बात जानवरों के साथ रिश्ते की आती है, तो उनका रवैया पूरी तरह बदल जाता है. वे जानवरों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस करते हैं.

जानवरों के प्रति उनका मौन प्यार बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बयां कर देता है. कभी-कभी वे अपने पालतू, कुत्ते या बिल्ली के साथ अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं. 

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मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों में अपार दया और करुणा की भावना होती है. वे आमतौर पर जरूरतमंदों और लावारिस जानवरों को घर ले आते हैं. उनकी कल्पनाशीलता और सहानुभूति उन्हें जानवरों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने में मदद करती है.

उनके मुताबिक, ये बेजुबान जानवर उनकी भावनाओं को किसी भी इंसान से कहीं अधिक बेहतर समझ सकते हैं. उनके साथ खेलना और उन्हें प्यार से सहलाना इन्हें अच्छा लगता है. 

वृषभ राशि (Taurus

वृषभ राशि के जातक स्वभाव से शांत होने के साथ घर प्रेमी होते हैं. उन्हें शोरगुल और भागदौड़ से भरी दुनिया में रहना बोरिंग लगता है. इसके बजाय उन्हें घर में पालतू जानवरों के साख शांति से रहना काफी पसंद है.

इनके लिए पालतू जानवर केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे परिवार का अहम हिस्सा मानते हैं. वृषभ राशि के जातक जानवरों के प्रति वफादार और धैर्यवान होते हैं, और वे अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ कई घंटे बिता सकते हैं. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक स्वभाव से स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेमी होते हैं. वे अक्सर कुत्तों या घोड़ों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जानवर भी उन्हीं के सामान ऊर्जावान होते हैं. धनु राशि के जातक जानवरों को अपना साहसिक साथी मानते हैं.

उन्हें यात्राओं पर और लंबी सैर पर साथ ले जाना अच्छा लगता है. उनके लिए किसी भी तरह की उबाऊ पार्टी में जाने की तुलना में जानवरों के साथ रहना कहीं अधिक सुखद होता है. 

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातक अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं और उन्हें दूसरे लोगों के साथ घूलने-मिलने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. हालांकि उनमें जानवरों के व्यवहार को सटीकता से समझने की क्षमता होती है.

उनका मानना है कि, जानवर मनुष्यों के विपरीत किसी पर निर्णय नहीं लेते, और हमेशा स्वाभाविक रहते हैं. कन्या राशि के जातक के घर में आपको अक्सर कई तरह के पालतू जानवर या पक्षी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी देखभाल करने में उन्हें काफी मजा आता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 25 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Pet Lovers Astrology

Frequently Asked Questions

मीन राशि के जातकों में पालतू जानवरों के प्रति क्या भावनाएं होती हैं?

मीन राशि के जातकों में अपार दया और करुणा होती है। वे जानवरों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और मानते हैं कि जानवर उनकी भावनाओं को बेहतर समझते हैं।

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