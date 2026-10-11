ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफसल से कीटों को रखना है दूर, अपनाएं ये तरीका 

फसल से कीटों को रखना है दूर, अपनाएं ये तरीका 

क्या ज्यादा कीटनाशक छिड़के बिना भी फसल को कीटों से बचाया जा सकता है? जानिए ट्रैप क्रॉप तकनीक के बारे में जिससे कीट मुख्य फसल से दूर रहते हैं, जानें कैसे करता यह काम.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 11 Oct 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

खेती में कीटों का हमला किसानों के लिए बड़ी परेशानी है. इससे पैदावार भी घटती है और फसल की क्वालिटी भी खराब होती है. ऐसे में ट्रैप क्रॉप तकनीक किसान भाइयों के काम आती है. इसमें मुख्य फसल के पास ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, जो कीटों को अपनी ओर खींच लेते हैं. इससे मुख्य फसल पर कीटों का दबाव कम होता है और कीटनाशक भी कम इस्तेमाल होते हैं 

क्या है ट्रैप क्रॉप और कैसे करती है काम ?

ट्रैप क्रॉप एक सहायक फसल है, जिसे मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खास कीटों को अपनी ओर खींचने के लिए उगाया जाता है. इन पौधों को खेत की मेड़ों पर और मुख्य फसल की कतारों के बीच लगाया जाता है. कीट जब इन पौधों की तरफ जाते हैं, तो मुख्य फसल पर उनका हमला कम हो जाता है. पौधों का चुनाव कीट और मुख्य फसल को देखकर किया जाता है. बुवाई का समय और पौधों की संख्या भी मायने रखती है. कई बार ट्रैप क्रॉप को मुख्य फसल से पहले बोया जाता है, ताकि कीटों को खींचने वाले पौधे समय पर तैयार हो जाएं.  

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
पूसा डबल जीरो-36 में 41.82% तेल, जानें सरसों की इस नई किस्म की खासियत
पूसा डबल जीरो-36 में 41.82% तेल, जानें सरसों की इस नई किस्म की खासियत
एग्रीकल्चर
डेयरी शुरू करने का मौका! सरकार दे रही 10 लाख रुपये तक की मदद, जानें
डेयरी शुरू करने का मौका! सरकार दे रही 10 लाख रुपये तक की मदद, जानें
एग्रीकल्चर
गेंदा फूल की खेती पर मिलेंगे 40,000 रुपये, किसान ऐसे उठाएं फायदा
गेंदा फूल की खेती पर मिलेंगे 40,000 रुपये, किसान ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?

यह भी पढ़ें : मक्का, ज्वार-बाजरा का नया MSP तय, इस तारीख तक होगी खरीद

किस फसल के साथ कौन सा पौधा लगाएं ?

अलग-अलग फसलों के लिए अलग ट्रैप क्रॉप काम आती हैं. जैसे पत्तागोभी और फूलगोभी में डायमंडबैक मॉथ जैसे कीटों से बचाव के लिए सरसों लगाई जाती है. कपास में कुछ हालात में भिंडी को सहायक फसल की तरह लगाया जाता है. टमाटर में गेंदा कुछ खास कीटों और मिट्टी में रहने वाले नेमाटोड को संभालने में मदद करता है, पर इसे हर कीट के लिए असरदार ट्रैप क्रॉप मानना सही नहीं  

इसलिए पहले अपने खेत के कीट की पहचान करें, फिर उसी हिसाब से पौधे चुनें. सिर्फ खेत के किनारे कोई भी पौधा लगा देने से हर कीट से बचाव नहीं होता. सही जोड़ी चुनने के लिए कृषि विशेषज्ञ या अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें .

ट्रैप क्रॉप के फायदे

सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुख्य फसल पर कीटों का दबाव घटता है. इससे जरूरत के हिसाब से ही कीटनाशक छिड़कना काफी होता है. नतीजा यह कि खेती की लागत घट जाती है और रासायनिक दवाओं का पर्यावरण पर असर भी कम होता है. पर ट्रैप क्रॉप पर जमा हुए कीटों पर नजर रखना भी जरूरी है. अगर इन पौधों पर कीटों को काबू नहीं किया गया, तो वे दोबारा मुख्य फसल में फैलते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर प्रभावित पौधों को हटा दें या कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीट नियंत्रण करें. 

यह भी पढ़ें : कैसे होती है चाय की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी होती है जरूरी?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Trap Cropping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पूसा डबल जीरो-36 में 41.82% तेल, जानें सरसों की इस नई किस्म की खासियत
पूसा डबल जीरो-36 में 41.82% तेल, जानें सरसों की इस नई किस्म की खासियत
एग्रीकल्चर
डेयरी शुरू करने का मौका! सरकार दे रही 10 लाख रुपये तक की मदद, जानें
डेयरी शुरू करने का मौका! सरकार दे रही 10 लाख रुपये तक की मदद, जानें
एग्रीकल्चर
गेंदा फूल की खेती पर मिलेंगे 40,000 रुपये, किसान ऐसे उठाएं फायदा
गेंदा फूल की खेती पर मिलेंगे 40,000 रुपये, किसान ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
स्पोर्ट्स
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
इंडिया
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
रिलेशनशिप
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
टेक्नोलॉजी
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget