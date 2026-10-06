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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में बकरी चराने से कैसे बढ़ती है पैदावार, कैसे होता है फायदा?

खेत में बकरी चराने से कैसे बढ़ती है पैदावार, कैसे होता है फायदा?

खेतों में फसल कटाई के बाद बकरी चराने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है, बकरियों के मलमूत्र खेत को बेहतरीन जैविक खाद मिलती है, जिससे अगली फसल की पैदावार में बंपर इजाफा होता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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भारत के ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी फसलों को मजबूत और अधिक पैदावार वाली बनाने के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों की तरफ लौट रहे हैं. इन दिनों देश के कई राज्यों में किसान धान की कटाई के बाद अपने खाली खेतों में बकरियों के झुंड को चराने के लिए छोड़ रहे हैं. यह देखने में भले ही एक सामान्य चरवाहे की दिनचर्या लगे, लेकिन आधुनिक कृषि विज्ञान के अनुसार यह खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने और बिना किसी केमिकल के फसलों की पैदावार बढ़ाने का सबसे बेहतरीन और सस्ता फॉर्मूला साबित हो रहा है.

खेतों को मिलता है नाइट्रोजन और पोटेशियम 

बकरियां जब खेत में चरती हैं, तो उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली बीट और मूत्र मिट्टी के लिए अमृत का काम करते हैं. बकरी की बीट में गाय या भैंस के गोबर की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कहीं अधिक होती है. यह एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है जो धीरे-धीरे मिट्टी में घुलकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है. इसके इस्तेमाल से जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे अगली फसल के पौधे बेहद मजबूत और अधिक दानों वाले बनते हैं.

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खेतों की प्राकृतिक जुताई

खेत के भीतर जब दर्जनों बकरियां एक साथ घूमती हैं, तो उनके छोटे और नुकीले खुरों की हलचल से जमीन की ऊपरी परत प्राकृतिक रूप से टूटती है. करियों के पैरों की इस हलचल से मिट्टी के कड़क हिस्से टूट जाते हैं और उसमें हवा का प्रवाह बेहतर हो जाता है. इससे मिट्टी की पानी सोखने और उसे लंबे समय तक सोखकर रखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे सिंचाई में कम पानी खर्च होता है.

खरपतवार और हानिकारक कीटों का सफाया

धान या अन्य फसलों की कटाई के बाद खेतों में कई तरह की अनचाही घास और खरपतवार उग आते हैं, जो मिट्टी के जरूरी पोषक तत्वों को सोख लेते हैं. बकरियों को कटीली झाड़ियां, कड़े पौधे और खरपतवार खाना बेहद पसंद होता है. वे खेत की मेड़ों और बीच में मौजूद अनचाही घास को पूरी तरह साफ कर देती हैं. इसके साथ ही, वे मिट्टी में छिपे नुकसानदेह कीड़ों और उनके अंडों को भी खा जाती हैं, जिससे अगली फसल में बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर रह जाता है.

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किसानों को डबल मुनाफा

इस प्राकृतिक तकनीक को अपनाने से किसानों का बाजार से महंगी रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं खरीदने का खर्च पूरी तरह बच जाता है. मिट्टी की सेहत सुधरने से गेहूं, दलहन या सब्जियों की अगली फसल की पैदावार में 20 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. इसके अलावा, किसानों को बकरियों के दूध और मांस से अलग से एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत बैकअप मिलता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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