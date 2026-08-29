Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा

क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा

गप्पी फिश फार्मिंग घर के एक छोटे से कोने से शुरू होकर हर महीने तगड़ी कमाई कराने वाला यह बिजनेस मॉडल बेहद कम लागत और सिर्फ 60 दिनों में भारी मुनाफा दे सकता है. जानें इस खास फार्मिंग तकनीक के बारे में.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 29 Aug 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

आज के वक्त में रंग-बिरंगी मछलियां पालने का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपने घर को एक बढ़िया लुक देने के लिए एक्वेरियम रख रहे हैं. इस वजह से अब मछली पालकों के लिए इन मछलियों का बिजनेस काफी फायदेमंद बनता जा रहा है. इस काम को फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग कहा जाता है. गप्पी फिश अपनी बनावट, रंगों और लंबी पूंछ की वजह से बाजार में हमेशा भारी डिमांड में रहती है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़े तालाब की और लाखों रुपये के  की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर की छत या किसी छोटे से खाली कमरे में प्लास्टिक के टब रखकर भी इसे आसानी से शुरू कर सकते है. अपनी एकदम बढ़िया मार्केट वैल्यू के चलते सिर्फ 2 महीने के भीतर ही यह बिजनेस आपको मोटा मुनाफा देना शुरू कर देता है.

छोटी जगह से कर सकते हैं शुरुआत

इस काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है. शुरुआत में आपको 100 से 200 लीटर वाले 4-5 प्लास्टिक टब चाहिए होते हैं. या फिर आप छोटे कांच के टैंक से भी काम शुरू कर सकते हैं. पानी को साफ रखने और ऑक्सीजन के सही फ्लो के लिए बेसिक स्पंज फिल्टर और एयर पंप की जरूरत होती है. जो काफी सस्ते में मिल जाते हैं. टैंक के भीतर फॉक्सटेल या हॉर्नवॉर्ट जैसे लाइव एक्वेटिक प्लांट्स लगाना बेहद फायदेमंद रहता है.

क्योंकि यह पानी की क्वालिटी बनाए रखने के साथ-साथ नवजात बच्चों को छिपने की सुरक्षित जगह देते हैं. गप्पी मछलियों का इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है. जिससे यह सामान्य तापमान में आसानी से ढल जाती हैं. इनके दाने का खर्च भी ना के बराबर होता है. अगर आपके पास घर में 10x10 की छोटी सी खाली जगह भी है. तो आप 5 से 10 हजार रुपये के मामूली बजट में अपना सेटअप खड़ा कर सकते हैं.


क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा

सिर्फ 60 दिनों में तैयार होता है लॉट

फैंसी गप्पी को लाइवबियरर मछली कहा जाता है. जिसका मतलब है कि यह अंडे देने के बजाय सीधे जीवित बच्चों को जन्म देती हैं. एक स्वस्थ फीमेल गप्पी हर 25 से 30 दिन में 30 से 70 तक बच्चों को जन्म दे सकती है. ब्रीडिंग के लिए टैंक में 1 नर और 2 या 3 मादा का अनुपात सबसे बेस्ट माना जाता है. बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें हाई-प्रोटीन डाइट जैसे इन्फ्यूसोरिया, आर्टेमिया या अच्छी क्वालिटी का क्रश किया हुआ फ्लेक फूड दिया जाता है. 

प्रॉपर डाइट और हफ्ते में 20 फीसदी पानी बदलने से इनके बच्चे तेजी से ग्रो करते हैं. महज 45 से 60 दिनों के भीतर इन मछलियों का साइज, शाइन और आकर्षक रंग पूरी तरह निखरकर सामने आ जाता है. 2 महीने के अंदर आपका पहला लॉट पूरी तरह बेचने लायक तैयार हो जाता है. जैसे-जैसे आपका साइकल सेट होता है हर महीने नए-नए लॉट्स तैयार होते जाते हैं


क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा

यह भी पढ़ें: छत पर लौकी की खेती करें, कम खर्च में पाएं ताजी सब्जी

इस तरीके होगी बढ़िया कमाई

गप्पी फार्मिंग में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सही और डिमांडिंग वेरायटीज को चुनना है. नॉर्मल गप्पी के मुकाबले फुल रेड एल्बिनो, डंबो ईयर मोज़ेक, ब्लैक मॉस्को, ब्लू ड्रैगन और कोइ गप्पी जैसी प्रीमियम स्ट्रेंस की मांग हमेशा हाई रहती है. बाजार में नॉर्मल मछली जहां 10 से 20 रुपये में बिकती है, वहीं हाई-क्वालिटी फैंसी गप्पी का एक सिंगल जोड़ा 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक आसानी से बिक जाता है. 

तैयार मछलियों को आप लोकल एक्वेरियम शॉप्स, पेट स्टोर्स और होलसेल डीलर्स को सप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो डालकर सीधे शौकीनों को प्रीमियम रेट पर कोरियर के जरिए बेच सकते हैं. अगर आप 20 पेयर से भी शुरुआत करते हैं तो 2 महीने बाद हर महीने 25 से 40 हजार रुपये की शुद्ध कमाई बहुत आराम से कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खाद की मांग तेज, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fish Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा
क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा
एग्रीकल्चर
खाद की मांग तेज, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
खाद की मांग तेज, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
एग्रीकल्चर
छत पर लौकी की खेती करें, कम खर्च में पाएं ताजी सब्जी
छत पर लौकी की खेती करें, कम खर्च में पाएं ताजी सब्जी
एग्रीकल्चर
प्याज के छिलके से ऐसे बनाएं खाद, कम पानी में ये सब्जियां उगाएं
प्याज के छिलके से ऐसे बनाएं खाद, कम पानी में ये सब्जियां उगाएं
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
पंजाब
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
क्रिकेट
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
शिक्षा
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
ऑटो
8 लाख तक सस्ती मिलेगी EV, अब इन गाड़ियों पर भी BaaS का फायदा
8 लाख तक सस्ती मिलेगी EV, अब इन गाड़ियों पर भी BaaS का फायदा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget