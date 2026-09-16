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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्महाउस में कैसे उगाएं अमेरिकन प्याज, कितनी होगी कमाई?

अपने फार्महाउस में कैसे उगाएं अमेरिकन प्याज, कितनी होगी कमाई?

आपके फार्महाउस या खेती की जमीन पर प्याज उगाकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है. जानिए प्याज की खेती के लिए जमीन, बीज, सिंचाई और फसल की देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Sep 2026 07:36 PM (IST)
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अगर आपके पास फार्महाउस के साथ थोड़ी खेती करने जैसी जमीन भी है तो उसका इस्तेमाल कमाई के लिए किया जा सकता है. सब्जियों की खेती के अलावा प्याज भी ऐसी फसल है, जिसकी मांग घरों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक बनी रहती है. भारत में अलग-अलग मौसम और इलाकों के हिसाब से प्याज की कई किस्मों की खेती की जाती है. ऐसे में अगर आप अमेरिकन या बड़े आकार वाली प्याज की किस्म की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सही जानकारी लेना जरूरी है. मिट्टी, मौसम, पानी और बाजार की मांग को ध्यान में रखें.

सबसे पहले जमीन और मिट्टी की जांच करें

अमेरिकन प्याज की खेती शुरू करने से पहले जमीन की जांच करना काफी जरूरी है. ऐसी मिट्टी जहां पानी लंबे समय तक जमा रहता है, वहां प्याज की फसल को नुकसान हो सकता है. खेत में पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए. मिट्टी की जांच से किसान को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि जमीन में किन पोषक तत्वों की कमी है. इसके आधार पर खाद और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सही बीज का चुनाव सबसे जरूरी

अच्छी फसल के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज का चुनाव करना जरूरी होता है. प्याज की अलग-अलग किस्में अलग मौसम में बेहतर प्रदर्शन करती हैं. भारत में खरीफ, लेट खरीफ और रबी सीजन में प्याज की खेती की जाती है. इसलिए फार्महाउस में खेती करने से पहले अपने इलाके के मौसम के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए. अगर “अमेरिकन प्याज” किसी खास स्थानीय या विदेशी किस्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके बीज की वास्तविक किस्म और खेती की जरूरतों की जानकारी भी जरूर जांचनी चाहिए.

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 सिंचाई और पौधों की देखभाल

अमेरिकन प्याज की फसल में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन खेत में पानी जमा होना नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए सिंचाई जमीन और मौसम के हिसाब से करनी चाहिए. पौधों के आसपास खरपतवार बढ़ने से फसल की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय-समय पर निराई-गुड़ाई भी करनी चाहिए. अगर पौधों पर किसी तरह के कीट या बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो बिना जानकारी के दवा डालने के बजाय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है.

फसल की पैदावार कई चीजों पर निर्भर

प्याज की पैदावार सिर्फ बीज की क्वालिटी से तय नहीं होती. मौसम, मिट्टी, सिंचाई, खाद, पौधों की दूरी और फसल की देखभाल का भी इस पर असर पड़ता है. सही समय पर फसल की देखभाल की जाए तो अच्छी उपज मिलने की संभावना बढ़ती है. फसल तैयार होने के बाद उसकी खुदाई और सुखाने का काम भी सही तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि प्याज को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सही तरीके से सुखाना काफी महत्वपूर्ण होता है.

 कितनी हो सकती है कमाई

अमेरिकन प्याज की खेती से कितनी कमाई होगी, इसका कोई एक तय आंकड़ा नहीं हो सकता. यह खेत के क्षेत्रफल, कुल उत्पादन, खेती की लागत और बाजार में मिलने वाले भाव पर निर्भर करता है. किसान को बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, दवा, खुदाई और परिवहन जैसे सभी खर्चों को जोड़ना चाहिए. इसके बाद फसल बेचने से मिली रकम में से कुल लागत घटाकर वास्तविक मुनाफा निकाला जा सकता है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले स्थानीय मंडी में प्याज का भाव और अपने इलाके में संभावित उत्पादन की जानकारी लेना सबसे जरूरी है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Agriculture News American Onion Farming
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