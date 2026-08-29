Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?

बालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?

बालकनी में आपके पौधे बार-बार सूख जाते हैं. तो फिर जानिए ऐसे 5 सदाबहार और खूबसूरत पौधों के बारे में जो बिना किसी खास देखभाल के सालों-साल हरे-भरे रहेंगे और बालकनी को देंगे मॉडर्न लुक.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 29 Aug 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल की आपाधापी भरी जिंदगी और फ्लैट कल्चर में हर कोई अपने आशियाने को थोड़ा हरा-भरा और खूबसूरत बनाना चाहता है. शहरों में बड़े बगीचे का सपना देखना तो अब मुश्किल लगता है. लेकिन घर की एक छोटी सी बालकनी आपको नेचर के करीब लाने का सबसे बढ़िया जरिया बन सकती है. बालकनी में पौधे न सिर्फ घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. बल्कि सुबह-शाम ठंडी और शुद्ध ताजी हवा का एक प्यारा कोना भी तैयार हो जाता है. 

हालांकि ज्यादातर लोग इस उलझन में रहते हैं कि बालकनी की तेज हवा, कम जगह में कौन से पौधे सही सलामत टिक पाएंगे. अगर बिना सोचे-समझे गलत पौधे चुन लिए जाएं तो वे कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं और मेहनत पर पानी फिर जाता है. इसलिए हमेशा ऐसे मजबूत पौधे चुनने चाहिए जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगें और कम देखभाल में भी सालों-साल फलते-फूलते रहें. चलिए बताते हैं ऐसे ही 5 पौधों के बारे में जो बालकनी में लगाए जा सकते हैं.

मनी प्लांट और स्नेक प्लांट

अगर आपकी बालकनी में सीधी धूप बहुत कम देर के लिए आती है या फिर सिर्फ हल्की रोशनी ही पहुंच पाती है. तो मनी प्लांट और स्नेक प्लांट का कॉम्बो सबसे सही है. मनी प्लांट को आप मिट्टी के गमले से लेकर साधारण पानी की बोतल या हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं. इसकी हरी-भरी लहराती हुई बेलें बालकनी की ग्रिल और रेलिंग पर चढ़कर पूरे स्पेस को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक दे देती हैं. 

तो दूसरी तरफ स्नेक प्लांट अपनी लंबी, सीधी और मोटी तलवार जैसी पत्तियों के कारण देखने में काफी स्टाइलिश लगता है. आपको बता दें यह नासा की ओर से सर्टिफाइड नेचुरल एयर प्यूरीफायर पौधा है. जो आसपास की जहरीली हवा को सोखकर चौबीसों घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देता है. इन दोनों ही पौधों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा.


बालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?

तुलसी और एलोवेरा

भारतीय घरों की बालकनी का कोना पवित्र तुलसी और एलोवेरा के बिना अधूरा सा माना जाता है. तुलसी का पौधा बालकनी में लगाने से घर के पूरे माहौल में पॉजिटिव एनर्जी और एक बेहद सुखद भीनी-भीनी खुशबू बनी रहती है. इसके साथ ही इसकी ताजी हरी पत्तियां रोजाना की सुबह की चाय, घरेलू काढ़े और मौसमी सर्दी-जुकाम से बचाने में रामबाण की तरह काम आती हैं. तुलसी को अच्छी ग्रोथ के लिए दिन में तीन से चार घंटे की धूप और हल्की नम मिट्टी की जरूरत होती है. 

तो वहीं एलोवेरा एक बेहद हार्डी और औषधीय सकुलेंट पौधा है. जो बिना किसी खास देखभाल के भी सालों-साल जिंदा रहता है. इसकी गूदेदार मोटी पत्तियों से निकलने वाला ताजा जेल स्किन केयर, बालों की मजबूती और छोटी-मोटी चोट या जलन में तुरंत ठंडक पहुंचाने का काम करता है. एलोवेरा को बहुत कम पानी चाहिए होता है. इसलिए जब गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए. तभी पानी डालना सबसे सही रहता है.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल से किस राज्य के किसानों को मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

जेड प्लांट और स्पाइडर प्लांट

बालकनी के लुक को एकदम मॉडर्न और ट्रेंडी टच देने के लिए जेड प्लांट के साथ स्पाइडर प्लांट एक बढ़िया जोड़ी है. गोल और चमकदार पत्तियों वाला जेड प्लांट देखने में मिनी बोनसाई जैसा लगता है और वास्तु के हिसाब से घर में गुड लक लाता है. इसे हल्की धूप पसंद होती है और यह पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है. वहीं दूसरी ओर स्पाइडर प्लांट अपनी लंबी, हरी-सफेद धारियों वाली खूबसूरत रिबन जैसी पत्तियों से बालकनी की रौनक बढ़ा देता है.


बालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?

इसके छोटे-छोटे बेबी रनर्स जब गमले से बाहर लटकते हैं, तो हैंगिंग बास्केट में यह बेहद कमाल का दिखता है. यह पौधा हवा से टॉक्सिन्स साफ करने में माहिर है और कम रोशनी में भी बहुत तेजी से पनपता है. इन दोनों पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और यह बिना किसी दिक्कत के लंबे समय तक बालकनी को स्टाइलिश बनाए रखते हैं.

यह भी पढ़ें: किसानों की फेवरेट है ये कार, हर साल बिकती है हजारों यूनिट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Plants Balcony Gardening
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?
बालकनी में लगाने के लिए 6 सबसे बढ़िया पौधे कौनसे?
एग्रीकल्चर
किसानों की फेवरेट है ये कार, हर साल बिकती है हजारों यूनिट
किसानों की फेवरेट है ये कार, हर साल बिकती है हजारों यूनिट
एग्रीकल्चर
क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा
क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा
एग्रीकल्चर
खाद की मांग तेज, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
खाद की मांग तेज, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
Advertisement

वीडियोज

जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
जम्मू और कश्मीर
आगा रूहुल्लाह के रुख पर बोले मीरवाइज, 'लोगों ने इस उम्मीद से...'
आगा रूहुल्लाह के रुख पर बोले मीरवाइज, 'लोगों ने इस उम्मीद से...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
ऑटो
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget