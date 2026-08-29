एथेनॉल से किस राज्य के किसानों को मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

एथेनॉल से सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है. यूपी में गन्ने की बंपर पैदावार होती है और अब जगह-जगह नई एथेनॉल फैक्ट्रियां भी लग गई हैं. इसका सीधा असर यह हुआ है कि मिलों को गन्ने की सप्लाई करते ही किसानों के बैंक खाते में बहुत जल्दी पैसा आ जाता है. पहले जो महीनों-सालों तक बकाये पैसों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, वह झंझट अब खत्म हो गया है.