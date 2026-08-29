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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएथेनॉल से किस राज्य के किसानों को मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

एथेनॉल से किस राज्य के किसानों को मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

देश में चल रही एथेनॉल ब्लेडिंग से किस राज्य के किसानों की किस्मत सबसे तेजी से चमक रही है. गन्ने उगाने से लेकर मक्का उगाने तक इन राज्यों के किसान हो रहे हैं मालामाल. जान लें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Aug 2026 03:32 PM (IST)
देश में चल रही एथेनॉल ब्लेडिंग से किस राज्य के किसानों की किस्मत सबसे तेजी से चमक रही है. गन्ने उगाने से लेकर मक्का उगाने तक इन राज्यों के किसान हो रहे हैं मालामाल. जान लें पूरी खबर.

देश में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर खूब गहमा गहमी चल रही है. सरकार का यह कदम सिर्फ तेल आयात कम रहा है. बल्कि इससे किसानों को भी खूब फायदा हो रहा है. गन्ने और अनाजों से एथेनॉल बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी जा रही है.

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एथेनॉल से सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है. यूपी में गन्ने की बंपर पैदावार होती है और अब जगह-जगह नई एथेनॉल फैक्ट्रियां भी लग गई हैं. इसका सीधा असर यह हुआ है कि मिलों को गन्ने की सप्लाई करते ही किसानों के बैंक खाते में बहुत जल्दी पैसा आ जाता है. पहले जो महीनों-सालों तक बकाये पैसों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, वह झंझट अब खत्म हो गया है.
एथेनॉल से सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है. यूपी में गन्ने की बंपर पैदावार होती है और अब जगह-जगह नई एथेनॉल फैक्ट्रियां भी लग गई हैं. इसका सीधा असर यह हुआ है कि मिलों को गन्ने की सप्लाई करते ही किसानों के बैंक खाते में बहुत जल्दी पैसा आ जाता है. पहले जो महीनों-सालों तक बकाये पैसों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, वह झंझट अब खत्म हो गया है.
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फायदे के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. राज्य की चीनी मिलें अब गन्ने से एथेनॉल भी बना रही हैं. जिससे मिलों की आर्थिक हालत सुधर गई है. बाजार में चीनी के दाम गिरते ही मिलें गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने लगती हैं. इससे मिलों को घाटा नहीं होता और किसानों को भी उनके गन्ने का सही दाम बिना किसी देरी के समय पर मिल जाता है.
फायदे के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. राज्य की चीनी मिलें अब गन्ने से एथेनॉल भी बना रही हैं. जिससे मिलों की आर्थिक हालत सुधर गई है. बाजार में चीनी के दाम गिरते ही मिलें गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने लगती हैं. इससे मिलों को घाटा नहीं होता और किसानों को भी उनके गन्ने का सही दाम बिना किसी देरी के समय पर मिल जाता है.
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दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एथेनॉल का काम तेजी से बढ़ा है. बेलगावी और मांड्या जैसे इलाकों में किसानों को अब पेमेंट के लिए मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. मिलों की कमाई सुधरने से किसानों के बैंक खातों में सीधे और समय पर पैसा पहुंच रहा है.
दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एथेनॉल का काम तेजी से बढ़ा है. बेलगावी और मांड्या जैसे इलाकों में किसानों को अब पेमेंट के लिए मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. मिलों की कमाई सुधरने से किसानों के बैंक खातों में सीधे और समय पर पैसा पहुंच रहा है.
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अब यह फायदा सिर्फ गन्ने उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिल रहा है. बल्कि अब सरकार ने मक्का और टूटे चावल से भी एथेनॉल बनाने की छूट दे दी है. इससे बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब के किसानों की भी मौज आ गई है. जिन्हें पहले अपनी इन फसलों का सही भाव नहीं मिल पाता था.
अब यह फायदा सिर्फ गन्ने उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिल रहा है. बल्कि अब सरकार ने मक्का और टूटे चावल से भी एथेनॉल बनाने की छूट दे दी है. इससे बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब के किसानों की भी मौज आ गई है. जिन्हें पहले अपनी इन फसलों का सही भाव नहीं मिल पाता था.
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बिहार ने अपनी अलग एथेनॉल पॉलिसी लाकर किसानों को और फायदा दिया है. सीमांचल और कोसी में बंपर मक्का होता है, जिसे अब सीधे एथेनॉल फैक्ट्रियां हाथों-हाथ खरीद रही हैं. बिचौलियों का रोल खत्म होने से किसानों को सरकारी रेट से भी अच्छे दाम मिल रहे हैं.
बिहार ने अपनी अलग एथेनॉल पॉलिसी लाकर किसानों को और फायदा दिया है. सीमांचल और कोसी में बंपर मक्का होता है, जिसे अब सीधे एथेनॉल फैक्ट्रियां हाथों-हाथ खरीद रही हैं. बिचौलियों का रोल खत्म होने से किसानों को सरकारी रेट से भी अच्छे दाम मिल रहे हैं.
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एथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि किसानों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. पहले किसानों के करोड़ों रुपये मिलों पर फंसे रहते थे और उन्हें आए दिन चक्कर काटने पड़ते थे. अब तेल कंपनियों से मिलों को तुरंत पैसा मिलता है. जिससे किसानों का भुगतान भी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाता है.
एथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि किसानों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. पहले किसानों के करोड़ों रुपये मिलों पर फंसे रहते थे और उन्हें आए दिन चक्कर काटने पड़ते थे. अब तेल कंपनियों से मिलों को तुरंत पैसा मिलता है. जिससे किसानों का भुगतान भी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाता है.
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पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने के टारगेट से किसानों के लिए एक पक्का और कभी न खत्म होने वाला बाजार तैयार हो गया है. सरकारी तेल कंपनियां फैक्ट्रियों के साथ लंबे समय के एग्रीमेंट कर रही हैं. इससे फैक्ट्रियां लगातार किसानों से माल उठा रही हैं और बाजार में दाम अचानक गिरने का रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया है.
पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने के टारगेट से किसानों के लिए एक पक्का और कभी न खत्म होने वाला बाजार तैयार हो गया है. सरकारी तेल कंपनियां फैक्ट्रियों के साथ लंबे समय के एग्रीमेंट कर रही हैं. इससे फैक्ट्रियां लगातार किसानों से माल उठा रही हैं और बाजार में दाम अचानक गिरने का रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के किसान एथेनॉल का सबसे तगड़ा फायदा उठा रहे हैं. आने वाले दिनों में मक्का और चावल का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ेगा बाकी राज्यों के किसानों की जेब में भी अच्छा पैसा आएगा. सरकार भी फिलहाल चीनी और एथेनॉल दोनों के बीच सही बैलेंस बनाकर चल रही है.
कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के किसान एथेनॉल का सबसे तगड़ा फायदा उठा रहे हैं. आने वाले दिनों में मक्का और चावल का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ेगा बाकी राज्यों के किसानों की जेब में भी अच्छा पैसा आएगा. सरकार भी फिलहाल चीनी और एथेनॉल दोनों के बीच सही बैलेंस बनाकर चल रही है.
Published at : 29 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Ethanol Ethanol Blending E20

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