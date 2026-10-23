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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2.5K OLED स्क्रीन और 8000mAh बैटरी, Oppo का नया टैबलेट लॉन्च

2.5K OLED स्क्रीन और 8000mAh बैटरी, Oppo का नया टैबलेट लॉन्च

Oppo ने भारत में अपना नया कॉम्पैक्ट टैबलेट Oppo Pad Mini लॉन्च कर दिया है. टैबलेट में 8,000mAh की बैटरी के साथ 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. जानिए इसके फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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  • 8GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹94,999, 29 अक्टूबर से बिक्री होगी.

टैबलेट पर फिल्में देखना हो, गेम खेलना हो या स्टाइलस की मदद से लिखना हो, इन सभी कामों में स्क्रीन की क्वालिटी और डिवाइस की परफॉर्मेंस जरूरी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Oppo ने भारत में अपना नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप टैबलेट Oppo Pad Mini लॉन्च किया है. इसमें 8.8 इंच की 2.5K OLED स्क्रीन दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है.

कंपनी ने इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ 8,000mAh की बैटरी भी दी है. टैबलेट की स्क्रीन पर मैट फिनिश मिलती है, जिससे रोशनी पड़ने पर चमक कम करने में मदद मिलने का दावा किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

Oppo Pad Mini के खास फीचर्स क्या हैं?

Oppo Pad Mini में 8.8 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2,520×1,680 पिक्सल है. यह स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स तक है और पिक्सल डेंसिटी 344 PPI है. मैट फिनिश के कारण स्क्रीन पर पड़ने वाली चमक कम होने का दावा किया गया है. 

Oppo Pad Mini की बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट

Oppo Pad Mini में 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट मिलता है. इसका साइज 194.38 बाय 132.38mm है, जिससे यह कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला टैबलेट बनता है.

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Oppo Pad Mini का कैमरा कैसा है?

यह टैबलेट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और Adreno 829 GPU से लैस है. इसमें Android 16 पर आधारित ColorOS 16 मिलता है. इसकी स्पेसिफिकेशन में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी शामिल है. कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जबकि वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Oppo Pad Mini की कीमत और बिक्री

Oppo Pad Mini के भारत में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 94,999 रुपये रखी गई है. यह टैबलेट Lavender कलर में उपलब्ध होगा. ग्राहक इसे 29 अक्टूबर से Flipkart और Oppo के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Oppo Pad Mini
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