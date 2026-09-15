वाराणसी में सीवर ओवरफ्लो पर सियासत तेज, FIR के बाद BJP-सपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीवर ओवरफ्लो को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है. बीते दिनों शिवाला क्षेत्र में सड़क पर उतर कर काशी के मेयर अशोक तिवारी ने सीवर ओवरफ्लो जल जमाव को लेकर राजनीतिक दलों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बालू और लकड़ी के बुरादा से भरे बोरे सीवर लाइन में डाले गए हैं, जिसकी वजह से यह समस्या हुई है .

अब इस मामले में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया बाइट के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.

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सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जाए

इसी बीच जब एबीपी लाइव मौके पर पहुंची तो स्थानीय जनता ने कहा कि हम लोग यहां पर 50 से अधिक सालों से रह रहे हैं. यहां हमेशा यह स्थिति रहती है, लेकिन अगर यह आरोप लगाया गया है तो यहां पर कई सीसीटीवी कैमरे हैं जांच करवा लेनी चाहिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा सामने ही है. वहीं मौके पर मौजूद शिवाला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 15 दिन से गंदा पानी आ रहा है. जबकि हमने समरसेबल का पानी लगवाया है. जानबूझकर सीवर पाइपलाइन ओवरफ्लो करवाने के आरोप पर मौके पे मौजूद एक शायर ने तंज कसते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा.

बीजेपी और सपा कांग्रेस सामने सामने

सबसे पहले इस मामले को लेकर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह साजिश है काशी को बदनाम करने की और इसीलिए एक ही जगह का वीडियो वायरल किया गया है. और जानबूझकर सीवर पाइप लाइन में बोरी डाली गई है.

वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसी बात किया जा रहा हैं . अब तक के इतिहास में किसी भी मेयर ने ऐसा नहीं कहा है और सिर्फ एक ही जगह का नहीं बल्कि बरसात में वाराणसी के अधिकांश जगहों पर पानी लगे, जलजमाव और सीवर की समस्या सामने आई.

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