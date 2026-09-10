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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद पर अखिलेश यादव नरम दिल! abp न्यूज़ के सवाल पर बोले- लेकर आएं...

आकाश आनंद पर अखिलेश यादव नरम दिल! abp न्यूज़ के सवाल पर बोले- लेकर आएं...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कराने के सवाल पर जवाब दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Sep 2026 03:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी में शामिल करने को लेकर बयान दिया है. 

आकाश आनंद पर abp news के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी का अपना फैसला है. इसमें दूसरे दल के लोग कोई बात नहीं कह सकते. अगर तुम लेकर आओगे तो ले लेंगे. सबके सामने कह दिया. इनकी इच्छा है, ये लेकर आएं.

अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या?

इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने एक ओर जहां आकाश आनंद को लेकर नरमी के संकेत दिए तो वहीं यह भी इशारा किया कि पार्टी इस मुद्दे पर उतनी ही चर्चा करेगी, जितना की मामला सियासत से जुड़ा रहे. सपा और अखिलेश यह नहीं चाहते कि आकाश आनंद पर टिप्पणी करते हुए मामला मायावती के परिवार के आंतरिक कलह तक पहुंच जाए.

आजम खान पर फिर एक मुकदमा, करोड़ों के घोटाले का आरोप

सपा चीफ अखिलेश यादव से पहले, पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा था कि अगर आकाश आनंद समाजवादी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है.

बता दें मायावती ने गुरुवार, 10 सितंबर को आकाश आनंद को एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद डबल माइंड से पार्टी में काम कर रहे हैं. मायावती ने उन पर स्वार्थी और परिवार के मोह में फंसने का आरोप भी लगाया. 

10 बिंदुओं में बसपा चीफ ने जारी किया बयान

बसपा चीफ ने 10 बिंदुओं के एक बयान में सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह भी लिखा कि आकाश के ससुर अशोक ने सिर्फ इसलिए राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया ताकि उनके दामाद को बसपा में पद मिल सके.

इतना ही नहीं यूपी की पूर्व सीएम ने यहां तक आरोप लगाया कि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उस पोस्ट को रिपोस्ट नहीं किया जो उनके लिए सकारात्मक और भलाई के पहलू वाला था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 10 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Akash Anand Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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