'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना

असम मंत्रिमंडल के बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के निर्णय प्रतिक्रियाएं आनीं शुरू हो गई हैं. असम सरकार के इस पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के मौलाना सिराज अहमद मदनी ने प्रतिक्रिया दी.

मौलाना सिराज अहमद मदनी ने असम सरकार फैसले पर कहा, "मजहब-ए-इस्लाम के अंदर 4 शादियां करने की इजाजत है लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं." मौलाना ने कहा, "मान लीजिए अगर किसी आदमी ने शादी की और शादी होने के बाद उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं या उस औरत को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वह बीमारी शौहर तक मुंतकिल हो सकती है, तो फिर इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वह दूसरी शादी कर सकता है."

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बिना शर्त 4-4 शादियां की इजाजत नहीं- मौलाना

असम सरकार के निर्णय पर मौलाना सिराज अहमद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा है कि "वह पहली बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो इस्लाम ने जो चार शादियों की इजाज़त दी है वह शर्त के साथ रखी है. बिना वजह शादी करने की इजाज़त नहीं कि चार-चार शादी कर लें..."

एक से ज्यादा शादी की तो होंगे बर्खास्त

दरअसल, हिमंता बिस्वा सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है. इसके तहत, अगर सरकारी कर्मचारी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उस उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही आगे वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएगा. अब असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है.

सरकार ने अनुशासन नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ दिया है. इतना ही नहीं बहुविवाग करने वाले लोग राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. यह नियम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी धर्मों के सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा.

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