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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना

'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना

असम सरकार बहुविवाह में शामिल सरकारी कर्मचारियों के नौकरी से बर्खास्त करने संबंध फैसले पर यूपी के मौलाना सिराज अहमद मदनी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 04:42 PM (IST)
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असम मंत्रिमंडल के बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के निर्णय प्रतिक्रियाएं आनीं शुरू हो गई हैं. असम सरकार के इस पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के मौलाना सिराज अहमद मदनी ने प्रतिक्रिया दी.

मौलाना सिराज अहमद मदनी ने असम सरकार फैसले पर कहा, "मजहब-ए-इस्लाम के अंदर 4 शादियां करने की इजाजत है लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं." मौलाना ने कहा, "मान लीजिए अगर किसी आदमी ने शादी की और शादी होने के बाद उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं या उस औरत को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वह बीमारी शौहर तक मुंतकिल हो सकती है, तो फिर इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वह दूसरी शादी कर सकता है."

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बिना शर्त 4-4 शादियां की इजाजत नहीं- मौलाना

असम सरकार के निर्णय पर मौलाना सिराज अहमद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा है कि "वह पहली बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो इस्लाम ने जो चार शादियों की इजाज़त दी है वह शर्त के साथ रखी है. बिना वजह शादी करने की इजाज़त नहीं कि चार-चार शादी कर लें..."

एक से ज्यादा शादी की तो होंगे बर्खास्त

दरअसल, हिमंता बिस्वा सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है. इसके तहत, अगर सरकारी कर्मचारी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उस उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही आगे वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएगा. अब असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है.

सरकार ने अनुशासन नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ दिया है. इतना ही नहीं बहुविवाग करने वाले लोग राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. यह नियम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी धर्मों के सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 04:43 PM (IST)
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