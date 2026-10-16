यूपी वालों के लिए बड़ी खबर, मिला लंबा वीकेंड, 19 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान

उत्तर प्रदेश वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक लंबी छुट्टियां रहने वाली हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 19 अक्टूबर 2026 महानवमीं के दिन अवकाश की घोषणा की है. यानी दिनांक 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अवकाश रहेगा. इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.

सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार,उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 671/ तीन -2025-39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2 (1) में वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाश की सूची में निगोशियेबुल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को महानवमी एवं विजयदशमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

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20 अक्टूबर को यूपी में रहेगा अवकाश

आदेश में बताया गया है कि उक्त के क्रम में दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (दिन सोमवार) को निगोशियेबुल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है. यूपी में महानवमी के पावन अवसर पर दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (दिन सोमवार) को निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन एतदद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

18 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी ही छुट्टी

आपको बतातें चलें कि यूपी में 19 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा से लगातार 4 दिनों की छुट्टियां मिल गई हैं. दिनांक 18 अक्टूबर को रविवार के चलते अवकाश रहेगा. दिनांक 19 अक्टूबर सोमवार को महानवमीं के उपलक्ष्य में अवकाश की घोषणा की गई है. दिनांक 20 अक्टूबर मंगलवार और दिनांक 21 अक्टूबर को विजयादशमी को अवकाश रहेगा.



यूपी सरकार के महानवमीं के दिन अवकाश की घोषणा के बाद दिनांक 18 अक्टूबर से दिनांक 21 अक्टूबर 2026 तक स्कूलों-कॉलेजों और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आने वाले संस्थान बंद रहेंगे.

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