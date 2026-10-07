ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लखनऊ में कल AAP का प्रदर्शन, संजय सिंह का ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन करेगी. AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयुक्तों के चयन में चीफ जस्टिस को शामिल करने, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की भी वकालत की.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''लखनऊ में 9 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी. ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी के खिलाफ, पीएम मोदी की वोट चोरी के खिलाफ आप आंदोलन करेगी. हमारी मांग बहुत साफ है, चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करो. सरकार के लोग ही सिर्फ चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे तो फिर कौन सी निष्पक्षता रहेगी?''

वोट चोर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। https://t.co/X3Ro8ZO9Nj — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 7, 2026

बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के नेता ने आगे कहा, ''बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव कराए जाएं क्योंकि अगर पीएम मोदी और बीजेपी लोकप्रिय हैं तो बैलेट पेपर में भी लोकप्रियता रहेगी. ऐसा तो नहीं है कि बैलेट पेपर पर लोकप्रियता खत्म हो जाएगी और ईवीएम पर उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी. इसलिए पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो.''

CEC ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो, उसको गिरफ्तार करो. जो भी चुनाव देश में घपले से हुए हैं- पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के घपले वाले चुनाव के परिणाम पूरी तरह से रद्द किए जाएं और दोबारा चुनाव कराए जाएं.'' इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, साथियों से 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने की अपील की.

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