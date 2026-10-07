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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडज्ञानेश कुमार के खिलाफ लखनऊ में कल AAP का प्रदर्शन, संजय सिंह का ऐलान

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लखनऊ में कल AAP का प्रदर्शन, संजय सिंह का ऐलान

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी के खिलाफ AAP लखनऊ में 9 अक्टूबर को आंदोलन करेगी. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों के चयन में चीफ जस्टिस को शामिल किया जाए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 08:33 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन करेगी. AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयुक्तों के चयन में चीफ जस्टिस को शामिल करने, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की भी वकालत की.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''लखनऊ में 9 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी. ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी के खिलाफ, पीएम मोदी की वोट चोरी के खिलाफ आप आंदोलन करेगी. हमारी मांग बहुत साफ है, चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करो. सरकार के लोग ही सिर्फ चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे तो फिर कौन सी निष्पक्षता रहेगी?'' 

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बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के नेता ने आगे कहा, ''बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव कराए जाएं क्योंकि अगर पीएम मोदी और बीजेपी लोकप्रिय हैं तो बैलेट पेपर में भी लोकप्रियता रहेगी. ऐसा तो नहीं है कि बैलेट पेपर पर लोकप्रियता खत्म हो जाएगी और ईवीएम पर उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी. इसलिए पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो.''

CEC ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो, उसको गिरफ्तार करो. जो भी चुनाव देश में घपले से हुए हैं- पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के घपले वाले चुनाव के परिणाम पूरी तरह से रद्द किए जाएं और दोबारा चुनाव कराए जाएं.'' इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, साथियों से 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने की अपील की.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gyanesh Kumar SANJAY SINGH
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