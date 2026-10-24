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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजकुमार भाटी विवाद पर सपा सांसद प्रिया सरोज का बयान, कहा- 'BJP हमेशा नफरत...'

राजकुमार भाटी विवाद पर सपा सांसद प्रिया सरोज का बयान, कहा- 'BJP हमेशा नफरत...'

समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने एमएलसी चुनाव में जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में शिक्षक, स्नातक और युवाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं.

Written By : रोहित गुप्ता, भदोही |  Updated at : 24 Oct 2026 10:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने सपा की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी युवाओं, रोज़गार और सामाजिक न्याय की बात करती हैं इसलिए इस चुनाव में सपा की ही जीत होगी. वहीं हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के दिए बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया है. 

सपा सांसद प्रिया सरोज ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए एमएलसी चुनाव से लेकर राजकुमार भाटी से जुड़े विवाद पर भी जवाब दिया. मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज से जब ये पूछा गया कि अगर एमएलसी चुनाव में सपा को जीत मिलती है या हार का सामना करना पड़ता है, तो पार्टी इसे किस रूप में देखेगी?

प्रिया सरोज ने किया जीत का दावा

इस पर प्रिया सरोज ने कहा कि एमएलसी चुनाव में शिक्षक, स्नातक और युवाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करती है. उन्हें भरोसा है कि पार्टी के प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों से जीतकर आएंगे.

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जब उनसे पूछा गया कि सपा चुनावी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है लेकिन, एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, तो हार की स्थिति में पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर प्रिया सरोज ने कहा कि, "मैं तो हार मान नहीं रही." उन्होंने दावा किया कि वह आठ ब्लॉक में लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच गई हैं और उन्हें जीत का भरोसा मिला है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भी सपा की जीत का दावा किया.

राजकुमार भाटी के बयान पर दिया जवाब 

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान न मानने और उनकी पूजा नहीं करने की बात कही थी. इसे लेकर जब सांसद प्रिया सरोज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ही निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. भाजपा अफवाह और नफरत फैलाती है. उन्होंने पत्रकार से बेहतर मुद्दों पर सवाल पूछने की बात भी कही.

About the author रोहित गुप्ता, भदोही

रोहित कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. यहां की राजनीतिक, समाजिक और क्राइम की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस समेत अन्य बड़े संस्थानों में काम किया है. उन्हें प्रिंट और टीवी पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है. इसके साथ ही, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
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Published at : 24 Oct 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP MLC Election
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