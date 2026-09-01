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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRampur विधानसभा सीट पर 2027 में बदलेंगे समीकरण या 2022 होगा रिपीट? पढ़ें विशाल विश्लेषण

Rampur विधानसभा सीट पर 2027 में बदलेंगे समीकरण या 2022 होगा रिपीट? पढ़ें विशाल विश्लेषण

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामपुर से आकाश सक्सेना को ही टिकट दिया था. बसपा ने सदाकत हुसैन और कांग्रेस ने नवाब काजिम अली खान को प्रत्याशी बनाया था.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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रामपुर सीट की विधानसभा संख्या 37 है. रामपुर विधानसभा सीट शहर मुख्यालय की सीट है. रामपुर शहर में ही जौहर विश्वविद्यालय है. 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम ख़ान इस सीट से विधायक बने थे. लेकिन आजम की सदस्यता खत्म होने के कारण दिसंबर, 2022 में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. बीजेपी ने रामपुर उपचुनाव को जीत लिया. फिलहाल बीजेपी के आकाश सक्सेना रामपुर शहर सीट से विधायक हैं.  

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामपुर से आकाश सक्सेना को ही टिकट दिया था. बसपा ने सदाकत हुसैन और कांग्रेस ने नवाब काजिम अली खान को प्रत्याशी बनाया था.

2026 में एसआईआर के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर 3,28,527 मतदाता हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय रामपुर विधानसभा सीट पर 3,92,297 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 63,770 मतदाता घटे हैं. रामपुर शहर जैसी विधानसभा सीट पर 63 हजार के आसपास मतदाताओं के कम होना बीजेपी और सपा दोनों के लिए एक चुनौती हो सकती है.

रामपुर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है लेकिन इस सीट पर लगभग 86 हजार ओबीसी मतदाता भी हैं. 

2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,31,225
2. बीजेपी- 76,084
3. बसपा- 4,940
4. कांग्रेस- 4,000

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के आजम ख़ान ने रामपुर शहर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की. सपा ने बीजेपी के आकाश सक्सेना को लगभग 65 हजार वोटों से हराया. सपा को 59.71 प्रतिशत और बीजेपी को 34.62 फीसदी वोट मिले. बीजेपी और सपा के बीच लगभग 25  प्रतिशत वोटों का फासला रहा. बसपा को लगभग 5 हजार और कांग्रेस को 4 हजार वोट मिले. 

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और यादव वोट एक साथ मिले. मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण लगभग 2 लाख से ज्यादा है. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी, सिख और एससी के कुछ वोट मिले. बसपा को अपने मूल काडर का कुछ वोट मिला और कांग्रेस को लगभग 4 हजार मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया. 

2022 विधानसभा चुनाव के बाद आजम ख़ान की विधायकी चली गई. दिसंबर, 2022 में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. सपा ने आजम ख़ान के करीबी आसिम रजा को टिकट दिया तो बीजेपी ने एक बार फिर से आकाश सक्सेना को वोट किया. इस उपचुनाव में मतदान प्रतिशत काफी नीचे आ गया. बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को लगभग 33 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया तो सपा ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया.

2022 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट पर क्या बदलाव आया, यह जानने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह आंकड़ें भी समझ लेते हैं-

1. सपा- 1,03,095
2. बीजेपी- 65,275
3. बसपा- 6,524

2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने एक बार फिर रामपुर विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली. सपा के मोहिबुल्लाह ने बीजेपी के घनश्याम लोधी को लगभग 38 हजार वोटों से हरा दिया. सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले तो बीजेपी को अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों के साथ साथ सामान्य वर्ग का भी वोट मिला. 

रामपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.90 लाख
2. जौहरी- 25 हजार
3. एससी- 28 हजार
4. लोधी- 15 हजार
5. सैनी- 19 हजार
6. वैश्य- 18 हजार
7. यादव- 9 हजार
8. प्रजापति- 7 हजार
9. ब्राह्मण- 6 हजार
10. सिख- 8 हजार
11. क्षत्रिय- 4 हजार

रामपुर विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता ही हार जीत तय करते हैं. सामान्य और ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं. बीजेपी इस सीट पर तब ही जीत हासिल कर पाती है अगर मुस्लिम मतदाता 2-3 दलों के बीच बंटते हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Vishal Vishleshan
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