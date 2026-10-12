एटा में 2022 में BJP की जीत, 2024 में सपा ने पलटी बाजी; क्या 2027 में भी जारी रहेगा बदलाव?

एटा सीट की विधानसभा संख्या 104 है. एटा विधानसभा सीट यादव और लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस विधानसभा सीट पर शाक्य, ठाकुर, पंडित और बनिया मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती लेकिन 2024 में एटा विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया, एटा विधानसभा सीट सपा ने जीत ली.

1980 में कांग्रेस आखिरी बार एटा विधानसभा सीट से चुनाव जीती. उसके बाद से एक भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एटा से चुनाव नहीं जीत पाई. बीजेपी ने पहली बार 1991 में एटा विधानसभा जीती. 1991 के बाद 1993, 2007, 2017 और 2022 में बीजेपी जीती. सपा पहली बार 1996 में एटा विधानसभा सीट जीती. 1996 के बाद 2002 और 2012 में सपा ने एटा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी. बसपा एक बार भी एटा विधानसभा सीट नहीं जीती है.

2026 में एसआईआर के बाद एटा विधानसभा सीट पर 2,86,542 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर 3,37,588 मतदाता थे. एसआईआर के बाद एटा विधानसभा सीट पर 51,046 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट से बीजेपी के विपिन कुमार डेविड चुनाव जीते. सपा ने जुगेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने अजय सिंह और कांग्रेस ने गुंजन मिश्रा को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 97,539

2. सपा- 80,292

3. बसपा- 26,871

4. कांग्रेस- 1,497

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट से बीजेपी के विपिन डेविड विधायक बने. बीजेपी ने सपा के जुगेन्द्र यादव को लगभग 17 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 26 हजार वोट मिले. कांग्रेस को डेढ़ हजार से भी कम वोट हासिल हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी और शाक्य वोट एक साथ मिले. बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट भी एक साथ मिला. इसके साथ ही एससी में बाल्मीकि समाज का वोट बीजेपी को गया.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा सपा को लगभग 10 हजार अन्य वोट भा हासिल हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर वाले ही वोट मिल पाए.

एटा विधानसभा सीट एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में एटा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने राजू भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था.

2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 98,462

2. बीजेपी- 82,982

3. बसपा- 11,354

2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण बदल गए. 2024 में सपा ने बीजेपी को एटा विधानसभा सीट पर हरा दिया. सपा ने बीजेपी को लगभग 16 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. 2022 में एटा विधानसभा सीट बीजेपी जीती थी. बसपा को लगभग 11 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य वोट का फायदा हुआ. सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. 2022 में सपा को शाक्य वोट नहीं मिला था, लेकिन 2024 में शाक्य वोट पाने की वजह से सपा ने एटा विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली. सपा को कुछ एससी वोट भी मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य वोटों का बड़ा नुकसान हो गया. 2024 में एटा विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, ठाकुर, पंडित, बनिया समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. लेकिन शाक्य वोटों के छिटक जाने से बीजेपी एटा विधानसभा सीट हार गई. बीजेपी को एससी समाज का भी वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ. बसपा को अपने कैडर वोट में भी 13 हजार वोटों का नुकसान हो गया.

2027 विधानसभा चुनाव में एटा विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई होगी.

एटा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 75 हजार

2. एससी- 45 हजार

3. लोधी- 40 हजार

3. शाक्य- 30 हजार

4. ठाकुर- 20 हजार

5. पंडित- 22 हजार

6. बनिया- 25 हजार

7. मुस्लिम- 20 हजार

8. नाई- 10 हजार

9. प्रजापति- 9 हजार

10. निषाद- 4 हजार

11. कायस्थ- 3 हजार

एटा विधानसभा सीट पर यादव और लोधी मतदाता सबसे ज्यादा हैं. एससी मतदाता दूसरे नंबर पर हैं. मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर लगभग 95 हजार के आसपास हैं. एटा विधानसभा सीट पर शाक्य मतदाता सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं. सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 70 हजार के आसपास हैं.