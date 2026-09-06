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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस प्रभारी बने सचिन पायलट, राजा वडिंग बोले- ‘उनके आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती’

पंजाब कांग्रेस प्रभारी बने सचिन पायलट, राजा वडिंग बोले- ‘उनके आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती’

पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग ने भरोसा जताया. उन्होंने कहा- पायलट के नेतृत्व से पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस लोगों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ेगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Sep 2026 04:22 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट की नियुक्ति के बाद पार्टी में नई रणनीति को लेकर हलचल तेज है. फिरोजपुर में रविवार (6 सितंबर 2026) तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पायलट को बेहतरीन नेता बताते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी को निश्चित तौर पर मदद मिलेगी.

राजा वडिंग ने पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल के कार्यकाल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि बघेल ने पंजाब में अच्छा काम किया और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था. वडिंग के मुताबिक, प्रभारी पद में बदलाव कांग्रेस पार्टी के रोटेशन के तहत लिया गया फैसला है.

यह भी पढ़ें- पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस की नियुक्त पर विवाद, मान सरकार को ऐतराज

पंजाब के मुद्दों पर एकजुट होने का दावा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सभी नेता पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं. उन्होंने संकेत दिया कि संगठन अब राज्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगा.

राहुल गांधी के आने की भी तैयारी

राजा वडिंग ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब दौरे की भी तैयारी चल रही है. उनके आने को लेकर पार्टी संगठन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में सचिन पायलट की नई जिम्मेदारी और राहुल गांधी के संभावित दौरे को पंजाब कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है.

सचिन पायलट की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब कांग्रेस पंजाब में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी नेताओं का दावा है कि नए प्रभारी के नेतृत्व में संगठन के भीतर बेहतर तालमेल स्थापित होगा और कार्यकर्ताओं को भी नई ऊर्जा मिलेगी.

यह भी पढ़ें- पंजाब का प्रभारी बनते ही सचिन पायलट का दावा, कहा- 'कांग्रेस की बनाएंगे सरकार'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Sep 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Chandigarh News Firozpur News PUNJAB NEWS
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