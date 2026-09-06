पंजाब कांग्रेस प्रभारी बने सचिन पायलट, राजा वडिंग बोले- ‘उनके आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती’

पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट की नियुक्ति के बाद पार्टी में नई रणनीति को लेकर हलचल तेज है. फिरोजपुर में रविवार (6 सितंबर 2026) तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पायलट को बेहतरीन नेता बताते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी को निश्चित तौर पर मदद मिलेगी.

राजा वडिंग ने पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल के कार्यकाल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि बघेल ने पंजाब में अच्छा काम किया और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था. वडिंग के मुताबिक, प्रभारी पद में बदलाव कांग्रेस पार्टी के रोटेशन के तहत लिया गया फैसला है.

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पंजाब के मुद्दों पर एकजुट होने का दावा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सभी नेता पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं. उन्होंने संकेत दिया कि संगठन अब राज्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगा.

राहुल गांधी के आने की भी तैयारी

राजा वडिंग ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब दौरे की भी तैयारी चल रही है. उनके आने को लेकर पार्टी संगठन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में सचिन पायलट की नई जिम्मेदारी और राहुल गांधी के संभावित दौरे को पंजाब कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है.

सचिन पायलट की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब कांग्रेस पंजाब में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी नेताओं का दावा है कि नए प्रभारी के नेतृत्व में संगठन के भीतर बेहतर तालमेल स्थापित होगा और कार्यकर्ताओं को भी नई ऊर्जा मिलेगी.

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