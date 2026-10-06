पंजाब: तरनतारन में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, ड्राइवर भी जख्मी

पंजाब के तरनतारन जिले के गांव तूत के आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच अश्वनी देवगन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात पट्टी हलके के तूत बस स्टैंड पर अज्ञात हमलावरों ने की. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

जानकारी के अनुसार अश्वनी देवगन बस स्टैंड तूत के पास मौजूद थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों का पता लगा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. वहीं सरपंच के ड्राइवर चमकौर सिंह के हाथ में भी लगी गोली.

(अपडेट जारी है.)