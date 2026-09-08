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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसंगरूर: गुलजार सिंह की मौत पर परिवार का गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग

संगरूर: गुलजार सिंह की मौत पर परिवार का गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग

संगरूर के गांव तूर बंजारा निवासी गुलजार सिंह अपने बेटे की नशे की लत से परेशान था. वो मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता था. उसने मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया था.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 08 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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ड्रग्स के मुद्दे को मंत्री के सामने उठाने वाले संगरूर के दिड़बा हलके के गांव तूर बंजारा निवासी गुलजार सिंह की मौत हो गई है. मृतक के परिवार का आरोप है कि गुलजार सिंह अपने बेटे की नशे की लत को लेकर काफी परेशान था. इसी मुद्दे को लेकर उसने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से भी बातचीत की थी. परिवार ने गांव की पंचायत से जुड़े कुछ लोगों पर गुलजार सिंह को कथित तौर पर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि इन आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगी.

गुलजार सिंह की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल है. परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं. परिवार के मुताबिक गुलजार सिंह बेहद गरीब था और जमींदारों के यहां मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था. लोगों का ये भी कहना है कि उसका बेटा नशे का आदी था और कथित तौर पर घर का सामान तक बेच चुका था.

मंत्री हरपाल सिंह चीमा से गुलजार सिंह ने की थी मुलाकात

बेटे की नशे की लत को लेकर गुलजार सिंह काफी चिंतित था. परिवार के मुताबिक इसी समस्या को लेकर वह पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पास भी गया था और उनके सामने अपना दुख रखा था. मृतक की पत्नी का दावा है कि हरपाल सिंह चीमा ने गुलजार सिंह को बुलाकर उसकी बात सुनी थी. परिवार के मुताबिक इसके बाद गांव की पंचायत से जुड़े दो सदस्य और सरपंच का पति उसे अपने साथ ले गए.

मृतक की पत्नी ने की दोषियो पर कार्रवाई की मांग

मृतक की पत्नी ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पत्नी ने कहा, “मेरा पति मेरे बेटे के नशे की वजह से बहुत दुखी था. उसने सिर्फ इतना बताया था कि वह चिट्टे के बारे में हरपाल सिंह चीमा से बात करके आया है. उसके बाद वहां मौजूद पदाधिकारी उसे एक तरफ ले गए. हम दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं.”

मृतक गुलजार सिंह की मां क्या कहा?

मृतक की मां का कहना है कि उसके बेटे की तबीयत खराब होने के बाद उसे समय पर उचित इलाज नहीं मिल सका. उन्होंने कहा, “मेरा बेटा डॉक्टरों की कमी के कारण मर गया. मेरा पोता नशे का आदी है. मेरा बेटा उसे लेकर बहुत परेशान रहता था. हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.”

फिलहाल गुलजार सिंह की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. परिवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि मामले की वास्तविक सच्चाई पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कहां तक पहुंचती है?

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Published at : 08 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
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