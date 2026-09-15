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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चुपचाप फीस लगाने की तैयारी...', UPI पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

'चुपचाप फीस लगाने की तैयारी...', UPI पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

सरकार के 2000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने 2000 रुपये तक के यूपीआई और RuPay ट्रांजैक्शन पर कोई भी फीस न लेने का निर्देश जारी किया है. मगर 2000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर फीस देने होगी. सरकार के इस निर्देश के बाद घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने सरेंडर कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने साधा निशाना
''मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है. अब 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है. इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है. सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से.''

''अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-एमडीआर नीति का विरोध करती रही हैं. अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है. यूएस ट्रेड डील की तरह ही, Compromised पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने सरेंडर कर रहे हैं.''

कांग्रेस का पोस्ट फेक
''कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फेक बताया है. उन्होंने लिखा, 2,000 रुपये से ऊपर UPI पर 0.5% टैक्स? कांग्रेस का दावा पूरी तरह झूठा है. 5,000 रुपये के भुगतान पर 25 रुपये और 10,000 रुपये पर 50 रुपये वसूले जाएंगे, ऐसा कोई सरकारी आदेश, टैक्स या कंज्यूमर चार्ज नहीं है.''

''14 सितंबर की अधिसूचना ने सिर्फ 2,000 तक के यूपीआई और RuPay ट्रांजैक्शन पर जीरो-चार्ज प्रोटैक्शन को स्पष्ट किया है. 2,000 रुपये से ऊपर के यूपीआई पेमेंट्स पर 0.5% चार्ज तय नहीं किया गया है और सबसे अहम बात, यूपीआई यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है. Person-to-person UPI transactions किसी भी राशि पर फ्री हैं. सरकार ने साफ किया है कि यदि भविष्य में MDR लाया भी जाता है, तो वह सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर होगा, कंज्यूमर पर नहीं.''

मनगढ़ंत गणना हैं
''कांग्रेस जिन 25 रुपये और 50 रुपये की बात कर रही है, वे किसी सरकारी फीस शेड्यूल के आंकड़े नहीं, बल्कि एक काल्पनिक 0.5% दर से निकाली गई मनगढ़ंत गणना हैं. असलियत तो यह है कि UPI को फ्री रखने के लिए सरकार खुद पेमेंट इकोसिस्टम को इनसेंटिव दे रही है. FY22 से FY24 तक ही सरकार ने 1,389 करोड़ रुपये, 2,210 करोड़ रुपये और 3,631 करोड़ रुपये के इनसेंटिव दिए. 2025-26 में भी 2,196.21 करोड़ रुपये का इनसेंटिव सपोर्ट दिया गया और FY27 के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट है.''

''जिस यूपीआई को मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम बनाया, उसे मजबूत और sustainable बनाने की चर्चा को “जनता से वसूली” बताना सिर्फ फर्जी डर फैलाने की राजनीति है. UPI पर जनता से 0.5% टैक्स नहीं लग रहा. कांग्रेस पहले तथ्य पढ़े, फिर ट्वीट करे.''

ये भी पढ़ें: 'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
UPI Amit Malviya RAHUL GANDHI
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