बच्चों के साथ कार्टून देखने से लेकर अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम का उत्साह बढ़ाने तक, एक अच्छा टेलीविज़न परिवार के साथ बिताए जाने वाले रोज़मर्रा के समय को और भी मज़ेदार बना सकता है। Xiaomi की Mi टीवी रेंज में स्मार्ट एंटरटेनमेंट, शानदार डिस्प्ले और कई उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध इन टीवी में से आप अपने घर के लिए सही टीवी आसानी से चुन सकते हैं। Mi टीवी 32-इंच छोटे बेडरूम और कम जगह वाले कमरों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें HD रेडी रिज़ॉल्यूशन, स्मार्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स और कुछ मॉडल में वॉइस कंट्रोल की सुविधा मिलती है। वहीं, अगर आपका परिवार एक साथ फिल्में या खेल देखना पसंद करता है, तो Mi टीवी 43-इंच बड़ी स्क्रीन के साथ देखने का बेहतर अनुभव देता है। इसके कुछ मॉडल में 4K रिज़ॉल्यूशन, QLED पिक्चर क्वालिटी और दमदार स्पीकर मिलते हैं। लेकिन क्या बड़ी स्क्रीन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है? दोनों टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड, स्मार्ट फीचर्स और कीमतों की तुलना करके आप यह तय कर सकते हैं कि आपके परिवार के लिए कौन-सा Mi टीवी सबसे अच्छा मनोरंजन अनुभव देगा।

आप कोई भी स्क्रीन साइज़ चुनें, अपने घर के मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए आपको पूरी कीमत एक साथ चुकाने की ज़रूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस के साथ आप अपनी पसंद का Mi टीवी आसान EMI पर घर ला सकते हैं और उसकी कीमत सुविधाजनक मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स सहित 4,000+ शहरों में 1,50,000+ पार्टनर स्टोर पर 550+ ब्रांड के 10 लाख से अधिक योग्य प्रोडक्ट्स में से चुनें। इसके लिए आप बजाज फाइनेंस इंस्टा EMI कार्ड चुन सकते हैं, जिसकी लिमिट ₹6,00,000 तक है। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस ईज़ी EMI लोन के ज़रिए ₹12,00,000 तक की फाइनेंस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोनों विकल्पों में 3 से 60 महीने तक की पुनर्भुगतान अवधि मिलती है। कुछ चुनिंदा मॉडल पर जीरो डाउन पेमेंट के भी खरीदारी की जा सकती है। पार्टनर स्टोर पर जाने से पहले आप अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अपनी पात्रता भी जाँच सकते हैं।

क्या छोटे परिवार के लिए 32-इंच या 43-इंच टीवी लेना बेहतर है?

ज़्यादातर छोटे परिवारों के लिए, जो अपने मुख्य लिविंग रूम में टीवी देखते हैं, 43-इंच टीवी एक बेहतर विकल्प है। इसकी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, खेल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना ज्यादा आसान और मज़ेदार होता है, खासकर जब परिवार के कई लोग एक साथ टीवी देख रहे हों। हालांकि, 32-इंच टीवी भी बेडरूम, छोटे फ्लैट और ऐसे घरों के लिए अच्छा विकल्प है, जहां टीवी कम दूरी से देखा जाता है।

आइए, दोनों स्क्रीन साइज़ की तुलना करते हैं:

विशेषता 32-इंच टीवी 43-इंच टीवी स्क्रीन का आकार कॉम्पैक्ट बड़ा देखने का एरिया रिज़ॉल्यूशन चुनिंदा मॉडलों में HD रेडी सूचीबद्ध मॉडलों में 4K देखने की दूरी लगभग 3–6 फीट लगभग 5–8 फीट किसके लिए सबसे उपयुक्त बेडरूम, हॉस्टल, छोटे कमरे लिविंग रूम, पारिवारिक मनोरंजन समूह में देखने के लिए एक या दो दर्शक तीन या चार दर्शक कीमत का स्तर अधिक किफायती खरीदने की अधिक लागत

32-इंच स्क्रीन की तुलना में 43-इंच स्क्रीन का डिस्प्ले एरिया लगभग 81% बड़ा होता है। परिवार के साथ फिल्में देखते समय स्क्रीन के आकार का यह अंतर साफ़ नज़र आता है।

खास सलाह: अगर टीवी आपके परिवार के मनोरंजन का मुख्य साधन होगा, तो 43-इंच मॉडल चुनने पर विचार करें, हालांकि, इसके लिए कमरे में पर्याप्त जगह और टीवी देखने की सही दूरी होना भी ज़रूरी है।

आपके कमरे के लिए कौन से साइज़ का Mi टीवी सही रहेगा?

टीवी का सही साइज़ आपके कमरे की बनावट, बैठने की व्यवस्था और रोज़ाना टीवी देखने की आदतों पर निर्भर करता है। इन बातों का ध्यान रखे बिना बड़ी स्क्रीन चुनने से हमेशा बेहतर अनुभव मिले, यह ज़रूरी नहीं है। यहां एक आसान गाइड दी गई है:

बेडरूम: 32-इंच टीवी छोटी दीवारों पर आसानी से फिट हो जाता है और बिस्तर से शो देखने के लिए अच्छा रहता है।

32-इंच टीवी छोटी दीवारों पर आसानी से फिट हो जाता है और बिस्तर से शो देखने के लिए अच्छा रहता है। बच्चों का कमरा: 32-इंच का छोटा टीवी पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट और बच्चों के लिए उपयुक्त मनोरंजन देखने के लिए अच्छा विकल्प है।

32-इंच का छोटा टीवी पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट और बच्चों के लिए उपयुक्त मनोरंजन देखने के लिए अच्छा विकल्प है। स्टूडियो अपार्टमेंट: अगर बैठने की जगह टीवी के पास है, तो 32-इंच टीवी पर्याप्त हो सकता है।

अगर बैठने की जगह टीवी के पास है, तो 32-इंच टीवी पर्याप्त हो सकता है। छोटा लिविंग रूम: 43-इंच टीवी बहुत बड़ी दीवार की ज़रूरत के बिना भी परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर टीवी देखने का बेहतर अनुभव देता है।

43-इंच टीवी बहुत बड़ी दीवार की ज़रूरत के बिना भी परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर टीवी देखने का बेहतर अनुभव देता है। परिवार के मनोरंजन की जगह: अगर परिवार के तीन या चार लोग एक साथ फिल्में, खेल और ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, तो 43-इंच 4K टीवी एक अच्छा विकल्प है।

उदाहरण के लिए, बेंगलुरु के एक छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले दंपति को अपने बेडरूम के लिए 32-इंच टीवी पर्याप्त लग सकता है। वहीं, पुणे में रहने वाला चार सदस्यों का परिवार क्रिकेट मैच और वीकेंड पर फिल्में एक साथ देखने के लिए 43-इंच स्क्रीन पसंद कर सकता है।

खास सलाह: स्क्रीन का साइज़ चुनने से पहले, बैठने की आपकी सामान्य जगह और टीवी लगाने की संभावित जगह के बीच की दूरी ज़रूर माप लें।

32 इंच और 43 इंच के Mi टीवी की पिक्चर क्वालिटी में क्या अंतर होता है ?

पिक्चर क्वालिटी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे रिज़ॉल्यूशन, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ब्राइटनेस और इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ जिन मॉडल्स की बात की गई है, उनमें 32 इंच के टीवी HD रेडी रिज़ॉल्यूशन के साथ आते हैं, जबकि 43 इंच के टीवी में 4K डिस्प्ले मिलता है। दोनों के रिज़ॉल्यूशन की तुलना इस प्रकार है:

विशेषता HD रेडी 4K UHD रिज़ॉल्यूशन आमतौर पर 1366 × 768 पिक्सल 3840 × 2160 पिक्सल पिक्चर डिटेल रोज़मर्रा के देखने के अनुभव के लिए उपयुक्त बारीक चीज़ें अधिक स्पष्ट दिखाई देना सबसे उपयुक्त टीवी चैनल, सामान्य स्ट्रीमिंग 4K फिल्में, खेल, और सपोर्ट करने वाले गेम सामान्य उपयोग छोटे बेडरूम लिविंग रूम और परिवार के साथ देखने के लिए इंटरनेट की ज़रूरतें HD स्ट्रीमिंग के लिए कम 4K स्ट्रीमिंग के लिए बेहतर

परिवार के मनोरंजन के लिए स्मार्ट टीवी में कौन-से फीचर्स जरूरी हैं?

परिवार के लिए अच्छा टीवी ऐसा होना चाहिए, जिसे चलाना आसान हो, जिसमें लोकप्रिय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं का सपोर्ट हो और जिसकी आवाज़ साफ हो। टीवी चुनते समय स्क्रीन का आकार तो मायने रखता ही है, लेकिन रोज़मर्रा में इस्तेमाल को आसान बनाने वाले फीचर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। टीवी खरीदने से पहले इन फीचर्स पर ध्यान दें:

स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम: ऐप्स की उपलब्धता और इस्तेमाल में आसानी के लिए फायर टीवी, गूगल टीवी और अन्य सपोर्टेड प्लेटफॉर्म की तुलना करें।

ऐप्स की उपलब्धता और इस्तेमाल में आसानी के लिए फायर टीवी, गूगल टीवी और अन्य सपोर्टेड प्लेटफॉर्म की तुलना करें। स्ट्रीमिंग ऐप्स: सुनिश्चित करें कि आपके परिवार की पसंदीदा मनोरंजन सेवाएँ टीवी पर उपलब्ध हों।

सुनिश्चित करें कि आपके परिवार की पसंदीदा मनोरंजन सेवाएँ टीवी पर उपलब्ध हों। साउंड आउटपुट : ऐसा टीवी चुनें, जिसमें आवाज़ साफ सुनाई दे और कमरे के हिसाब से पर्याप्त वॉल्यूम हो।

: ऐसा टीवी चुनें, जिसमें आवाज़ साफ सुनाई दे और कमरे के हिसाब से पर्याप्त वॉल्यूम हो। वाई-फाई कनेक्टिविटी: जाँचें कि टीवी आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम करता है या नहीं।

जाँचें कि टीवी आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम करता है या नहीं। HDMI पोर्ट: सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और साउंडबार कनेक्ट करने के लिए इनकी जरूरत होती है।

सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और साउंडबार कनेक्ट करने के लिए इनकी जरूरत होती है। USB पोर्ट: बाहरी स्टोरेज डिवाइस से सपोर्टेड मीडिया फाइलें चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

बाहरी स्टोरेज डिवाइस से सपोर्टेड मीडिया फाइलें चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन कास्टिंग: अपने स्मार्टफोन का कंटेंट टीवी पर देखने के लिए यह फीचर उपयोगी है।

अपने स्मार्टफोन का कंटेंट टीवी पर देखने के लिए यह फीचर उपयोगी है। वॉइस कंट्रोल: कुछ मॉडल में आवाज़ से कमांड देने वाले रिमोट मिलते हैं, जिनसे कंटेंट खोजना आसान हो जाता है।

कुछ मॉडल में आवाज़ से कमांड देने वाले रिमोट मिलते हैं, जिनसे कंटेंट खोजना आसान हो जाता है। पैरेंटल कंट्रोल: अगर बच्चे नियमित रूप से टीवी देखते हैं, तो उनकी उम्र के अनुसार कंटेंट पर पाबंदी लगाने के विकल्पों की जाँच करें।

उदाहरण के लिए, जो परिवार साथ बैठकर क्रिकेट और फिल्में देखता है, वह बेहतर साउंड और पिक्चर क्वालिटी को प्राथमिकता दे सकता है। वहीं, छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए ऐप्स और कंटेंट पर नियंत्रण रखने वाले फीचर्स अधिक उपयोगी हो सकते हैं।

खास सुझाव: टीवी खरीदने का फैसला करने से पहले रिमोट, स्ट्रीमिंग ऐप्स और साउंड की जाँच करने के लिए डेमो जरूर लें।

क्या 43 इंच का Mi टीवी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

अगर Mi टीवी 43-इंच आपके परिवार का मुख्य टीवी होगा, तो इसके लिए थोड़े अधिक पैसे खर्च करना सही हो सकता है। इसकी बड़ी स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्य आराम से एक साथ टीवी देख सकते हैं। वहीं, 4K रिज़ॉल्यूशन के कारण इस पर सपोर्ट करने वाला कंटेंट अधिक स्पष्ट और बारीकियों के साथ दिखाई देता है। हालांकि, अगर आप ज्यादातर अकेले टीवी देखते हैं या आपके घर में जगह कम है, तो ज्यादा कीमत वाला बड़ा टीवी खरीदना ज़रूरी नहीं है।

यहाँ बताया गया है कि कौन-सा विकल्प कब सही रहता है:

आपकी प्राथमिकता बेहतर विकल्प कारण कम खरीद लागत 32-इंच टीवी अधिक किफायती बेडरूम में मनोरंजन 32-इंच टीवी कॉम्पैक्ट और आरामदायक परिवार के साथ मूवी नाइट्स 43-इंच टीवी बड़ा देखने का एरिया एक साथ क्रिकेट देखना 43-इंच टीवी एक साथ देखने में अधिक सुविधाजनक सामान्य स्ट्रीमिंग 32-इंच टीवी रोजमर्रा के कंटेंट के लिए उपयुक्त 4K फिल्में और गेमिंग 43-इंच 4K टीवी बेहतर रिज़ॉल्यूशन

उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार अपने पुराने 24 इंच के टीवी की जगह नया टीवी खरीद रहा है, तो 32 इंच का मॉडल भी उसे पहले से काफी बेहतर अनुभव दे सकता है। हालाँकि, अगर परिवार नियमित रूप से बैठक कक्ष में एक साथ फिल्में और खेल देखता है, तो 43 इंच का टीवी लंबे समय के लिहाज से अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।

खास सलाह: टीवी कितने समय तक इस्तेमाल करने की योजना है, इस पर भी विचार करें। अगर आपको लगता है कि जल्द ही आपके परिवार को बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अभी बड़ा टीवी खरीदने से भविष्य में दोबारा टीवी खरीदने का खर्च बच सकता है।

Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी की कीमत कितनी है?

Mi टीवी, जिन्हें अब Xiaomi और Redmi टीवी रेंज के नाम से बेचा जाता है, अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत स्क्रीन के साइज़, रिज़ॉल्यूशन, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के आधार पर अलग-अलग होती है।

मॉडल कीमत डिस्प्ले और रिज़ॉल्यूशन मुख्य विशेषता रेडमी स्मार्ट फायर टीवी 32-इंच 9,999 रुपये 32-इंच HD रेडी LED फायर टीवी प्लेटफॉर्म शाओमी A प्रो QLED 32-इंच 15,499 रुपये 32-इंच HD रेडी QLED 20W डॉल्बी ऑडियो शाओमी FX प्रो QLED 43-इंच 27,499 रुपये 43-इंच 4K QLED 30W साउंड आउटपुट शाओमी टीवी FX मिनी LED 43-इंच 27,999 रुपये 43-इंच 4K QD-मिनी LED फुल-ऐरे मिनी LED बैकलाइटिंग शाओमी X प्रो QLED 43-इंच 31,999 रुपये 43-इंच 4K QLED गूगल टीवी, 32 GB स्टोरेज

अस्वीकरण: हर मॉडल के फीचर्स, उपलब्धता और कीमतों में बदलाव हो सकता है और ये अलग-अलग भी हो सकते हैं। सबसे सही और नई जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें।

टेलीविज़न पर सीमित समय के लिए खास ऑफर

सिर्फ ₹830 प्रति महीने की शुरुआती EMI पर इस सीज़न में नया टेलीविज़न खरीदना अब पहले से कहीं अधिक किफायती हो गया है।

नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए अपने स्टोर से संपर्क करें।

टेलीविज़न खरीदने के लिए फाइनेंस के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

बजाज फाइनेंस आपको आसान EMI पर अपनी पसंद का उपयुक्त टेलीविज़न खरीदने के लिए दो सुविधाजनक फाइनेंस विकल्प देता है। दोनों विकल्पों में भुगतान के लिए अलग-अलग अवधि चुनने की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने बजट के अनुसार किस्तों में भुगतान की योजना बना सकते हैं।

फाइनेंसिंग विकल्प फाइनेंसिंग लिमिट मुख्य विशेषताएं बजाज फाइनेंस इंस्टा EMI कार्ड 6,00,000 रुपये तक शून्य वार्षिक शुल्क, 3–60 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि बजाज फाइनेंस ईज़ी EMI लोन 12,00,000 रुपये तक बेसिक KYC, 3–60 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि, चुनिंदा मॉडलों पर शून्य डाउन पेमेंट

नज़दीकी बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर से Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी कैसे खरीदें?

बजाज फाइनेंस के इन-स्टोर फाइनेंस विकल्पों के साथ Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी खरीदना आसान और सुविधाजनक है। स्टोर पर खरीदारी की पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर सिर्फ 10–15 मिनट लगते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

बजाज मॉल पर Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी के मॉडल देखें: स्टोर जाने से पहले डिस्प्ले क्वालिटी, रिज़ॉल्यूशन, स्मार्ट फीचर्स, साउंड क्वालिटी, कनेक्टिविटी विकल्पों, ऑपरेटिंग सिस्टम और कीमत के आधार पर अलग-अलग मॉडल की तुलना करें। पार्टनर स्टोर खोजें: अपने नज़दीकी रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स या किसी अन्य बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर पर जाएं। टीवी को खुद देखकर परखें: स्टोर के कर्मचारी से Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी के अलग-अलग मॉडल की पिक्चर क्वालिटी, साउंड, स्मार्ट टीवी फीचर्स, ऐप सपोर्ट, कनेक्टिविटी विकल्पों और टीवी देखने के अनुभव का डेमो देने के लिए कहें। अपनी EMI का विकल्प चुनें: इंस्टा EMI कार्ड या ईज़ी EMI लोन के बारे में जानकारी लें। साथ ही, भुगतान के लिए उपलब्ध अवधि और चुनिंदा Mi 32-इंच और 43-इंच टीवी पर शून्य डाउन पेमेंट वाले ऑफर के बारे में भी पूछें। अपनी खरीदारी पूरी करें: फाइनेंस की मंज़ूरी मिलने के बाद आप अपना टीवी घर ले जा सकते हैं या उसकी डिलीवरी की तारीख तय कर सकते हैं।

Bajaj Mall पर Mi के 32 इंच और 43 इंच के टीवी की नई रेंज देखें। अपनी जरूरतों, कमरे के आकार और बजट के अनुसार सही टीवी चुनने के लिए अपने नजदीकी बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर पर जाएँ, यहाँ आप सुविधाजनक EMI विकल्पों के साथ अपना पसंदीदा टीवी घर ला सकते हैं।

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.