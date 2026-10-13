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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसफेद शर्ट ही क्यों पहनते हैं पायलट, क्या है इसके पीछे की वजह?

सफेद शर्ट ही क्यों पहनते हैं पायलट, क्या है इसके पीछे की वजह?

Pilot Uniforms: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर पायलटों की यूनिफॉर्म सफेद ही क्यों होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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  • सफेद रंग सूरज की गर्मी से बचाता, साफ-सुथरा दिखता है।

Pilot Uniforms: एयरलाइन पायलट जो सफेद शर्ट पहनते हैं वह सिर्फ फैशन के लिए नहीं है. उनका यह जाना पहचाना लुक एविएशन के इतिहास, व्यावहारिक जरूरत और एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के सामने पेश की जाने वाली प्रोफेशनल इमेज को दिखाता है. 

यह परंपरा शुरुआती कमर्शियल एवियशन के समय से चली आ रही है जब एयरलाइंस ने ऐसी यूनिफॉर्म बनाई जिनसे अधिकार और जिम्मेदारी का पता चले. वक्त के साथ सफेद शर्ट और कंधे पर बनी खास धारियां पायलट की यूनिफॉर्म का एक जाना-माना हिस्सा बन गई. 

पायलट की यूनिफॉर्म पर नेवी का असर 

इस परंपरा के पीछे की वजह 1930 का दशक रहा है. उस वक्त पैन एम एयरलाइंस ने नेवी कमांडरों की यूनिफॉर्म जैसी क्रू यूनिफॉर्म शुरू की थी. इस समानता ने पायलटों को समुद्री जहाज के कप्तानों जैसे अधिकार और जिम्मेदारी से जोड़ा. सफेद शर्ट और कंधे की धारियों ने पायलटों को आसमान के कप्तान के तौर पर पहचान दिलाने में मदद की. यह स्टाइल शुरुआती इस्तेमाल के बाद भी जारी रहा और कमर्शियल एविएशन में एक जानी-पहचानी परंपरा बन गया. 

नेवी के असर से एयरलाइन क्रू को एक खास और फॉर्मल लुक भी मिला. यूनिफॉर्म प्रोफेशनल भूमिका को अलग पहचानने में मदद करती है और सफेद शर्ट में कंधे की धारियां फ्लाइट डेक की एक स्थायी पहचान बन गई. भले ही अलग-अलग एयरलाइंस में यूनिफार्म के डिजाइन अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन पारंपरिक लुक पायलटों के साथ ही जुड़ा रहा है. 


सफेद शर्ट ही क्यों पहनते हैं पायलट, क्या है इसके पीछे की वजह?

पायलट की आसानी से पहचान 

पायलट की यूनिफॉर्म यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को उस व्यक्ति की पहचान करने में मदद करती है जो विमान उड़ाने के लिए जिम्मेदार है. भीड़-भाड़ वाले टर्मिनल और विमान के अंदर साफ पहचान जरुरी हो सकती है. सफेद शर्ट और कंधे की धारियां पायलटों को एक अलग लुक देती हैं. यह उन्हें क्रू के बाकी सदस्यों से अलग करता है और उनकी भूमिका को आसानी से पहचानने लायक बनाता है.

यह पहचान इमरजेंसी के समय जरूरी हो सकती है जब यात्रियों को पायलट की पहचान करने और निर्देशों का पालन करने की जरूरत पड़ सकती है. एक जानी पहचानी यूनिफॉर्म यह तय करने में मदद कर सकती है कि इंचार्ज कौन है और यात्रियों को एक साथ संदर्भ बिंदु दे सकती है. इस वजह से यूनिफॉर्म सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, यह ऐसी जगह पर जिम्मेदारी और अधिकार का संदेश देती है जहां साफ निर्देश जरूरी हो सकते हैं. 

सफेद रंग और सूरज की रोशनी का असर 

एक और वजह तापमान और सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से जुड़ा है. विमान के कॉकपिट में बड़ी खिड़कियां होती हैं और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय विमान सीधी धूप के संपर्क में आ सकते हैं. सफेद रंग गहरे रंगों की तुलना में सूरज की रोशनी और गर्मी को सोखने के बजाय उन्हें रिफ्लेक्ट करता है.

यही वजह है कि सफेद कपड़े पहनने से धूप वाले मौसम में व्यक्ति को ज्यादा ठंडक महसूस होती है. इसके बाद भी सफेद रंग की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की खूबी है बताती है कि तेज रोशनी वाली स्थिति में यह रंग क्यों फायदेमंद हो सकता है.‌ कॉकपिट का माहौल उत्तर प्रदेश की रोशनी के संपर्क में रहने की वजह से यह समझना आसान हो जाता है कि सफेद रंग को चुनते समय सिर्फ दिखावे के अलावा और भी कई बातों का ध्यान रखा गया है. 

साफ सफाई और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड 

सफेद रंग साफ सफाई, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म से भी जुड़ा है. पायलट जिनकी यूनिफॉर्म यात्रियों को दिखाई देती है अगर साफ-सुथरे दिखें तो इससे उनकी देखभाल और ऊंचे स्टैंडर्ड का पता चलता है. इस रंग पर गंदगी और दाग आसानी से दिख जाते हैं. इस वजह से शर्ट को साफ और अच्छी तरह से मेंटेन रखने पर ध्यान दिया जाता है. 

इसी खूबी को व्यवहारिक जरूरत और दिखावे के नजरिए से देखा जा सकता है. साफ यूनिफॉर्म एयरलाइन की प्रोफेशनल इमेज को बनाए रखने में मदद करती है और अलग दिखने वाली सफेद शर्ट पायलट की आसानी से पहचान कराती है. इसका लुक एक फॉर्मल भूमिका को दिखाता है और क्रू में यात्रियों का भरोसा बढ़ाने में मदद करता है.

यह परंपरा क्यों जारी है? 

पायलट की सफेद शर्ट के पीछे कई वजह हैं. नेवी की यूनिफॉर्म ऐतिहासिक संबंध, पायलट की आसानी से पहचान की जरूरत, सूरज की रोशनी में सफेद रंग की रिफ्लेक्ट करने की खूबी और साफ सफाई व प्रोफेशनलिज्म से इसका जुड़ाव. यह वजह बताती हैं कि यूनिफॉर्म सिर्फ स्टाइल की बात नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: एक यूट्यूब वीडियो बनाकर कितना कमा लेते हैं ध्रुव राठी, जानें हिसाब-किताब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Aviation History Pilot Uniforms Naval Uniforms
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