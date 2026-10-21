टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी

टाइगर श्रॉफ केस में नया मोड़ आ गया है. दिल्ली पुलिस ने दो महिला कुरियर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, यह भी खुलासा हुआ है कि तीन आरोपियों ने अभिनेता सलमान खान के घर की भी रेकी की थी. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के निशाने पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी थे. सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने वहां पुलिस की तैनाती देखी, जिसके बाद वे वहां से लौट आए.

इन आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत निवासी कुनाल और सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश की राधा और बबीता शामिल हैं. महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी, मुंबई की टीम ने अदालत से अनुमति लेकर चारों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया. इसके बाद मुंबई पुलिस को आरोपियों की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई. पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुनाल की भूमिका अहम बताई जा रही है. वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था.

टाइगर श्रॉफ केस में नया मोड़

बताया गया है कि हरसाना गांव में रहने वाले एक दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात अनिल पंडित से हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच एक एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए बातचीत होने लगी. जांच के मुताबिक, अनिल पंडित के निर्देश पर कुनाल अमृतसर से एक पिस्टल और 20 कारतूस लेकर आया था. करीब दो महीने पहले उसकी मुलाकात राधा से हुई थी.

कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. बताया गया है कि पिस्टल राधा के बैग में रखी थी. यात्रा के दौरान कुनाल एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए संपर्क में रहा और अनिल पंडित के निर्देश उन तक पहुंचाता रहा. पुलिस के मुताबिक, 17 अक्टूबर को राधा और बबीता मुंबई के दादर स्टेशन पर उतरीं और एक होटल में ठहरीं. उसी दिन सुबह करीब 11 बजे एक नाबालिग लड़का होटल के पास राधा से बैग लेकर चला गया.

सलमान खान के घर रेकी

जांच में बैग में रखे हथियार को फायरिंग की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. जांच के अनुसार, 18 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. इसके बाद अनिल पंडित ने कुनाल को बताया कि कथित शूटर मुंबई में फंस गए हैं और उन्हें वहां से निकालने की व्यवस्था करने को कहा. इसी दौरान 18 अक्टूबर को राधा और बबीता दादर से हरिद्वार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.

पुलिस के मुताबिक, 20 अक्टूबर को राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जबकि कुनाल और सुमित को हरियाणा के सोनीपत से हिरासत में लिया गया. बाद में मुंबई पुलिस की सीआईडी ने अदालत की अनुमति से चारों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की. मामले में हथियारों की सप्लाई, कथित शूटरों तक उन्हें पहुंचाने की प्रक्रिया और पूरे नेटवर्क की भूमिका की जांच जारी है.