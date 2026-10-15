बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन आज किसी पहचान की मोहताज हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और बेबाक अंदाज से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. विद्या बाल अपने करियर में कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बाल बाल बच गई थीं.

विद्या बालन ने कास्टिंग काउच से जुड़े एक इंसीडेंट के बारे में बताया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि एक डायरेक्टर ने उन्हें होटल रूम में मिलने के लिए कहा था. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था.

विद्या बालन ने क्या कहा?

ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में विद्या ने कहा था, 'मैंने कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं किया है. मैं बहुत भाग्यशाली रही हूं. मैंने कास्टिंग काउच की बहुत कहानियां सुनी हैं और ये मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर था. लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी. मुझे याद है एक फिल्म के सिलसिले में मुझे डायरेक्टर से मिलना था. मैं उस वक्त एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई जा रही थी.'

'मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया...'

विद्या ने आगे बताया था, 'एक दिन मुझे याद है कि मैं चेन्नई में थी और एक डायरेक्टर मुझसे मिलने आए. मैंने उन्हें कहा कि चलो कॉफी शॉप में बैठते हैं. तो वो जिद्द करने लगा कि वो मुझसे बात करना चाहता है और हमें कमरे में चलना चाहिए. मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अकेली थी. लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया. जब हम कमरे में गए तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और उसे पता था कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि कमरे से बाहर निकलने का. फिर वो पांच मिनट के अंदर चला गया.'

विद्या बालन को फिल्म से निकाला गया बाहर

उन्होंने आगे कहा था, 'इसलिए मैं सच में ये नहीं मानती कि मैंने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस किया. आज भी जब मैं इस बारे में बात कर रही हूं तो ये घटना मेरे मन में आ गई.' इसके बाद विद्या ने हंसते हुए बताया कि उन्हें उस फिल्म से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने कहा था, 'इसके बाद मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया गया.'

विद्या बालन ने इन फिल्मों में किया काम

विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. उन्होंने टीवी शो 'हम पांच' से पहचान हासिल की. इसके बाद उन्होंने साल 2003 में बंगाली फिल्म 'भालो थेको' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा.

साल 2005 में आई फिल्म 'परिणीता' से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया. इसके बाद विद्या ने 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'भूल भुलैया', 'पा', 'द डर्टी पिक्चर', 'कहानी' और 'तुम्हारी सुलु' जैसी फिल्मों में काम किया. उन्हें फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया.