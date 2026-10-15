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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

'होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

विद्या बालन ने इंटरव्यू में बताया था कि एक डायरेक्टर ने उन्हें होटल के कमरे में मिलने के लिए कहा था. एक्ट्रेस ने समझदारी दिखाते हुए खुद को बचा लिया, लेकिन बाद में उन्हें उस फिल्म से बाहर कर दिया गया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 11:33 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन आज किसी पहचान की मोहताज हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और बेबाक अंदाज से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. विद्या बाल अपने करियर में कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बाल बाल बच गई थीं. 

विद्या बालन ने कास्टिंग काउच से जुड़े एक इंसीडेंट के बारे में बताया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि एक डायरेक्टर ने उन्हें होटल रूम में मिलने के लिए कहा था. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था. 

विद्या बालन ने क्या कहा?

ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में विद्या ने कहा था, 'मैंने कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं किया है. मैं बहुत भाग्यशाली रही हूं. मैंने कास्टिंग काउच की बहुत कहानियां सुनी हैं और ये मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर था. लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी. मुझे याद है एक फिल्म के सिलसिले में मुझे डायरेक्टर से मिलना था. मैं उस वक्त एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई जा रही थी.' 

होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

'मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया...'

विद्या ने आगे बताया था, 'एक दिन मुझे याद है कि मैं चेन्नई में थी और एक डायरेक्टर मुझसे मिलने आए. मैंने उन्हें कहा कि चलो कॉफी शॉप में बैठते हैं. तो वो जिद्द करने लगा कि वो मुझसे बात करना चाहता है और हमें कमरे में चलना चाहिए. मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अकेली थी. लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया. जब हम कमरे में गए तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और उसे पता था कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि कमरे से बाहर निकलने का. फिर वो पांच मिनट के अंदर चला गया.' 

होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

विद्या बालन को फिल्म से निकाला गया बाहर

उन्होंने आगे कहा था, 'इसलिए मैं सच में ये नहीं मानती कि मैंने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस किया. आज भी जब मैं इस बारे में बात कर रही हूं तो ये घटना मेरे मन में आ गई.' इसके बाद विद्या ने हंसते हुए बताया कि उन्हें उस फिल्म से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने कहा था, 'इसके बाद मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया गया.' 

होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

विद्या बालन ने इन फिल्मों में किया काम

विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. उन्होंने टीवी शो 'हम पांच' से पहचान हासिल की. इसके बाद उन्होंने साल 2003 में बंगाली फिल्म 'भालो थेको' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. 

होटल के कमरे में बात करने के लिए बुलाया था..और', विद्या बालन से हुई थी गंदी डिमांड, बच निकलीं एक्ट्रेस

साल 2005 में आई फिल्म 'परिणीता' से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया. इसके बाद विद्या ने 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'भूल भुलैया', 'पा', 'द डर्टी पिक्चर', 'कहानी' और 'तुम्हारी सुलु' जैसी फिल्मों में काम किया. उन्हें फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Oct 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Vidya Balan
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