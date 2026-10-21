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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ हमले के बाद सलमान खान की सुरक्षा में तैनात हुए MP5 SD6 मशीन गन से लैस कमांडो, घर की सिक्योरिटी भी अपग्रेड

टाइगर श्रॉफ हमले के बाद सलमान खान की सुरक्षा में तैनात हुए MP5 SD6 मशीन गन से लैस कमांडो, घर की सिक्योरिटी भी अपग्रेड

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद सलमान खान की सुरक्षा और पुख्ता की गई है और MP5 SD6 मशीन गन से लैस कमांडो तैनात किए गए हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 02:45 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं. वहीं पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के निशाने पर कई बड़े सितारे थे. सलमान खान को भी शूटर्स अपना निशाना बनाना चाहते थे और उनकी घर की रेकी भी की गई थी हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देख शूटर्स ने अपना प्लान बदल दिया और फिर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया. इस खुलासे के बाद अब सलमान की सिक्योरिटी में और इजाफा किया गया है. 

सलमान खान की सुरक्षा और पुख्ता भी की गई
बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर हुई  फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा का नए सिरे से आकलन करने के बाद मुंबई पुलिस के साथ कमांडो भी सुपरस्टार की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं. सलमान खान की सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान शामिल किए गए हैं. इन सुरक्षाकर्मियों के पास MP5 SD6 सबमशीन गन है. 

क्या है MP5 SD6 की खासियतें
बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा में तैनात किए गए कमांडो के पास  जर्मन कंपनी Heckler & Koch की प्रसिद्ध सबमशीन गन है. इसकी खासियत ये है कि ये  9×19 मिमी पैराबेलम कारतूस के लिए डिजाइन की गई है. इसमें  इंटीग्रेटेड सप्रेसर की मदद से फायरिंग की आवाज और फ्लैश कम करने की व्यवस्था है. इसमें ऑटोमैटिक फायरिंग की क्षमता भी है. इतना ही नहीं इसमें 15 और 30 राउंड की मैगजीन के विकल्प हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन होने की वजह से ये नजदीकी सुरक्षा में उपयोगी है. गौरतलब है कि दुनिया की कई विशेष सुरक्षा और सैन्य इकाइयां MP5 सीरीज का इस्तेमाल करती हैं. 

सलमान खान के घर की सुरक्षा भी अपग्रेड
 सलमान खान के घर पर पहले भी बुलेटप्रूफ कांच लगाए गए थे. वहीं अब इन कांचों को अपग्रेड करने का काम जारी हो गया है. बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बॉलीवुड के बड़े सितारों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ी है. 

 

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff SALMAN KHAN
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