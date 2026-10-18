टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने बड़ी हलचल मचा दी है. मुंबई पुलिस मामले की प्राथमिकता से जांच कर रही है. ऐसे में अब खबस सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस को मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. कपड़ों के आधार पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है. उससे पूछताछ जारी है.

Mumbai Police have taken one person into custody for questioning in the Tiger Shroff firing case: Mumbai Police https://t.co/kVCMX3zqWq — IANS (@ians_india) October 18, 2026

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में रवाना

* आरोपियों की तलाश के लिए मुंबई पुलिस की 8 टीमें अलग-अलग जगहों पर रवाना की गई हैं.

* पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

* जांच में घटनास्थल पर मौजूद एक संदिग्ध की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर किए जाने की जानकारी सामने आई है.

* कुर्ला, बांद्रा, कल्याण और दादर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं.

* एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के अधिकारियों ने नानावटी अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ की.

* सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से भी शुरुआती पूछताछ की है.