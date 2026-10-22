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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2027 में रिलीज होगी 'गबरू', दिखेगा सनी देओल का अनदेखा अवतार, प्रोड्यूसर ने किया कंफर्म

2027 में रिलीज होगी 'गबरू', दिखेगा सनी देओल का अनदेखा अवतार, प्रोड्यूसर ने किया कंफर्म

सनी देओल की फिल्म 'गबरू' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर्स ने अपेडट दिए हैं. आइए जानते हैं फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Oct 2026 08:43 PM (IST)
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सनी देओल की फिल्म 'गबरू' को लेकर मेकर्स ने अपडेट दिए हैं. पहले फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब खबर आई है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी. इस फिल्म में फैंस को सनी देओल का अनदेखा अवतार देखने को मिलेगा.

मेकर्स ने अभी तक फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज नहीं किया है, लेकिन प्रोड्यूसर विशाल राणा ने बताया कि फिल्म के 2027 में रिलीज होने की उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि ये फिल्म सनी देओल के दिल के बहुत करीब है. यहां तक के उनके परिवार को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए कुछ नया किया है.

फिल्म रियल लाइफ हीरोज के बारे में हैं, जहां लोग बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं. 

 
 
 
 
 
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सनी देओल का अनदेखा अवतार

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में विशाल राणा ने कहा, 'हम फिल्म को 2027 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. फिल्म सनी के दिल के करीब है और हमारे भी. ये यूनिक सनी देओल फिल्म है. आपने कभी भी सनी देओल को ऐसे अवतार में नहीं देखा होगा. इसीलिए सनी हर जगह गबरू की बातें कर रहे हैं. बॉर्डर 2 की सक्सेस मीट के बाद बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया. सनी सर की फैमिली ने साथ में फिल्म देखी. उनका भी मानना है कि सनी ने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं किया.'

आगे उन्होंने कहा, 'ये वो फिल्म है जो सनी के दिल को छूएगी, जिनके बड़े सपने हैं. ये रियल लाइफ हीरोज की कहानी है. हम जल्द ही डेट अनाउंस करेंगे. सनी सर की सूर्या अगले महीने रिलीज हो रही है नवंबर में. उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे. ये वो फिल्म है जो ऑडियंस को सरप्राइज करेगी. इस बार ढाई किलो का हाथ नहीं ढाई किलो का दिल लेकर आया हूं.'

वर्क फ्रंट पर सनी देओल को अब फिल्म 'सूर्या' में देखा जाएगा. 20 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी. इसके अलावा वो फिल्म 'रामायण' में भी दिखेंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:42 PM (IST)
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