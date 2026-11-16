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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया पेट में थीं, तब दिनभर में 100 सिगरेट पी गई थीं सोनी राजदान, 33 साल बाद खोला राज

आलिया पेट में थीं, तब दिनभर में 100 सिगरेट पी गई थीं सोनी राजदान, 33 साल बाद खोला राज

सोनी राजदान ने आलिया में अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े किस्से सुनाये. इस दौरान उन्होंने बताया कि आलिया भट्ट जब उनके पेट में थीं तब वे अनजाने में ही एक दिन में 100 सिगरेट पी गई थईं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान ने हाल ही में फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी का पता चलने के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब वह महेश भट्ट की 1993 की फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग कर रही थीं, तब वह अपनी छोटी बेटी आलिया भट्ट को जन्म देने वाली थीं. उन्होंने इस दौरान 33 साल पुराना राज भी खोला. 

सोनी ने सुनाये प्रेग्नेंसी से जुड़े किस्से
दरअसल 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में, अभिनेत्री ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की और बताया कि उस दौरान उनके साथियों और फिल्म की टीम ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया था. 1986 के शो 'बुनियाद'  से टीवी पर डेब्यू करने वाली सोनी राजदान, ने बताया कि इस सीरीज में काम करने के दौरान ही वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं.  सोनी ने कहा, "मैं पहली बार 'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट हुई थी."

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अभिनेत्री ने आगे बताया, " रमेश सिप्पी परिवार ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया. मैं लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के एक सुनसान इलाके में रहती थी, जहां सुबह शूटिंग पर जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिलती थी. हमारी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरे पास अपनी कार भी नहीं थी. उस समय वह इलाका बिल्कुल भी डेवलेप नहीं था. सेट पर भी उन्होंने मुझे सबसे अच्छा कमरा दिया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था."

 

 
 
 
 
 
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आलिया भट्ट पेट में थी और सोनी एक दिन में पी गईं थीं 100 सिगरेट
सोनी और फिल्म निर्माता महेश भट्ट की पहली बेटी, शाहीन भट्ट का जन्म 1988 में हुआ था. कुछ सालों बाद, अभिनेत्री फिर से प्रेग्नेंट हुईं. उस समय वह 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'गुमराह' पर काम कर रही थीं. हालांकि, फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि वह आलिया को जन्म देने वाली हैं. सोनी ने बताया "मैं वह स्मोकिंग वाला सीन शूट कर रही थी, और एक ही दिन में मैंने लगभग 100 सिगरेट पी ली होंगी. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आलिया मेरे अंदर है. मैं स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन उसके बाद मुझे बस सिगरेट की तलब होने लगी थी."

सोनी राजदान को आखिरी बार 'शक: ट्रस्ट नो वन' सीरीज में देखा गया था.

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Soni Razdan Alia Bhatt
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