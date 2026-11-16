बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान ने हाल ही में फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी का पता चलने के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब वह महेश भट्ट की 1993 की फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग कर रही थीं, तब वह अपनी छोटी बेटी आलिया भट्ट को जन्म देने वाली थीं. उन्होंने इस दौरान 33 साल पुराना राज भी खोला.

सोनी ने सुनाये प्रेग्नेंसी से जुड़े किस्से

दरअसल 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में, अभिनेत्री ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की और बताया कि उस दौरान उनके साथियों और फिल्म की टीम ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया था. 1986 के शो 'बुनियाद' से टीवी पर डेब्यू करने वाली सोनी राजदान, ने बताया कि इस सीरीज में काम करने के दौरान ही वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं. सोनी ने कहा, "मैं पहली बार 'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट हुई थी."

अभिनेत्री ने आगे बताया, " रमेश सिप्पी परिवार ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया. मैं लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के एक सुनसान इलाके में रहती थी, जहां सुबह शूटिंग पर जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिलती थी. हमारी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरे पास अपनी कार भी नहीं थी. उस समय वह इलाका बिल्कुल भी डेवलेप नहीं था. सेट पर भी उन्होंने मुझे सबसे अच्छा कमरा दिया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था."

View this post on Instagram A post shared by Soni Razdan (@sonirazdan)

आलिया भट्ट पेट में थी और सोनी एक दिन में पी गईं थीं 100 सिगरेट

सोनी और फिल्म निर्माता महेश भट्ट की पहली बेटी, शाहीन भट्ट का जन्म 1988 में हुआ था. कुछ सालों बाद, अभिनेत्री फिर से प्रेग्नेंट हुईं. उस समय वह 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'गुमराह' पर काम कर रही थीं. हालांकि, फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि वह आलिया को जन्म देने वाली हैं. सोनी ने बताया "मैं वह स्मोकिंग वाला सीन शूट कर रही थी, और एक ही दिन में मैंने लगभग 100 सिगरेट पी ली होंगी. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आलिया मेरे अंदर है. मैं स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन उसके बाद मुझे बस सिगरेट की तलब होने लगी थी."

सोनी राजदान को आखिरी बार 'शक: ट्रस्ट नो वन' सीरीज में देखा गया था.