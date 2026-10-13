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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में लगी चोट, मेडिकल वॉकिंग बूट पहने शेयर की फोटो

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में लगी चोट, मेडिकल वॉकिंग बूट पहने शेयर की फोटो

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फोटो शेयर करके बताया कि उनके पैर में चोट लग गई है. सिद्धार्थ फोटो में मेडिकल वॉकिंग बूट पहने नजर आए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 13 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में चोट लग गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. सिद्धार्थ ने एक फोटो शेयर की, इसमें वो मेडिकल वॉकिंग बूट पहने नजर आए. फोटो में सिर्फ सिद्धार्थ का पैर नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने फनी अंदाज में कैप्शन लिखा.

सिद्धार्थ ने लिखा- मैंने ‘Break a Leg’ को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया. सिद्धार्थ ने ये नहीं बताया है कि उन्हें आखिर ये चोट कैसे लगी.

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रोफेशनली और पर्सनली सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. सिद्धार्थ की फिल्म 'द वन' थिएटर में लगी है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा कमा रही है. फिल्म को दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट है. फिल्म में सिद्धार्थ के अलावा तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, अनूप सोनी जैसे स्टार्स नजर आए.


सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में लगी चोट, मेडिकल वॉकिंग बूट पहने शेयर की फोटो

'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 81.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं 68.70 करोड़ का नेट कलेक्शन है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 7.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 89.40 करोड़ का बिजनेस किया.

दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं सिद्धार्थ

सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो दोबारा पिता बनने वाले हैं. हाल ही में कियारा और सिद्धार्थ ने दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. उन्होंने एक फोटो शेयर की. इस फोटो में सिद्धार्थ, कियारा और उनकी बेटी सरायाह का हाथ नजर आ रहा था. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- सबसे बड़े गिफ्ट के साथ हमें फिर से आशीर्वाद मिला है. हमारा दिल प्यार और आभार से भरा है.


मालूम हो कि कपल ने 7 फरवरी 2023 में शादी की थी. उन्होंने जैसलमेर में शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. जुलाई 2025 में कपल बेटी सरायाह के पेरेंट बने. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra
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