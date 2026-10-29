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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख के बर्थडे पर 2 नवंबर को होगा बड़ा धमाका? सिद्धार्थ आनंद के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

शाहरुख के बर्थडे पर 2 नवंबर को होगा बड़ा धमाका? सिद्धार्थ आनंद के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

सिद्धार्थ आनंद के ‘It's’ ट्वीट के बाद फैंस को उम्मीद है कि 2 नवंबर को शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट आ सकता है. फिल्म में सुहाना खान भी नजर आएंगी और यह 24 दिसंबर को रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 04:19 PM (IST)
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शाहरुख खान का जन्मदिन करीब है और ऐसे में सिद्धार्थ आनंद ने एक शब्द ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. सिद्धार्थ आनंद जैसे फिल्म मेकर जब बात करते हैं तब इंटरनेट सुनता है. लेकिन, जब उन्होंने एक शब्द ट्वीट किया तो उसके बाद इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक में कयास लगाने का सिलसिला शुरू हो गया. आज दिन की शुरुआत में डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक सादा लेकिन क्रिप्टिक ट्वीट लिखते हुए लिखा: 'It's'.

उनके द्वारा लिखे गए एक शब्द के बाद फैंस ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिया. अब जब 2 नवंबर यानी शाहरुख खान का बर्थडे नजदीक है, तब डायरेक्टर द्वारा इस समय पर किए गए ट्वीट ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. ऐसे में सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं: "इट्स" किस बारे में है? क्या यह स्टार्टिंग प्वाइंट का जबरदस्त काउंटडाउन है ? क्या सिद्धार्थ आनंद साल का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए स्टेज सेट कर रहे हैं ?

आज से कुछ दिन पहले जब किंग का ऑफिशल पोस्टर रिलीज किया गया था, तब से प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट अपने सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. पठान की सफलता के बाद इस नए प्रोजेक्ट के साथ यह ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर - एक्टर की जोड़ी साथ आई है, और यही वजह है कि यह इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. प्रोजेक्ट में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान के स्क्रीन शेयर करने को लेकर उत्सुकता अलग लेवल पर है और इस तरह से फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट एक बड़े इवेंट की तरह महसूस हो रहा है. 

 
 
 
 
 
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‘किंग’ को लेकर बढ़ी उम्मीदें

सिद्धार्थ आनंद को बड़े सिनेमैटिक मोमेंट्स को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए जाना जाता है. ऐसे में डायरेक्टर ने अपने सिंपल लेकिन मिस्टीरियस ट्वीट के साथ अफवाहों को तूल दे दिया है. इतना ही नहीं इस ट्वीट के साथ फैंस पहले ही यह मान चुके हैं कि 2 नवंबर को डायरेक्टर फर्स्ट लुक, ट्रेलर अपडेट से लेकर कोई और बड़ी अपडेट से पर्दा उठाने वाले है.

दूर की सोच रखने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म ‘किंग’ में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ कई शानदार स्टार कास्ट नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त उत्साह है और फैंस 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि बड़े पर्दे पर यह फिल्म किसी शानदार सिनेमाई जश्न से कम नहीं होगी.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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