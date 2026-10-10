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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरेखा और अमिताभ की शादी क्यों नहीं हुई, कब हुआ प्यार, कैसे टूटा रिश्ता?

रेखा और अमिताभ की शादी क्यों नहीं हुई, कब हुआ प्यार, कैसे टूटा रिश्ता?

एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन ने अपने अफेयर से काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि इस रिश्ते को कोई मंजिल नहीं मिल पाई. आइए दोनों की लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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सदाबहार अदाकारा रेखा आज (10 अक्टूबर) अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं. जबकि 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन कल यानी 11 अक्टूबर 84 साल के हो जाएंगे. जब भी बात हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स की और सबसे चर्चित अफेयर्स की होती हैं तो ये दो नाम जरूर लिए जाते हैं. आइए रेखा और बिग बी के जन्मदिन के खास मौके पर उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर एक नजर डालते हैं.

कब हुआ था रेखा और अमिताभ को प्यार?

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रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर को भारतीय सिने इतिहास के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक माना जाता है. दोनों ने करीब दर्जनभर फिल्मों में साथ काम किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1976 में आई फिल्म 'दो अनजाने' के वक्त दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होते हुए भी बिग बी खुद से 12 साल छोटी रेखा से दिल लगा बैठे. 

रेखा और अमिताभ की शादी क्यों नहीं हुई, कब हुआ प्यार, कैसे टूटा रिश्ता?

समय बढ़ता गया तो रेखा और अमिताभ का प्यार भी परवान चढ़ने लगा. कहते हैं कि 'इश्क छुपता नहीं छुपाने से' रेखा और अमिताभ के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनका रिश्ता मीडिया की खबरों का हिस्सा बनने लगा. धीरे-धीरे उनके अफेयर की भनक जया बच्चन को भी लग गई थी.

कैसे टूटा दोनों दिग्गजों का रिश्ता?

रेखा और जया बच्चन एक दूसरे की अच्छी दोस्त हुआ करती थीं और अब भी दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा को एक बार जया ने अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था. उस वक्त बिग बी घर पर नहीं थे. जया ने साफ शब्दों में रेखा से कह दिया था कि वो अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेगी और वो (रेखा) उनसे दूर रहे. 

रेखा और अमिताभ की शादी क्यों नहीं हुई, कब हुआ प्यार, कैसे टूटा रिश्ता?

45 साल से नहीं शेयर की स्क्रीन

70 के दशक के बीच में शुरू हुआ रेखा और अमिताभ का रिश्ता 80 के दशक की शुरुआत तक दम तोड़ चुका था. अमिताभ ने भी अपनी पत्नी और बच्चों को देखते हुए रेखा के साथ रिश्ते में कदम पीछे हटाने में ही भलाई समझी. साल 1981 में आई फिल्म 'सिलिसला' में अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार स्क्रीन शेयर की थी. इसका हिस्सा जया भी थीं. इसी मूवी के साथ इस रिश्ते का बड़े पर्दे और असल लाइफ में भी 'द एंड' हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Rekha
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